75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Окунуться в чарующую атмосферу косы, насладиться ее природой и получить невероятный заряд бодрости

Алексей
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Алексей – ваш гид
Любите ли вы Куршскую косу так, как любим ее мы? Уверены, она завоюет и ваши сердца, оставив неизгладимые впечатления.

Во время автомобильно-пешеходной экскурсии на Куршскую косу вы увидите самые интересные маршруты песчаного полуострова, проникнитесь очень непростой, местами драматичной историей этих удивительных мест, вдохнете полной грудью чистейший воздух.
От 6890 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии75 отзывов
4.88
Экскурсия на Куршскую косу
Экскурсия на Куршскую косу

Что вас ожидает

  • Мы встретимся в назначенном вами месте и отправимся в национальный парк «Куршская коса». Поехать можем как по скоростной автостраде, так и по живописной немецкой дороге с вековыми деревьями по обочинам и аистиными гнездами.
  • Первую остановку в парке совершим в самом узком месте Куршской косы. Мы за считанные минуты прогуляемся от залива до моря! Здесь же можно сделать чудесные фотоснимки и поискать солнечный камень на память о Янтарном крае.
  • Следующий маршрут – чарующий танцующий лес! Попробуем вместе разгадать его тайну на основе рассказанных мною версий и легенд об этом загадочном месте.
  • Затем держим путь на одну из самых высоких подвижных дюн в Европе, которая находится на маршруте «Высота Эфа». Здесь вы увидите все три вида дюн Куршской косы, в том числе белые – самые редкие, а потому особенно прекрасные и удивительные. Маршрут порадует отличным выбором янтарных изделий – возможно, их здесь не меньше, чем в Музее Янтаря.
  • Пришло время пообедать! Куршская коса испокон веков славилась рыбой. Так почему бы нам не отдать должное этим местам и не отведать судака, камбалу, корюшку или даже угря? Отправимся в уютный рыбный ресторанчик, где мясоеды и вегетарианцы также не останутся голодными.
  • Сытые и отдохнувшие вы можете продолжить путешествие по косе и посетить еще ОДИН маршрут на выбор (в сезон с 1 марта по 15 октября): это может быть Станция кольцевания птиц, Высота Мюллера, Музей Куршской косы с Музеем русских суеверий или Водонапорная башня в Зеленоградске (смотровая площадка и Муррариум). Обращаю внимание, что некоторые маршруты могут быть закрыты для посещения (в зависимости от сезона, дня недели и времени суток). Если вы уже бывали на Куршской косе, то можно посетить и более «экзотические» маршруты.
  • Пришло время возвращаться обратно, но и тут у нас есть варианты в зависимости от ваших пожеланий. Мы можем осмотреть «средневековый» замок Нессельбек, посетить музей военной техники под открытым небом, расстаться у входа в Форт №5, в центре Калининграда или вернуться к вашему месту проживания.

Во время путешествия по песчаному полуострову я буду сопровождать вас на каждом маршруте, рассказывая все самое интересное и актуальное об этих местах. Будьте готовы к встрече с лесными обитателями: лисами, кабанами, косулями, оленями, лосями и не только. А еще по пути на косу мы сможем побеседовать с вами об истории Кенигсберга и Восточной Пруссии.

Организационные детали

Обратите внимание

  • С 16 октября по 29 февраля продолжительность экскурсии – 6 часов вместо 7 (после обеда отправляемся домой)
  • По желанию можно продлить экскурсионное время из расчета — 1000 руб/час. Например, можем посетить литовскую часть косы.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: проезд на легковом автомобиле из Калининграда, Зеленоградска, аэропорта «Храброво» до места назначения и обратно, детское удерживающее устройство
  • Не включено в стоимость: плата за проезд в Национальный парк — 300 руб. машина и гид, 150 руб. с каждого пассажира (есть льготные категории); питание; встреча в Светлогорске, Янтарном, Пионерском; входные билеты в музей и полевой стационар (150 руб./взрослый, 50 руб./детский)
Экскурсия на Куршскую косу
Экскурсия на Куршскую косу
Экскурсия на Куршскую косу
Экскурсия на Куршскую косу
Экскурсия на Куршскую косу
Экскурсия на Куршскую косу
Экскурсия на Куршскую косу
Экскурсия на Куршскую косу
Экскурсия на Куршскую косу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Провожу экскурсии на комфортном для путешествий компактвэне Рено Гранд Сценик III (кол-во мест: 5+2). Беру только один заказ в день, поэтому при желании вы сможете взять дополнительное время. Показываю своим гостям не только Калининград и область, но и Польшу, Литву. Активно работаю в сфере туризма с 2015 года. На сегодняшний день у меня есть две аккредитации гида. Образование — высшее, родился в 1983 г., водительский стаж с 2002 г. Постараюсь сделать ваш отдых незабываемым!
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75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 октября 2019
Все отлично! Алексей - очень внимательный, профессиональный и увлечённый гид и рассказчик. По всему видно, что он сам очень любит свой край и те места, которые показывает. Отлично провели время! Еще и достаточно четко все организовано по маршруту. Очень интересно и познавательно. Были семьей, с детьми - впечатлений хватило каждому, на любой возраст. Еще раз спасибо за все!
15 октября 2019
Замечательная и очень интересная экскурсия. Алексей обладает глубокими познаниями о истории города и местах экскурсии. Экскурсия проходила в условиях не лучшей погоды, но Алексей отлично построил маршрут чтобы переждать непогоду и угостил вкусным чаем).
Очень рекомендуем его для проведения экскурсии!!!
7 октября 2019
Очень интересная экскурсия и Алексей отличный гид всем рекомендую!
Ekaterina
3 октября 2019
Огромное спасибо Алексею за прекрасно проведенную экскурсию на Куршскую косу.
Еще до нашего приезда в Калининград он постоянно был на связи и мы немного подредактировали наш маршрут)
Алексей отличный водитель и прекрасный рассказчик. Огромное Алексею спасибо за горячий чай и конфеты - погода нам попалась не самая лучшая и чай был ооооочень кстати!
Во время экскурсии все было понятно, информация подавалась легко и запоминалась тоже легко, а это немаловажно. Алексей не только вел экскурсию, но и обстоятельно и подробно успевал отвечать на все наши вопросы.
Благодаря таким людям понимаешь, что хочешь вернуться в Калининград еще и не один раз!
Уже планируем новую поездку и обязательно обратимся к Алексею:)
30 сентября 2019
Добрый день. Искренне спасибо Алексею за прекрасно организованную и проведенную экскурсию по Куршской косе. Были вдвоем с женой и она полностью разделяет мою благодарность. Сразу видно, что Алексей влюблен в свой край и с удовольствием делится своими знаниями и ощущениями. 7 часов пролетели не заметно и к сожалению очень быстро. Мы влюбились в этот край и с удовольствием посетим его вновь.
Алексей, спасибо Вам большое.
27 сентября 2019
Все прошло замечательно, интересно и достаточно динамично. Разве что обед немного затянулся по независящим от нас и Алексея причинам. Замечательная погода, удивительные места, интересные и информативные рассказы и комментарии. Мы хорошо провели время, получили ответы на вопросы и советы по планированию наших дальнейших действий. Спасибо Алексею, нам удалось почти все, и это было здорово.
Анна
3 сентября 2019
Спасибо Алексею и Трипстеру за великолепную экскурсию! Это был день, посвященный природе Калининградского края и в частности Куршской косе. Мы узнали много новой очень интересной информации. Алексей - прекрасный рассказчик. Я долго выбирала, с кем из гидов поехать на Куршскую косу, и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее. Нам удалось пройти по всем основным туристическим местам, минуя большие экскурсионные группы и скопление народа. Алексей сфотографировал всю нашу семью вместе, за что ему отдельное спасибо) Также он забронировал для нас столик в отличном ресторанчике на К Косе, посоветовал, что из меню выбрать. Всё было приготовлено очень вкусно!!! На обратном пути мы посетили музей МЧС (музей черепов и скелетов) в Зеленоградске и военный мемориал. Ещё хочу отметить, что Алексей отличный водитель и наше путешествие было очень комфортным! Такие дни остаются в памяти на долгие годы! Спасибо!!!
24 августа 2019
Наша маленькая группа из 3 человек ездила на экскурсию на Куршскую косу с Алексеем. Мы выбрали его по многочисленным отзывам и это было абсолютно правильным решением. Предварительное согласование, уточнение маршрута и времени - все было легко и четко. Экскурсия прошла превосходно. Общение с Алексеем оставило очень приятное впечатление, видно, что он занимается своим делом. Одна из нас много лет назад посещала это чудное место, другая мечтала об этом, а самый молодой член группы просто был готов к новым впечатлениям) И все мы получили огромное удовольствие! Алексей грамотно выстроил логистику поездки, историческую информацию чередовал с занимательными рассказами. Семь часов пролетели незаметно. Было очевидно, что Алексей изучал и историю, и географию, и культурологию этого удивительного места.
Хотим всем порекомендовать Алексея в качестве гида. Уверены, что на таком высоком уровне он проводит и другие свои экскурсии. Если надумаем вернуться в эти места, обязательно обратимся к нему.
Алексей, спасибо Вам! День нашей поездки с Вами был самым интересным во время нашего отпуска!
Светлана
15 августа 2019
Огромная благодарность Алексею за такую информативную, комфортную и увлекательно-познавательную прогулку по Куршской косе и близлежащим поселкам и городкам :) Экскурсия была спланирована профессионально и ориентирована на любопытного туриста, желающего получить массу впечатлений за ограниченное количество времени! Рекомендую!
31 июля 2019
Спасибо большое Алексею за прекрасную экскурсию и замечательную компанию. И взрослым, и нашим детям все очень понравилось.
Ещё 65 отзывов

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