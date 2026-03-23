75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хотите полюбить Куршскую косу так, как люблю её я? Уверен, она завоюет ваши сердца! Со мной вы увидите самые чарующие ландшафты полуострова, проникнитесь непростой, иногда драматичной историей этих мест, вдохнёте полной грудью чистейший воздух Балтики. И, может быть, встретитесь с лесными обитателями: лисами, кабанами, косулями, оленями или лосями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Дорога в нацпарк «Куршская коса». Мы может отправиться как по автостраде, так и по живописной немецкой дороге, по обочинам которой — вековые деревья с аистиными гнёздами.

Самое узкое место Куршской косы. За считанные минуты мы прогуляемся от залива до моря! Здесь же можно поискать солнечный камень на память о Янтарном крае.

Танцующий лес. Попробуем вместе разгадать его тайну на основе рассказанных мною версий и легенд об этом загадочном месте.

Одна из самых высоких подвижных дюн в Европе, которая находится на маршруте «Высота Эфа». Здесь вы увидите все три вида дюн Куршской косы, в том числе белые — самые редкие.

Обед в уютном ресторане. Куршская коса — земля рыбаков. Так почему бы нам не отдать должное этим местам и не отведать судака, камбалу, корюшку или даже угря?

Одно место на выбор:

станция кольцевания птиц

Высота Мюллера

Водонапорная башня в Зеленоградске (смотровая площадка и Муррариум)

Обращаю внимание, что некоторые маршруты могут быть закрыты для посещения — в зависимости от сезона, дня недели и времени суток.

Организационные детали

Важно: с 1 ноября по 29 февраля продолжительность экскурсии — 6,5 часов вместо 7,5 (после обеда отправляемся домой)

с 1 ноября по 29 февраля продолжительность экскурсии — 6,5 часов вместо 7,5 (после обеда отправляемся домой) По согласованию можно продлить экскурсионное время из расчёта 2000 ₽/час

В стоимость включены: трансфер на автомобиле комфорт-класса из Калининграда, Зеленоградска, аэропорта «Храброво». Детское кресло по запросу

Завершить экскурсию можно по месту встречи или в Зеленоградске

Дополнительные расходы