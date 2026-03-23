75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На Куршскую косу с опытным гидом - из Калининграда
Насладиться балтийской природой и окунуться в историю полуострова
Хотите полюбить Куршскую косу так, как люблю её я? Уверен, она завоюет ваши сердца! Со мной вы увидите самые чарующие ландшафты полуострова, проникнитесь непростой, иногда драматичной историей этих мест, вдохнёте полной грудью чистейший воздух Балтики. И, может быть, встретитесь с лесными обитателями: лисами, кабанами, косулями, оленями или лосями.
Дорога в нацпарк «Куршская коса». Мы может отправиться как по автостраде, так и по живописной немецкой дороге, по обочинам которой — вековые деревья с аистиными гнёздами.
Самое узкое место Куршской косы. За считанные минуты мы прогуляемся от залива до моря! Здесь же можно поискать солнечный камень на память о Янтарном крае.
Танцующий лес. Попробуем вместе разгадать его тайну на основе рассказанных мною версий и легенд об этом загадочном месте.
Одна из самых высоких подвижных дюн в Европе, которая находится на маршруте «Высота Эфа». Здесь вы увидите все три вида дюн Куршской косы, в том числе белые — самые редкие.
Обед в уютном ресторане. Куршская коса — земля рыбаков. Так почему бы нам не отдать должное этим местам и не отведать судака, камбалу, корюшку или даже угря?
Одно место на выбор:
станция кольцевания птиц
Высота Мюллера
Водонапорная башня в Зеленоградске (смотровая площадка и Муррариум)
Обращаю внимание, что некоторые маршруты могут быть закрыты для посещения — в зависимости от сезона, дня недели и времени суток.
Организационные детали
Важно: с 1 ноября по 29 февраля продолжительность экскурсии — 6,5 часов вместо 7,5 (после обеда отправляемся домой)
По согласованию можно продлить экскурсионное время из расчёта 2000 ₽/час
В стоимость включены: трансфер на автомобиле комфорт-класса из Калининграда, Зеленоградска, аэропорта «Храброво». Детское кресло по запросу
Завершить экскурсию можно по месту встречи или в Зеленоградске
Дополнительные расходы
Проезд в национальный парк — 400 ₽ за чел. (+ за гида, есть льготные категории)
Билет на орнитологическую станцию — 400 ₽/взрослый, 150 ₽/детский
Прогулка на яхте/катере по Куршскому заливу (около 6000 ₽ за компанию)
Обед
Возможен трансфер из Светлогорска, Янтарного, Пионерского или трансфер на микроавтобусе — детали в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1077 туристов
Работаю гидом с 2015 г. Имею профильное образование, несколько аккредитаций и федеральную аттестацию. Провожу по-настоящему индивидуальные экскурсии. Владею автомобилем комфорт-класса и микроавтобусом с панорамными люками (до 7 человек). Большинство моих гостей снова возвращаются в наш край и лично ко мне.
До встречи на экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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У
Усов
отличное впечатление от экскурсии. Гид профессионал своего дела. Продуманный маршрут, интересные факты и рассказы. Рекомендуем обязательно отобедать в ресторане в поселке Рыбачий. Нам очень понравилось
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А
Андрей
С гидом Алексеем ездили на экскурсию на Куршскую косу. Это было интересная и увлекательная поездка. Алексей подробно рассказал о природе, об истории косы, о традициях, о местных достопримечательностях. Экскурсия с Алексеем очень понравилась. Могу смело рекомендовать Алексея как профессионального гида и в целом очень приятного человека.
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Марина
Огромное спасибо Алексею за прекрасный день, который мы провели на Куршской косе. Очень эрудированный экскурсовод! Легко и интересно передает информацию. Показывал самые лучшие места. Отдельное спасибо за вкусный обед в атмосферном ресторанчике и очень комфортную, чистую машину. Друзья! Выбирайте этот маршрут! Останетесь очень довольны!
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И
Ирина
Прекрасный гид с огромным количеством информации!) Алексей организовал нам экскурсию на Куршскую косу. Очень понравилось, что увидели это прекрасное место без толп туристов, гид профессионально смог сделать так, чтобы мы насладились природой и получили максимум полезной и новой информации. Спасибо! 🙂
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Е
Екатерина
Экскурсия очень интересная и познавательная! Открыли много нового для себя. Потрясла история о профессии «кусателей ворон». Алексей отличный водитель и организатор, учел все наши пожелания, провел по интересным местам, избегая большого скопления туристов, забронировал заранее место в рыбном ресторане на обед. Очень интересный, ненавязчивый собеседник, легкий в общении. 7 часов пролетело незаметно. Однозначно рекомендую!!!
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Анна
22.08.2024 взяли экскурсию на Косу. с нами был гид Алексей! замечательный рассказчик, приятный во всех отношениях человек!!! (сама часто путешествую, есть с чем сравнить). забронировал нам столик на обед. Рассказы Алексея информативны, доступны, не перегружены… привезу еще друзей, обязательно возьмём любые его программы!!!!
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