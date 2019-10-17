75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наша маленькая группа из 3 человек ездила на экскурсию на Куршскую косу с Алексеем. Мы выбрали его по многочисленным отзывам и это было абсолютно правильным решением. Предварительное согласование, уточнение маршрута и времени - все было легко и четко. Экскурсия прошла превосходно. Общение с Алексеем оставило очень приятное впечатление, видно, что он занимается своим делом. Одна из нас много лет назад посещала это чудное место, другая мечтала об этом, а самый молодой член группы просто был готов к новым впечатлениям) И все мы получили огромное удовольствие! Алексей грамотно выстроил логистику поездки, историческую информацию чередовал с занимательными рассказами. Семь часов пролетели незаметно. Было очевидно, что Алексей изучал и историю, и географию, и культурологию этого удивительного места.

Хотим всем порекомендовать Алексея в качестве гида. Уверены, что на таком высоком уровне он проводит и другие свои экскурсии. Если надумаем вернуться в эти места, обязательно обратимся к нему.

Алексей, спасибо Вам! День нашей поездки с Вами был самым интересным во время нашего отпуска!