Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Ваш идеальный день на Куршской косе

Погулять по экотропам, разгадать тайны Танцующего леса и подняться на лучшие смотровые площадки

Игорь
Игорь – Гид из Калининграда
На комфортабельном автомобиле 🚘 бизнес-класса мы отправимся постигать красоту Куршской косы! Вы проедете по ее самым впечатляющим местам, раскроете богатую историю 📖 национального парка и узнаете, кто жил на этом узком песчаном полуострове в древние времена.

А еще насладитесь чарующими видами на сосны, песчаные дюны и Балтийское море 🌊.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Ваш идеальный день на Куршской косе
Ваш идеальный день на Куршской косе

Что вас ожидает

Танцующий лес 🌳 и высота Эфа
Вы погуляете по уютным деревянным дорожкам Танцующего леса и увидите сосновые деревья с искривленными стволами: они изгибаются волнами, завиваются в спирали и образуют круги. Я расскажу о версиях происхождения этого природного феномена и об обитающих в лесу 🌲 животных. Кроме того, вы подниметесь на самую высокую дюну Северной Европы с необычным названием «Эфа» и полюбуетесь белоснежными песками и бескрайним морем.

Шикарные виды и занимательные факты
Еще одно интересное место Куршской косы — высота Мюллера, расположенная на дюне Болотная. Вы узнаете, как с 16 века она продвигалась в сторону поселка Рыбачий и какими действиями удалось ее остановить. А также рассмотрите памятный камень, установленный в честь лесничего Мюллера, подниметесь на смотровую площадку на вершине дюны и впечатлитесь панорамой Балтийского моря 🌊, Куршского залива и озера Чайка.

Организационные детали

Входной билет 🎫 в национальный парк не включен в стоимость — 150 рублей с человека
Экскурсия ⛳ проходит на новом комфортабельном автомобиле 🚘 KIA Optima

Ваш идеальный день на Куршской косе
Ваш идеальный день на Куршской косе
Ваш идеальный день на Куршской косе
Ваш идеальный день на Куршской косе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Игорь, я живу в Калининграде с рождения, а экскурсии провожу семь лет. С радостью покажу вам главные достопримечательности родного края и расскажу о них самое интересное!
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