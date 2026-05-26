Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

На комфортабельном автомобиле бизнес-класса мы отправимся постигать красоту Куршской косы! Вы проедете по ее самым впечатляющим местам, раскроете богатую историю национального парка и узнаете, кто жил на этом узком песчаном полуострове в древние времена. А еще насладитесь чарующими видами на сосны, песчаные дюны и Балтийское море.

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Описание экскурсии

Поразительная и неповторимая Куршская коса

Вы совершите прогулку по самым интересным и впечатляющим местам природного парка.

Танцующий лес и высота Эфа

Вы погуляете по уютным деревянным дорожкам Танцующего леса и увидите сосновые деревья с искривленными стволами: они изгибаются волнами, завиваются в спирали и образуют круги. Я расскажу о версиях происхождения этого природного феномена и об обитающих в лесу животных. Кроме того, вы подниметесь на самую высокую дюну Северной Европы с необычным названием «Эфа» и полюбуетесь белоснежными песками и бескрайним морем.

Шикарные виды и занимательные факты

Еще одно интересное место Куршской косы — высота Мюллера, расположенная на дюне Болотная. Вы узнаете, как с 16 века она продвигалась в сторону поселка Рыбачий и какими действиями удалось ее остановить. А также рассмотрите памятный камень, установленный в честь лесничего Мюллера, подниметесь на смотровую площадку на вершине дюны и впечатлитесь панорамой Балтийского моря, Куршского залива и озера Чайка.

Организационные детали