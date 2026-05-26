Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Погулять по экотропам, разгадать тайны Танцующего леса и подняться на лучшие смотровые площадки
На комфортабельном автомобиле бизнес-класса мы отправимся постигать красоту Куршской косы! Вы проедете по ее самым впечатляющим местам, раскроете богатую историю национального парка и узнаете, кто жил на этом узком песчаном полуострове в древние времена. А еще насладитесь чарующими видами на сосны, песчаные дюны и Балтийское море.
Вы совершите прогулку по самым интересным и впечатляющим местам природного парка.
Танцующий лес и высота Эфа
Вы погуляете по уютным деревянным дорожкам Танцующего леса и увидите сосновые деревья с искривленными стволами: они изгибаются волнами, завиваются в спирали и образуют круги. Я расскажу о версиях происхождения этого природного феномена и об обитающих в лесу животных. Кроме того, вы подниметесь на самую высокую дюну Северной Европы с необычным названием «Эфа» и полюбуетесь белоснежными песками и бескрайним морем.
Шикарные виды и занимательные факты
Еще одно интересное место Куршской косы — высота Мюллера, расположенная на дюне Болотная. Вы узнаете, как с 16 века она продвигалась в сторону поселка Рыбачий и какими действиями удалось ее остановить. А также рассмотрите памятный камень, установленный в честь лесничего Мюллера, подниметесь на смотровую площадку на вершине дюны и впечатлитесь панорамой Балтийского моря, Куршского залива и озера Чайка.
Организационные детали
Входной билет в национальный парк не включен в стоимость — 400 ₽ с человека. Я помогу получить скидку с группы — 800 ₽
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле KIA Optima 2020 г. в. комплектации «Prestige»
Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям. Также при желании экскурсию можно продлить.
По запросу я могу забрать вас из аэропорта или городов-курортов. Доплата составит: аэропорт — 1500 ₽, Светлогорск — 3000 ₽, Янтарный — 4000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калиниград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2348 туристов
Меня зовут Игорь, провожу экскурсии с 2018 года. Калининград — мой родной край, очень зелёный и чистый город, который с каждым годом становится всё красивее и развивается, что меня искренне читать дальшеуменьшить
радует.
Со школьных лет меня увлекает история Калининградской области. Мой дед участвовал в штурме города во время Великой Отечественной войны и был награждён медалью «За взятие Кёнигсберга». Когда я впервые побывал на Куршской косе, меня покорили белоснежные пески и бескрайнее море. После этого мне захотелось узнать об этом месте всё. Мои родственники часто приезжали ко мне из разных уголков России, и для них я начал проводить свои первые экскурсии.
Для меня очень важно, чтобы путешественники, которые приходят на мои экскурсии, были довольны и захотели вернуться в нашу удивительную область.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 273 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Хочется оставить свои положительные впечатления и эмоции в этом отзыве. Этот наше первое знакомство с Калининградом и Куршской косой!! Заказывали у Игоря экскурсию и это был лучший выбор и день! читать дальшеуменьшить
Идеальное, комфортное и аккуратное вождение! с первых минут встречи, Игорь уже стал рассказывать про историю Калининграда с первых истоков. Отвечал на все вопросы понятно и доступно!!! Игорь очень доброжелательный, вежливый! я очень рекомендую взять экскурсию: это будет потрясающие виды, который навсегда западут в ваше сердечко!!! Игорь, огромная вам благодарность от нашей компании:Мария, Ирина, Александр и Андрей.
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Е
Екатерина
Спасибо огромное, за невероятно чудесную, восхитительную, красивую, незабываемую экскурсию! Все очень понравилось!
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Ирина
Благодарим Игоря за прекрасное путешествие. Было комфортно передвигаться по всему маршруту, выходить в самых интересных местах на косе. Мы стартовали в 7!! Утра и нисколько не пожалели. Везде ходили без толп. Информация подавалась дозировано, что не позволило устать. Однозначно рекомендуем😊
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О
Оксана
Игорь, огромное спасибо за экскурсию! Все прошло на одном дыхании. Интересно, познавательно и очень комфортно.
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И
Ирина
Изумительная поездка. Игорь, наш гид, поразил глубокими знаниями истоии города и региона, обрадовал широким кругозором в части современного состояния города и области. Тактичность, вежливость, пунктуальность - качества, которые подкупают с читать дальшеуменьшить
первой минуты общения. С самого начала экскурсия стала не "посмотрите направо, посмотрите налево", а интересным разговором на тему как и почему, кто и когда, и, может быть, главное, зачем. Далеко не каждый гид сможет так точно оценить ожидания экскусантов и дать именно то, что мы ждали. Спасибо большое, Игорь!
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Ольга
Бронировали экскурсию у Игоря, была с ребенком 7-ми лет, получили много положительных эмоций и узнали много нового, видели животных в естественной природе, также хотела отметить комфортное и аккуратное вождение!!!
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