Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Танцующий лес 🌳 и высота Эфа

Вы погуляете по уютным деревянным дорожкам Танцующего леса и увидите сосновые деревья с искривленными стволами: они изгибаются волнами, завиваются в спирали и образуют круги. Я расскажу о версиях происхождения этого природного феномена и об обитающих в лесу 🌲 животных. Кроме того, вы подниметесь на самую высокую дюну Северной Европы с необычным названием «Эфа» и полюбуетесь белоснежными песками и бескрайним морем.

Шикарные виды и занимательные факты

Еще одно интересное место Куршской косы — высота Мюллера, расположенная на дюне Болотная. Вы узнаете, как с 16 века она продвигалась в сторону поселка Рыбачий и какими действиями удалось ее остановить. А также рассмотрите памятный камень, установленный в честь лесничего Мюллера, подниметесь на смотровую площадку на вершине дюны и впечатлитесь панорамой Балтийского моря 🌊, Куршского залива и озера Чайка.

Организационные детали

Входной билет 🎫 в национальный парк не включен в стоимость — 150 рублей с человека

Экскурсия ⛳ проходит на новом комфортабельном автомобиле 🚘 KIA Optima