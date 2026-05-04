Т Татьяна

Отличная экскурсия! Все очень быстро, потому что насыщенно, но в целом очень хорошо. Пожалуй, хотелось бы чуть больше времени, чтоб хотя бы дойти до памятника Елизавете на набережной, раз уж мы все равно на эту набережную вышли.

И да, еду берите с собой - в Балтийске ходить по кафе некогда.