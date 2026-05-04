«Российскому флоту быть!» Балтийск и крепость Пиллау из Калининграда

Погулять по самому западному городу России и исследовать скрытые коридоры цитадели
Когда-то он носил имя Пиллау, видел Петра I и слышал раскаты орудий. А сейчас Балтийск готов раскрыть вам свои секреты и рассказать захватывающую историю.

Вы увидите действующий маяк и корабли, несущие службу в море, посетите крепость Пиллау, осмотрите казематы и старинное оружие. Попутно поговорим о зарождении российского флота.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Фридрихсбургские ворота

Выезжая из Калининграда, задержимся у знакового сооружения — это единственный сохранившийся элемент одноимённой крепости.

Балтийск: экскурсия по центру

Проследим историю города от прусской крепости Пиллау до военно-морской базы Балтийского флота.

В нашей программе:

  • Памятник Петру I — возведён в честь 300-летия Балтийского флота
  • Действующий маяк — самый западный в России
  • Свято-Георгиевский морской собор — неоготическое сооружение в здании бывшей немецкой кирхи
  • Елизаветинский форт. Со смотровой площадки вы полюбуетесь морем и, скорее всего, увидите военные корабли
  • Крепость Пиллау — вы пройдёте по внутреннему двору, заглянете в помещение порохового склада, казематы и даже в скрытые подземные коридоры, а также увидите оружие времён Семилетней войны

Вы узнаете:

  • Как связан с Балтийском Пётр I и причём здесь Великое посольство
  • Историю зарождения российского флота
  • Что объединяет Пиллау и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге

Примерный тайминг

Фридрихсбургские ворота — 20 мин.
Балтийск — 2 часа
Свободное время в Балтийске — 1 час
Крепость Пиллау — 1,5 часа

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансферы на автобусе туристического класса и входной билет в Фридрихсбургские ворота
  • Дополнительные расходы: билеты в крепость Пиллау — 500 ₽ / 300 ₽ (льготный), питание (у вас будет свободное время на обед)
  • Обязательно возьмите паспорт РФ
  • С вами будет гид из нашей команды

в субботу в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Пенсионеры, студенты, школьники2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1384 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области — максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.

Т
Отличная экскурсия! Все очень быстро, потому что насыщенно, но в целом очень хорошо. Пожалуй, хотелось бы чуть больше времени, чтоб хотя бы дойти до памятника Елизавете на набережной, раз уж мы все равно на эту набережную вышли.
И да, еду берите с собой - в Балтийске ходить по кафе некогда.

