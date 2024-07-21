Приготовьтесь окунуться в средневековую историю нашего края! В комфортном темпе мы осмотрим самые атмосферные и пропитанные историей архитектурные ансамбли Калининградской области. Прогуляемся по старинным улочкам вдоль колоритных домов и вилл прусских времён. А также окажемся в стенах замка, где прочувствуем дух времён Тевтонского ордена.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии сочетает интересное историческое погружение во времена рыцарей Восточной Пруссии, увлекательные рассказы о местных легендах, а также прогулку по атмосферным локациям. Вы увидите:
- Город Гвардейск (Тапиау): здесь мы осмотрим историческую часть города и остановимся у замков тевтонского ордена Вальдау и Тапиау для внешнего осмотра
- Город Черняховск (Инстербург) — пожалуй, самый пропитанный историей город Калининградской области. Он прекрасно сохранился: здесь вы словно вернётесь на 6 столетий назад и побываете за стенами средневекового замка с экскурсией от местного гида
- Конный завода «Георенбург», чья славная история берёт начало в 1377 г., когда крестоносцы и немецкие рыцари занялись разведением лошадей в одноимённой крепости
- Город Неман с внешним осмотром замка «Рагнит»
- Город Советск — краткая пешеходная прогулка по главной улице и фотопауза у знаменитого моста, названного в честь королевы Луизы
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агенства
- Места в автобусе туристы выбирают по желанию (свободная рассадка)
- При себе нужно иметь паспорт РФ и питание: предусмотрен перерыв на обед в замке Георгенбург, обед необходимо взять с собой
в воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 900 ₽
|Пенсионеры
|1 800 ₽
|Школьники
|1 800 ₽
|Студенты
|1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Рыбной деревни
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 302 туристов
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