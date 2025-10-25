Мои заказы

Фотоприключение в весëлой компании: Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)

Увидеть атмосферные уголки Балтики, испытать искренние эмоции и запечатлеть моменты в кадре
Приглашаем вас в фотопутешествие по Балтийскому побережью! Мы не только проведём яркий день в доброй компании, но и сделаем крутые кадры, которые вы будете пересматривать с удовольствием. Фоном для съёмки станут топовые локации области — город котов Зеленоградск и дюны Куршской косы. В результате вы получите от 50 до 100 снимков в авторской обработке.
11 отзывов
Фотоприключение в весëлой компании: Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)© Нусрат
Фотоприключение в весëлой компании: Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)© Нусрат
Фотоприключение в весëлой компании: Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)© Нусрат

Описание фото-прогулки

Основной формат нашей встречи — фотосессия, но в процессе мы поговорим о Куршской косе и Зеленоградске: что сейчас в моде, где вкусно поесть, куда стоит заглянуть. Это не заученные исторические сводки — просто разговор по ходу прогулки.

Главное, вы будете наслаждаться моментом и увидите:

  • Национальный парк «Куршская коса»: дюны, высоту Мюллера, озеро Чайка и Танцующий лес
  • Зеленоградск: центральную улицу города и променад у моря

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобилях Hyundai Solaris 2022 г. в. Детское кресло — по запросу
  • Снимаем на профессиональные камеры — Sony A7s и Canon 6D
  • Вы получите 50–100 фотографий в цветокоррекции в течение 10 дней
  • Отдельно оплачивается въезд на Куршскую косу — 400 ₽ за чел.
  • С вами будут два профессиональных фотографа из нашей команды

в воскресенье в 09:00, 09:15 и 09:30

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный5950 ₽
Семейный5600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля Crystal House
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00, 09:15 и 09:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нусрат
Нусрат — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 347 туристов
У меня самая лучшая работа на свете — знакомлю людей с нашей любимой Калининградской областью вместе с увлечённой и светлой командой! Мы искренне верим, что настоящее путешествие — это про эмоции,
открытия и ощущение себя другом на новом месте. Не просто водим по маршрутам — дружелюбно сопровождаем, заряжаем отличным настроением, ловим самые красивые кадры и знаем все места, где будет вкусно и душевно. Обожаем, когда наши гости такие разные: это значит, что каждый раз мы создаём что-то новое и особенное именно для вас. Хотите увидеть самую суть нашего региона? Будем рады показать её вам!

Отзывы и рейтинг

Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
25 окт 2025
Это была чудесная поездка. Однозначно рекомендую. Отдельное уважение, что ничего не отменили, несмотря на то что я была единственная записана на мини-группу. Все равно смогли подарить потрясающие впечатления и фотографии. Организатор заслуживает самую высокую оценку! Все ваши пожелания обязательно будут учтены, и в памяти данный тур останется навсегда.
Е
Евгения
27 сен 2025
В туре великолепно все. И то, как организатор относится к путешественникам, и то как сам тур проходит.
Гид невероятно комфортный и открытый человек. За все время поездки с лица не сходила улыбка.
Я увидела и главные красоты косы и даже местных обитателей в виде очаровательных лис.

Единственный минус это то, что на следующий день ноги хотят покинуть тело:)
Е
Евгения
24 сен 2025
Прекрасная поездка в комфортных условиях и душевной атмосфере. Незабываемые впечатления и конечно фотоконтент!
Мишина
Мишина
21 сен 2025
Всё отлично, всё понравилось! Очень душевная поездка в дружественной атмосфере. Поболтали, посмеялись и сделали много красивых фото!
И
Иван
12 сен 2025
Море эмоций и ярких впечатлений от экскурсии по побережью. Необычные локации для фотографий. Уникальные заброшенные здания и ангары аэродрома производят сильное впечатление.
Т
Татьяна
12 сен 2025
Это была лучшая экскурсия в компании прекрасной девушки на классной машине! Обстановка была очень теплая, душевная, будто ехала с подругой, никаких скучных бесед. Потрясающей красоты локации, много красивых фотографий. Можно попросить остановиться в любой точке по дороге. Обычно после экскурсий чувствуется усталость, а тут наоборот прилив сил и энергии:). Огромное спасибо. Буду всем советовать.
Ф
Филатов
8 сен 2025
Мы с девушкой остались очень довольны нашей экскурсией с Нусратом! Он прекрасно знает город и его историю, рассказывает интересно и с душой. Благодаря его профессионализму и дружелюбной манере мы смогли
не только узнать много нового о Калининграде, Зеленоградске и Балтийске, но и насладиться атмосферой каждого места. Особенно запомнилась фотосессия — Нусрат помог выбрать лучшие ракурсы и сделал наши снимки очень красивыми. Рекомендуем его как отличного экскурсовода для тех, кто хочет получить максимум впечатлений и хорошего настроения!

А
Анастасия
8 сен 2025
Если вам хочется легко, непринужденно и весело провести время, без скучных дат - обязательно выбирайте данное мероприятие) Нусрат сможет расположить и раскрыть любого человека, к тому же сделать прекрасные фотографии. Время пролетело незаметно, а воспоминания останутся надолго)
Евгения
Евгения
6 сен 2025
Лучший экскурсовод. Невероятная атмосфера легкого общения, прекрасные фотографии. Человек который любит свое дело. Однозначно рекомендую данную экскурсию.
Д
Денис
13 авг 2025
Поехали на косу второй раз за это путешествие, сначала ездили на орнитологическую станцию с другой командой) Во-первых, всегда приятно вернуться в красивое место, а коса стоит камбэка) Во-вторых, хотелось красивых
фотографий. Во время первой экскурсии было не до портретных снимков)

Это была уже наша вторая поездка с Нусратом. Ещё во время первой он сумел расположить к себе. Было ощущение, что мы знакомы минимум лет 5:) Время пролетело незаметно. Наделали атмосферных фотографий, посмотрели ещё раз изумительные места. Спасибо за прекрасную организацию и снимки, которые ещё долго будут напоминать о поездке.

Дарья
Дарья
12 авг 2025
В группе были мы вдвоём, поэтому гид немного подстроил маршрут под нас - спасибо за это! Приятно прокатились на машине по дорогам-туннелям (по обеим сторонам вплотную к асфальту подходят деревья
- красота!), много раз видели аистов и, конечно, сделали крутые фотографии на память. Хотим теперь из этих кадров собрать фотокнигу - очень атмосферно получилось.)
Это была уже вторая наша совместная поездка с Нусратом, мы ещё в первый раз перешли на ты - удобно, особенно когда вы едете небольшой компанией и фотографируетесь. Он подсказывал, как нам разместиться в кадре, поймал много хороших моментов в объектив, рассказывал интересные факты о местах, где мы были.
Спасибо за маршрут, фото (получилось даже больше, чем планировали) и приятную компанию.)

