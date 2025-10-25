Фотоприключение в весëлой компании: Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)

М Мария Это была чудесная поездка. Однозначно рекомендую. Отдельное уважение, что ничего не отменили, несмотря на то что я была единственная записана на мини-группу. Все равно смогли подарить потрясающие впечатления и фотографии. Организатор заслуживает самую высокую оценку! Все ваши пожелания обязательно будут учтены, и в памяти данный тур останется навсегда.

Е Евгения В туре великолепно все. И то, как организатор относится к путешественникам, и то как сам тур проходит.

Гид невероятно комфортный и открытый человек. За все время поездки с лица не сходила улыбка.

Я увидела и главные красоты косы и даже местных обитателей в виде очаровательных лис.



Единственный минус это то, что на следующий день ноги хотят покинуть тело:)

Е Евгения Прекрасная поездка в комфортных условиях и душевной атмосфере. Незабываемые впечатления и конечно фотоконтент!

Мишина Всё отлично, всё понравилось! Очень душевная поездка в дружественной атмосфере. Поболтали, посмеялись и сделали много красивых фото!

И Иван Море эмоций и ярких впечатлений от экскурсии по побережью. Необычные локации для фотографий. Уникальные заброшенные здания и ангары аэродрома производят сильное впечатление.

Т Татьяна Это была лучшая экскурсия в компании прекрасной девушки на классной машине! Обстановка была очень теплая, душевная, будто ехала с подругой, никаких скучных бесед. Потрясающей красоты локации, много красивых фотографий. Можно попросить остановиться в любой точке по дороге. Обычно после экскурсий чувствуется усталость, а тут наоборот прилив сил и энергии:). Огромное спасибо. Буду всем советовать.

Ф Филатов читать дальше не только узнать много нового о Калининграде, Зеленоградске и Балтийске, но и насладиться атмосферой каждого места. Особенно запомнилась фотосессия — Нусрат помог выбрать лучшие ракурсы и сделал наши снимки очень красивыми. Рекомендуем его как отличного экскурсовода для тех, кто хочет получить максимум впечатлений и хорошего настроения! Мы с девушкой остались очень довольны нашей экскурсией с Нусратом! Он прекрасно знает город и его историю, рассказывает интересно и с душой. Благодаря его профессионализму и дружелюбной манере мы смогли

А Анастасия Если вам хочется легко, непринужденно и весело провести время, без скучных дат - обязательно выбирайте данное мероприятие) Нусрат сможет расположить и раскрыть любого человека, к тому же сделать прекрасные фотографии. Время пролетело незаметно, а воспоминания останутся надолго)

Евгения Лучший экскурсовод. Невероятная атмосфера легкого общения, прекрасные фотографии. Человек который любит свое дело. Однозначно рекомендую данную экскурсию.

Д Денис читать дальше фотографий. Во время первой экскурсии было не до портретных снимков)



Это была уже наша вторая поездка с Нусратом. Ещё во время первой он сумел расположить к себе. Было ощущение, что мы знакомы минимум лет 5:) Время пролетело незаметно. Наделали атмосферных фотографий, посмотрели ещё раз изумительные места. Спасибо за прекрасную организацию и снимки, которые ещё долго будут напоминать о поездке. Поехали на косу второй раз за это путешествие, сначала ездили на орнитологическую станцию с другой командой) Во-первых, всегда приятно вернуться в красивое место, а коса стоит камбэка) Во-вторых, хотелось красивых