Фотоприключение в весëлой компании: Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)

Приглашаем вас в фотопутешествие по Балтийскому побережью! Мы не только проведём яркий день в доброй компании, но и сделаем крутые кадры, которые вы будете пересматривать с удовольствием. Фоном для съёмки станут топовые локации области — город котов Зеленоградск и дюны Куршской косы. В результате вы получите от 50 до 100 снимков в авторской обработке.
Описание фото-прогулки
Основной формат нашей встречи — фотосессия, но в процессе мы поговорим о Куршской косе и Зеленоградске: что сейчас в моде, где вкусно поесть, куда стоит заглянуть. Это не заученные исторические сводки — просто разговор по ходу прогулки.
Главное, вы будете наслаждаться моментом и увидите:
- Национальный парк «Куршская коса»: дюны, высоту Мюллера, озеро Чайка и Танцующий лес
- Зеленоградск: центральную улицу города и променад у моря
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобилях Hyundai Solaris 2022 г. в. Детское кресло — по запросу
- Снимаем на профессиональные камеры — Sony A7s и Canon 6D
- Вы получите 50–100 фотографий в цветокоррекции в течение 10 дней
- Отдельно оплачивается въезд на Куршскую косу — 400 ₽ за чел.
- С вами будут два профессиональных фотографа из нашей команды
в воскресенье в 09:00, 09:15 и 09:30
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5950 ₽
|Семейный
|5600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Crystal House
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00, 09:15 и 09:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нусрат — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 347 туристов
У меня самая лучшая работа на свете — знакомлю людей с нашей любимой Калининградской областью вместе с увлечённой и светлой командой! Мы искренне верим, что настоящее путешествие — это про эмоции,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
М
Мария
25 окт 2025
Это была чудесная поездка. Однозначно рекомендую. Отдельное уважение, что ничего не отменили, несмотря на то что я была единственная записана на мини-группу. Все равно смогли подарить потрясающие впечатления и фотографии. Организатор заслуживает самую высокую оценку! Все ваши пожелания обязательно будут учтены, и в памяти данный тур останется навсегда.
Е
Евгения
27 сен 2025
В туре великолепно все. И то, как организатор относится к путешественникам, и то как сам тур проходит.
Гид невероятно комфортный и открытый человек. За все время поездки с лица не сходила улыбка.
Я увидела и главные красоты косы и даже местных обитателей в виде очаровательных лис.
Единственный минус это то, что на следующий день ноги хотят покинуть тело:)
Е
Евгения
24 сен 2025
Прекрасная поездка в комфортных условиях и душевной атмосфере. Незабываемые впечатления и конечно фотоконтент!
Мишина
21 сен 2025
Всё отлично, всё понравилось! Очень душевная поездка в дружественной атмосфере. Поболтали, посмеялись и сделали много красивых фото!
И
Иван
12 сен 2025
Море эмоций и ярких впечатлений от экскурсии по побережью. Необычные локации для фотографий. Уникальные заброшенные здания и ангары аэродрома производят сильное впечатление.
Т
Татьяна
12 сен 2025
Это была лучшая экскурсия в компании прекрасной девушки на классной машине! Обстановка была очень теплая, душевная, будто ехала с подругой, никаких скучных бесед. Потрясающей красоты локации, много красивых фотографий. Можно попросить остановиться в любой точке по дороге. Обычно после экскурсий чувствуется усталость, а тут наоборот прилив сил и энергии:). Огромное спасибо. Буду всем советовать.
Ф
Филатов
8 сен 2025
Мы с девушкой остались очень довольны нашей экскурсией с Нусратом! Он прекрасно знает город и его историю, рассказывает интересно и с душой. Благодаря его профессионализму и дружелюбной манере мы смогли
А
Анастасия
8 сен 2025
Если вам хочется легко, непринужденно и весело провести время, без скучных дат - обязательно выбирайте данное мероприятие) Нусрат сможет расположить и раскрыть любого человека, к тому же сделать прекрасные фотографии. Время пролетело незаметно, а воспоминания останутся надолго)
Евгения
6 сен 2025
Лучший экскурсовод. Невероятная атмосфера легкого общения, прекрасные фотографии. Человек который любит свое дело. Однозначно рекомендую данную экскурсию.
Д
Денис
13 авг 2025
Поехали на косу второй раз за это путешествие, сначала ездили на орнитологическую станцию с другой командой) Во-первых, всегда приятно вернуться в красивое место, а коса стоит камбэка) Во-вторых, хотелось красивых
Дарья
12 авг 2025
В группе были мы вдвоём, поэтому гид немного подстроил маршрут под нас - спасибо за это! Приятно прокатились на машине по дорогам-туннелям (по обеим сторонам вплотную к асфальту подходят деревья
