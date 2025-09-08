Поехать из Калининграда осматривать три тевтонских замка и кирху Хайлигенвальде
Мы отправляемся в путешествие по землям, на которых Тевтонский орден оставил заметный след.
В одном маршруте — четыре уникальных памятника истории: замки Нойхаузен, Вальдау и Тапиау, а также готическая кирха Хайлигенвальде.
Вас ждут древние стены и подземелья, захватывающие виды, увлекательные факты и отзвуки давних легенд.
Описание экскурсии
Замок Нойхаузен (Гурьевск) — мощная крепость 13 века, некогда резиденция комтура. Готические залы, грубая кладка и эхо сражений, отголоски которых сохранились в местных преданиях.
Замок Вальдау (Низовье) — один из древнейших замков Пруссии (1258 год). Здесь — подземелья, оружейные палаты и экспозиции, погружающие в быт и власть Тевтонского ордена.
Кирха Святого Николая в Хайлигенвальде (Ушаково) — уединённая готическая кирха среди деревенских ландшафтов. Заброшенное кладбище и строгая архитектура рассказывают, какой была жизнь прусских поселений.
Или обзорная экскурсия по Гвардейску, на которой вы увидите дом Ловиса Коринта, ратушу Тапиау, памятник русским войнам четырёх войн.
Замок Тапиау (Гвардейск) — старейшая орденская крепость региона. Позже — тюрьма. Здесь сплелись разные эпохи: Тевтонский орден, Реформация, войны и репрессии.
Кофе-пауза в живописной локации, чтобы перевести дух и обсудить увиденное.
Тайминг маршрута:
Замок Нойхаузен (Гурьевск) — 1 час Замок Вальдау (п. Низовье) — 1 час Кирха Хайлигенвальде (пос. Ушаково) — 20–30 минут Замок Тапиау (Гвардейск) — 1 час Кофе-пауза (перекус) — 30 минут
Организационные детали
Едем на легковом автомобиле или минивэне
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
Билеты в замок Нойхаузен — 500 ₽ (взр.) / 250 ₽ (льготный)
Замок Вальдау — 200 ₽ (взр.) / 150 ₽ (льготный)
Замок Тапиау — 600 ₽ (взр.) / 450 ₽ (льготный)
в понедельник и четверг в 09:15
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:15
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 462 туристов
Мы много путешествовали по миру — а потом у нас возникла идея создать свои личные экскурсии по родному городу Калининграду. Наши увлекательные экскурсии проводят гиды-историки, коренные жители и просто влюблённые в этот город. Мы предлагаем вам индивидуальные экскурсии, поездки в мини-группах до 8 человек и на микроавтобусах до 19 мест.
Отзывы и рейтинг
2.7
Основано на 3 отзывах
К
Кожаринова
9 сен 2025
Посетили данную экскурсию сегодня. По факту: вы приезжаете на место (замок), покупаете там экскурсию и далее самостоятельно с другим экскурсоводом ее проходите. Дмитрий выполняет функцию водителя (рекомендую приобрести фиксатор для телефона, читать дальше
чтобы более безопасно пользоваться навигацией и не держать телефон в руках). Цены на экскурсии выше, чем указано на сайте. Дмитрий просто приятный мужчина, но очень слаб в роли гида, информацию подавать не умеет от слова совсем, скучно, не интересно. Если вы думаете, что прикоснетесь к средневековью - увы, замки заново отстроены, « новенькие».
Жанна
8 сен 2025
Все понравилось, гид-водитель Дмитрий всю дорогу знакомил с историей Рыцарского ордена. Посетили 3 замка. больше всего понравился замок Нюнхаузен, прям восстановлена атмосфера того времени(снаружи, внутри еще идут восст. работы). В Гвардейске читать дальше
в Тапиау замок снаружи не впечатлил, но внутри попали на шикарную интерактивную экскурсию с полным погружением в историю того времени. Так что все вместе дало очень полную картинку. РекомендуюНо берите с собой перекусить(там с этим проблема)
В
Валерия
20 июл 2025
Гид Дмитрий совершенно не подготовлен к экскурсии. Никакой исторической информации о замках не было рассказано. По сути отработал таксистом. Билеты в замки покупали самостоятельно. При передвижении от замка к замку либо молча ехали, либо давалась отрывочная информация, не особо относящаяся к нашему маршруту.
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте, благодарим вас за отзыв. Очень жаль, что экскурсия не оправдала ваши ожидания, но хотела бы разобрать по пунктам:
Да действительно, читать дальше
билеты в замки, где обслуживают ведомственное гиды оплачиваются отдельно, и это описано на сайте экскурсии, как дополнительные расходы. На будущее, прежде чем выбирать экскурсию, пожалуйста внимательно изучите детали дополнительных расходов. Гид Дмитрий проводит экскурсию уже 5 год, и было удивительно услышать, что он ничего не рассказал, так как у него только положительные отзывы о прекрасном сопровождающем и собеседнике. После беседы с Дмитрием, он рассказал, как кто-то из вашей пары на протяжении всего пути постоянно разговаривал по телефону в машине и соответственно мешал проводить рассказ и общение с другими участками группы. Хотела бы отметить, что Дмитрий по вашим желаниям провел экскурсию почти на 1,5 часа больше: на кирхе нашел смотрителя, чтобы вам показать ее изнутри и смотритель Николай изъявил желание сам рассказать о истории кирхи, и вместо 20 минут осмотра- вы провели там 1 час. Также в замке Тапиау вашей группе дал дополнительно время на прогулку и осмотр. Бонусом вам провел небольшую обзорную экскурсию по Гвардейску с осмотром ратуши, хотя это не включено в программу. Я опросила других участков группы и все довольны, жаль что они с других источников. С уважением, Екатерина