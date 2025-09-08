Мы отправляемся в путешествие по землям, на которых Тевтонский орден оставил заметный след. В одном маршруте — четыре уникальных памятника истории: замки Нойхаузен, Вальдау и Тапиау, а также готическая кирха Хайлигенвальде. Вас ждут древние стены и подземелья, захватывающие виды, увлекательные факты и отзвуки давних легенд.

Замок Нойхаузен (Гурьевск) — мощная крепость 13 века, некогда резиденция комтура. Готические залы, грубая кладка и эхо сражений, отголоски которых сохранились в местных преданиях.

Замок Вальдау (Низовье) — один из древнейших замков Пруссии (1258 год). Здесь — подземелья, оружейные палаты и экспозиции, погружающие в быт и власть Тевтонского ордена.

Кирха Святого Николая в Хайлигенвальде (Ушаково) — уединённая готическая кирха среди деревенских ландшафтов. Заброшенное кладбище и строгая архитектура рассказывают, какой была жизнь прусских поселений.

Или обзорная экскурсия по Гвардейску, на которой вы увидите дом Ловиса Коринта, ратушу Тапиау, памятник русским войнам четырёх войн.

Замок Тапиау (Гвардейск) — старейшая орденская крепость региона. Позже — тюрьма. Здесь сплелись разные эпохи: Тевтонский орден, Реформация, войны и репрессии.

Кофе-пауза в живописной локации, чтобы перевести дух и обсудить увиденное.

Тайминг маршрута:

Замок Нойхаузен (Гурьевск) — 1 час

Замок Вальдау (п. Низовье) — 1 час

Кирха Хайлигенвальде (пос. Ушаково) — 20–30 минут

Замок Тапиау (Гвардейск) — 1 час

Кофе-пауза (перекус) — 30 минут

