Рыцарский путь Восточной Пруссии

Поехать из Калининграда осматривать три тевтонских замка и кирху Хайлигенвальде
Мы отправляемся в путешествие по землям, на которых Тевтонский орден оставил заметный след.

В одном маршруте — четыре уникальных памятника истории: замки Нойхаузен, Вальдау и Тапиау, а также готическая кирха Хайлигенвальде.

Вас ждут древние стены и подземелья, захватывающие виды, увлекательные факты и отзвуки давних легенд.
2.7
3 отзыва
Описание экскурсии

Замок Нойхаузен (Гурьевск) — мощная крепость 13 века, некогда резиденция комтура. Готические залы, грубая кладка и эхо сражений, отголоски которых сохранились в местных преданиях.

Замок Вальдау (Низовье) — один из древнейших замков Пруссии (1258 год). Здесь — подземелья, оружейные палаты и экспозиции, погружающие в быт и власть Тевтонского ордена.

Кирха Святого Николая в Хайлигенвальде (Ушаково) — уединённая готическая кирха среди деревенских ландшафтов. Заброшенное кладбище и строгая архитектура рассказывают, какой была жизнь прусских поселений.

Или обзорная экскурсия по Гвардейску, на которой вы увидите дом Ловиса Коринта, ратушу Тапиау, памятник русским войнам четырёх войн.

Замок Тапиау (Гвардейск) — старейшая орденская крепость региона. Позже — тюрьма. Здесь сплелись разные эпохи: Тевтонский орден, Реформация, войны и репрессии.

Кофе-пауза в живописной локации, чтобы перевести дух и обсудить увиденное.

Тайминг маршрута:

Замок Нойхаузен (Гурьевск) — 1 час
Замок Вальдау (п. Низовье) — 1 час
Кирха Хайлигенвальде (пос. Ушаково) — 20–30 минут
Замок Тапиау (Гвардейск) — 1 час
Кофе-пауза (перекус) — 30 минут

Организационные детали

  • Едем на легковом автомобиле или минивэне
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Билеты в замок Нойхаузен — 500 ₽ (взр.) / 250 ₽ (льготный)
  • Замок Вальдау — 200 ₽ (взр.) / 150 ₽ (льготный)
  • Замок Тапиау — 600 ₽ (взр.) / 450 ₽ (льготный)

в понедельник и четверг в 09:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 462 туристов
Мы много путешествовали по миру — а потом у нас возникла идея создать свои личные экскурсии по родному городу Калининграду. Наши увлекательные экскурсии проводят гиды-историки, коренные жители и просто влюблённые в этот город. Мы предлагаем вам индивидуальные экскурсии, поездки в мини-группах до 8 человек и на микроавтобусах до 19 мест.

Отзывы и рейтинг

К
Кожаринова
9 сен 2025
Посетили данную экскурсию сегодня.
По факту: вы приезжаете на место (замок), покупаете там экскурсию и далее самостоятельно с другим экскурсоводом ее проходите. Дмитрий выполняет функцию водителя (рекомендую приобрести фиксатор для телефона,
чтобы более безопасно пользоваться навигацией и не держать телефон в руках). Цены на экскурсии выше, чем указано на сайте. Дмитрий просто приятный мужчина, но очень слаб в роли гида, информацию подавать не умеет от слова совсем, скучно, не интересно. Если вы думаете, что прикоснетесь к средневековью - увы, замки заново отстроены, « новенькие».

Жанна
Жанна
8 сен 2025
Все понравилось, гид-водитель Дмитрий всю дорогу знакомил с историей Рыцарского ордена.
Посетили 3 замка. больше всего понравился замок Нюнхаузен, прям восстановлена атмосфера того времени(снаружи, внутри еще идут восст. работы). В Гвардейске
в Тапиау замок снаружи не впечатлил, но внутри попали на шикарную интерактивную экскурсию с полным погружением в историю того времени. Так что все вместе дало очень полную картинку. РекомендуюНо берите с собой перекусить(там с этим проблема)

В
Валерия
20 июл 2025
Гид Дмитрий совершенно не подготовлен к экскурсии. Никакой исторической информации о замках не было рассказано. По сути отработал таксистом. Билеты в замки покупали самостоятельно. При передвижении от замка к замку либо молча ехали, либо давалась отрывочная информация, не особо относящаяся к нашему маршруту.
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте, благодарим вас за отзыв. Очень жаль, что экскурсия не оправдала ваши ожидания, но хотела бы разобрать по пунктам:

Да действительно,
билеты в замки, где обслуживают ведомственное гиды оплачиваются отдельно, и это описано на сайте экскурсии, как дополнительные расходы. На будущее, прежде чем выбирать экскурсию, пожалуйста внимательно изучите детали дополнительных расходов.
Гид Дмитрий проводит экскурсию уже 5 год, и было удивительно услышать, что он ничего не рассказал, так как у него только положительные отзывы о прекрасном сопровождающем и собеседнике.
После беседы с Дмитрием, он рассказал, как кто-то из вашей пары на протяжении всего пути постоянно разговаривал по телефону в машине и соответственно мешал проводить рассказ и общение с другими участками группы.
Хотела бы отметить, что Дмитрий по вашим желаниям провел экскурсию почти на 1,5 часа больше: на кирхе нашел смотрителя, чтобы вам показать ее изнутри и смотритель Николай изъявил желание сам рассказать о истории кирхи, и вместо 20 минут осмотра- вы провели там 1 час. Также в замке Тапиау вашей группе дал дополнительно время на прогулку и осмотр. Бонусом вам провел небольшую обзорную экскурсию по Гвардейску с осмотром ратуши, хотя это не включено в программу. Я опросила других участков группы и все довольны, жаль что они с других источников.
С уважением, Екатерина

