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Гурьевск – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Гурьевск» в Калининграде, цены от 1590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Тайны тевтонских замков и балтийских маяков (из Калининграда)
На автобусе
5 часов
-
10%
3 отзыва
Групповая
Тайны тевтонских замков и балтийских маяков (из Калининграда)
Не только курорты - открыть для себя исторические и очень атмосферные уголки Калининградской области
Начало: На улице Черняховского
Расписание: в пятницу в 08:15
11 июл в 08:15
18 июл в 08:15
1590 ₽1766 ₽ за человека
Рыцарский путь Восточной Пруссии
На машине
6.5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Рыцарский путь Восточной Пруссии
Поехать из Калининграда осматривать три тевтонских замка и кирху Хайлигенвальде
Начало: На улице Шевченко
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июл в 09:15
14 июл в 09:15
3500 ₽ за человека
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
Раскрыть культуру и историю самобытного региона
Начало: На Центральной площади
10 июл в 10:00
11 июл в 10:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иевкова
    21 июня 2025
    Тайны тевтонских замков и балтийских маяков (из Калининграда)
    Замечательный маршрут, разнообразный по сути - замок, кирха, маяк в одном флаконе - здорово, не скучно. И даже то, что
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    обратно поехали не по основной дороге, а по проселочной дороге с булыжным покрытием, среди деревьев по обочинам, внесло веселое разнообразие с изюминкой старины. И как "вишенка на торте" посещение объекта №13 с еще одной экскурсией и дегустацией марципана, просто шик. Спасибо.

  • Н
    Надежда
    13 июня 2025
    Тайны тевтонских замков и балтийских маяков (из Калининграда)
    Большое спасибо за профессионально проведенную экскурсию. Всё понравилось!
  • И
    Иван
    13 июня 2025
    Тайны тевтонских замков и балтийских маяков (из Калининграда)
    Отличная экскурсия. Замок Нойхаузен просто супер. Кирха Гросс-Легиттен тоже очень симпатичная. Затем проехались по Полесску/Лабиау и завершили путешествие прогулкой по берегу Куршского залива возле маяка. Возле берега было много уток и лебедей.
    Отличная экскурсия. Замок Нойхаузен просто супер. Кирха Гросс-Легиттен тоже очень симпатичная. Затем проехались по Полесску/Лабиау иОтличная экскурсия. Замок Нойхаузен просто супер. Кирха Гросс-Легиттен тоже очень симпатичная. Затем проехались по Полесску/Лабиау иОтличная экскурсия. Замок Нойхаузен просто супер. Кирха Гросс-Легиттен тоже очень симпатичная. Затем проехались по Полесску/Лабиау иОтличная экскурсия. Замок Нойхаузен просто супер. Кирха Гросс-Легиттен тоже очень симпатичная. Затем проехались по Полесску/Лабиау иОтличная экскурсия. Замок Нойхаузен просто супер. Кирха Гросс-Легиттен тоже очень симпатичная. Затем проехались по Полесску/Лабиау иОтличная экскурсия. Замок Нойхаузен просто супер. Кирха Гросс-Легиттен тоже очень симпатичная. Затем проехались по Полесску/Лабиау иОтличная экскурсия. Замок Нойхаузен просто супер. Кирха Гросс-Легиттен тоже очень симпатичная. Затем проехались по Полесску/Лабиау иОтличная экскурсия. Замок Нойхаузен просто супер. Кирха Гросс-Легиттен тоже очень симпатичная. Затем проехались по Полесску/Лабиау иОтличная экскурсия. Замок Нойхаузен просто супер. Кирха Гросс-Легиттен тоже очень симпатичная. Затем проехались по Полесску/Лабиау иОтличная экскурсия. Замок Нойхаузен просто супер. Кирха Гросс-Легиттен тоже очень симпатичная. Затем проехались по Полесску/Лабиау и

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Гурьевск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны тевтонских замков и балтийских маяков (из Калининграда)
  2. Рыцарский путь Восточной Пруссии
  3. Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Кафедральный собор
  4. Куршская Коса
  5. Танцующий лес
  6. Рыбная деревня
  7. Амалиенау
  8. Высота Эфа
  9. Набережная
  10. Высота Мюллера
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июле 2025
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