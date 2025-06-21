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обратно поехали не по основной дороге, а по проселочной дороге с булыжным покрытием, среди деревьев по обочинам, внесло веселое разнообразие с изюминкой старины. И как "вишенка на торте" посещение объекта №13 с еще одной экскурсией и дегустацией марципана, просто шик. Спасибо.