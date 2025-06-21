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Групповая
Тайны тевтонских замков и балтийских маяков (из Калининграда)
Не только курорты - открыть для себя исторические и очень атмосферные уголки Калининградской области
Начало: На улице Черняховского
Расписание: в пятницу в 08:15
11 июл в 08:15
18 июл в 08:15
1590 ₽
1766 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Рыцарский путь Восточной Пруссии
Поехать из Калининграда осматривать три тевтонских замка и кирху Хайлигенвальде
Начало: На улице Шевченко
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июл в 09:15
14 июл в 09:15
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
Раскрыть культуру и историю самобытного региона
Начало: На Центральной площади
10 июл в 10:00
11 июл в 10:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИевкова21 июня 2025Замечательный маршрут, разнообразный по сути - замок, кирха, маяк в одном флаконе - здорово, не скучно. И даже то, что
- ННадежда13 июня 2025Большое спасибо за профессионально проведенную экскурсию. Всё понравилось!
- ИИван13 июня 2025Отличная экскурсия. Замок Нойхаузен просто супер. Кирха Гросс-Легиттен тоже очень симпатичная. Затем проехались по Полесску/Лабиау и завершили путешествие прогулкой по берегу Куршского залива возле маяка. Возле берега было много уток и лебедей.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Гурьевск»
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