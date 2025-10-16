11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Знаете ли вы о том, что символ, калининградского зоопарка бегемот Ганс появился не просто так? Что вместо приветственного «добрый день» жители Кёнигсберга говорили «видели ли вы карлика»? Как и где раньше любили отдыхать горожане? Об этих и других любопытных фактах из жизни старого Калининграда вы узнаете на семейной экскурсии по городу – будет интересно и взрослым, и детям!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мифы и легенды Калининграда. У стен Кафедрального собора я расскажу вам о роли русалок в коронации прусских королей, а с башен собора нам помашут рукой гномики. Прогуливаясь по набережной знаменитой Рыбной деревни, вы полюбуетесь на маяк, речную пристань и поздороваетесь со старым Шкипером и его обезьянкой.

Знакомство с бытом прошедшей эпохи. В музее-квартире без ограждений, витрин и вахтеров гостеприимные хозяева угостят вас рассказами о старых традициях и чаем с оригинальной выпечкой. Вы посидите на антикварных стульях и креслах, поиграете на старинной фисгармонии, смелете кофейные зерна на старой кофемолке и заварите ароматный крепкий напиток в фарфоровом кофейнике.

Прогулка по одному из старейших зоопарков страны. Мы пройдем по самым интересным местам, по дороге я расскажу вам о зоопарке и его обитателях. Вы узнаете о его основателе – немецком предпринимателе Германе Клаасе, о штурме 1945 года, в результате которого уцелело только 4 зверей: осел, барсук, лань и бегемот. Вы услышите удивительную историю спасения 18-летнего бегемота Ганса, который позже стал символом Калининградского зоопарка.

Обед в немецком ресторане. Дети побалуются традиционной немецкой выпечкой, а взрослые попробуют пиво по старинным рецептам.

Организационные детали

Поездка проходит на минивэне Chrysler Voyager

Экскурсия рассчитана на семьи с детьми младшего и среднего школьных возрастов, но программа будет интересна и более юным участникам

Прогулка проходит в разных уголках города, между которыми мы будем перемещаться на комфортном семиместном минивэне

С понедельника по пятницу экскурсия проходит в сопровождении помощника гида Ильи — соавтора экскурсий, кинолога и любителя живой природы

По согласованию с путешественниками возможно изменение программы

В стоимость не входит

обед в ресторане (средняя цена блюд 350-500 ₽)

посещение музея-квартиры — 300 ₽ за чел.

посещение зоопарка: 200 ₽ — взрослый билет, 50 ₽ — детский

Рекомендуем прихватить с собой школьные, студенческие и пенсионные удостоверения.