11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Мифы и легенды Калининграда. У стен Кафедрального собора я расскажу вам о роли русалок в коронации прусских королей, а с башен собора нам помашут рукой гномики. Прогуливаясь по набережной знаменитой Рыбной деревни, вы полюбуетесь на маяк, речную пристань и поздороваетесь со старым Шкипером и его обезьянкой.
Знакомство с бытом прошедшей эпохи. В музее-квартире без ограждений, витрин и вахтеров гостеприимные хозяева угостят вас рассказами о старых традициях и чаем с оригинальной выпечкой. Вы посидите на антикварных стульях и креслах, поиграете на старинной фисгармонии, смелете кофейные зерна на старой кофемолке и заварите ароматный крепкий напиток в фарфоровом кофейнике.
Прогулка по одному из старейших зоопарков страны. Мы пройдем по самым интересным местам, по дороге я расскажу вам о зоопарке и его обитателях. Вы узнаете о его основателе – немецком предпринимателе Германе Клаасе, о штурме 1945 года, в результате которого уцелело только 4 зверей: осел, барсук, лань и бегемот. Вы услышите удивительную историю спасения 18-летнего бегемота Ганса, который позже стал символом Калининградского зоопарка.
Обед в немецком ресторане. Дети побалуются традиционной немецкой выпечкой, а взрослые попробуют пиво по старинным рецептам.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Chrysler Voyager
- Экскурсия рассчитана на семьи с детьми младшего и среднего школьных возрастов, но программа будет интересна и более юным участникам
- Прогулка проходит в разных уголках города, между которыми мы будем перемещаться на комфортном семиместном минивэне
- С понедельника по пятницу экскурсия проходит в сопровождении помощника гида Ильи — соавтора экскурсий, кинолога и любителя живой природы
- По согласованию с путешественниками возможно изменение программы
В стоимость не входит
- обед в ресторане (средняя цена блюд 350-500 ₽)
- посещение музея-квартиры — 300 ₽ за чел.
- посещение зоопарка: 200 ₽ — взрослый билет, 50 ₽ — детский
Рекомендуем прихватить с собой школьные, студенческие и пенсионные удостоверения.