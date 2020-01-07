11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мифы и легенды Калининграда. У стен Кафедрального собора я расскажу вам о роли русалок в коронации прусских королей, а с башен собора нам помашут рукой гномики. Прогуливаясь по набережной знаменитой Рыбной деревни, вы полюбуетесь на маяк, речную пристань и поздороваетесь со старым Шкипером и его обезьянкой.

Знакомство с бытом прошедшей эпохи. В музее-квартире без ограждений, витрин и вахтеров гостеприимные хозяева угостят вас рассказами о старых традициях и чаем с оригинальной выпечкой. Вы посидите на антикварных стульях и креслах, поиграете на старинной фисгармонии, смелете кофейные зерна на старой кофемолке и заварите ароматный крепкий напиток в фарфоровом кофейнике.

Прогулка по одному из старейших зоопарков страны. Мы пройдем по самым интересным местам, по дороге я расскажу вам о зоопарке и его обитателях. Вы узнаете о его основателе – немецком предпринимателе Германе Клаасе, о штурме 1945 года, в результате которого уцелело только 4 зверей: осел, барсук, лань и бегемот. Вы услышите удивительную историю спасения 18-летнего бегемота Ганса, который позже стал символом Калининградского зоопарка. Мало кто знает, но именно Ганс стал “прародителем” всех бегемотов, ныне обитающих в зоопарках России!

Обед в немецком ресторане. Дети побалуются традиционной немецкой выпечкой, а взрослые попробуют пиво по старинным рецептам.