11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Семейная прогулка по Калининграду

Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк
Знаете ли вы о том, что символ, калининградского зоопарка бегемот Ганс появился не просто так? Что вместо приветственного «добрый день» жители Кёнигсберга говорили «видели ли вы карлика»? Как и где раньше любили отдыхать горожане? Об этих и других любопытных фактах из жизни старого Калининграда вы узнаете на семейной экскурсии по городу – будет интересно и взрослым, и детям!
4.9
31 отзыв
Семейная прогулка по Калининграду
Семейная прогулка по Калининграду
Семейная прогулка по Калининграду

Описание экскурсии

Мифы и легенды Калининграда. У стен Кафедрального собора я расскажу вам о роли русалок в коронации прусских королей, а с башен собора нам помашут рукой гномики. Прогуливаясь по набережной знаменитой Рыбной деревни, вы полюбуетесь на маяк, речную пристань и поздороваетесь со старым Шкипером и его обезьянкой.

Знакомство с бытом прошедшей эпохи. В музее-квартире без ограждений, витрин и вахтеров гостеприимные хозяева угостят вас рассказами о старых традициях и чаем с оригинальной выпечкой. Вы посидите на антикварных стульях и креслах, поиграете на старинной фисгармонии, смелете кофейные зерна на старой кофемолке и заварите ароматный крепкий напиток в фарфоровом кофейнике.

Прогулка по одному из старейших зоопарков страны. Мы пройдем по самым интересным местам, по дороге я расскажу вам о зоопарке и его обитателях. Вы узнаете о его основателе – немецком предпринимателе Германе Клаасе, о штурме 1945 года, в результате которого уцелело только 4 зверей: осел, барсук, лань и бегемот. Вы услышите удивительную историю спасения 18-летнего бегемота Ганса, который позже стал символом Калининградского зоопарка.
Обед в немецком ресторане. Дети побалуются традиционной немецкой выпечкой, а взрослые попробуют пиво по старинным рецептам.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне Chrysler Voyager
  • Экскурсия рассчитана на семьи с детьми младшего и среднего школьных возрастов, но программа будет интересна и более юным участникам
  • Прогулка проходит в разных уголках города, между которыми мы будем перемещаться на комфортном семиместном минивэне
  • С понедельника по пятницу экскурсия проходит в сопровождении помощника гида Ильи — соавтора экскурсий, кинолога и любителя живой природы
  • По согласованию с путешественниками возможно изменение программы

В стоимость не входит

  • обед в ресторане (средняя цена блюд 350-500 ₽)
  • посещение музея-квартиры — 300 ₽ за чел.
  • посещение зоопарка: 200 ₽ — взрослый билет, 50 ₽ — детский

Рекомендуем прихватить с собой школьные, студенческие и пенсионные удостоверения.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 792 туристов
Я отношусь к тому поколению калининградцев, которые с любовью исследуют свой город и с гордостью рассказывают о его неповторимости. Историк по образованию, я с удовольствием копаюсь в архивных материалах, свои интересные находки публикую для широкого читателя. Мне хочется увлечь наших гостей загадками этого старинного и романтического места.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
4
3
2
1
А
Экскурсия очень понравилась, мы были с маленьким ребенком (3,5 годика). Программа интересная, маршрут продуманный. Много интересных исторических фактов. Спасибо огромное за великолепно проведенное время
Экскурсия очень понравилась, мы были с маленьким ребенком (3,5 годика). Программа интересная, маршрут продуманный. Много интересных
Экскурсия очень понравилась, мы были с маленьким ребенком (3,5 годика). Программа интересная, маршрут продуманный. Много интересных
Экскурсия очень понравилась, мы были с маленьким ребенком (3,5 годика). Программа интересная, маршрут продуманный. Много интересных
Экскурсия очень понравилась, мы были с маленьким ребенком (3,5 годика). Программа интересная, маршрут продуманный. Много интересных
Экскурсия очень понравилась, мы были с маленьким ребенком (3,5 годика). Программа интересная, маршрут продуманный. Много интересных
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Юлия
Елена потрясающий экскурсовод! Дети и я остались в восторге от прогулки по острову Канта, от экскурсии по зоопарку. В нашей экскурсии было прекрасно все: интересная, понятная детям информация, комфортный темп, куча необычных фактов, водитель Илья на комфортабельном авто! Большое спасибо за прекрасный день!
Елена потрясающий экскурсовод! Дети и я остались в восторге от прогулки по острову Канта, от экскурсии
Елена потрясающий экскурсовод! Дети и я остались в восторге от прогулки по острову Канта, от экскурсии
Елена потрясающий экскурсовод! Дети и я остались в восторге от прогулки по острову Канта, от экскурсии
Елена потрясающий экскурсовод! Дети и я остались в восторге от прогулки по острову Канта, от экскурсии
Елена потрясающий экскурсовод! Дети и я остались в восторге от прогулки по острову Канта, от экскурсии
Елена потрясающий экскурсовод! Дети и я остались в восторге от прогулки по острову Канта, от экскурсии
Елена потрясающий экскурсовод! Дети и я остались в восторге от прогулки по острову Канта, от экскурсии
Елена потрясающий экскурсовод! Дети и я остались в восторге от прогулки по острову Канта, от экскурсии+2
Елена потрясающий экскурсовод! Дети и я остались в восторге от прогулки по острову Канта, от экскурсии
Елена потрясающий экскурсовод! Дети и я остались в восторге от прогулки по острову Канта, от экскурсии
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Наталья
Прекрасный экскурсовод Елена рассказала об истории города в очень доступной, даже для детей (9 лет) форме, было интересно и познавательно. Прогулка по зоопарку была очень структурированной, чётко прошли по самым интересным локация и посмотрели самых желанных животных). Вкусно закончили экскурсию в музее марципана. Настоящая семейная прогулка!
Прекрасный экскурсовод Елена рассказала об истории города в очень доступной, даже для детей (9 лет) форме,
Прекрасный экскурсовод Елена рассказала об истории города в очень доступной, даже для детей (9 лет) форме,
Прекрасный экскурсовод Елена рассказала об истории города в очень доступной, даже для детей (9 лет) форме,
Прекрасный экскурсовод Елена рассказала об истории города в очень доступной, даже для детей (9 лет) форме,
Прекрасный экскурсовод Елена рассказала об истории города в очень доступной, даже для детей (9 лет) форме,
Прекрасный экскурсовод Елена рассказала об истории города в очень доступной, даже для детей (9 лет) форме,
Прекрасный экскурсовод Елена рассказала об истории города в очень доступной, даже для детей (9 лет) форме,
Прекрасный экскурсовод Елена рассказала об истории города в очень доступной, даже для детей (9 лет) форме,+1
Прекрасный экскурсовод Елена рассказала об истории города в очень доступной, даже для детей (9 лет) форме,
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Н
4 января мы, трое туристов из Тверской губернии, были экскурсантами по маршруту" Семейная прогулка по Калининграду". И не смотря на непогоду, то ливень, то град, то снег, мы остались очень
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довольны экскурсией. Наш гид Елена очень обаятельная, спокойная, материал рассказывает интересно, есть свои изюминки. Всем советуем посетить музей-квартиру, где воссоздан интерьер квартиры прусской семьи. Посещение зоопарка оставило много положительных эмоций не только у внука, но и у нас взрослых. Очень практично был построен маршрут посещения зоопарка, мы смогли увидеть кормление медведей и тюленей. Очень приятно было то, что у Елены были припасены лакомства для зверей: яблочки, морковка. При посещении" Пряничнова домика" Елена рассказала о вкусняшках Калининграда, чем мы и воспользовались и приобрели рождественские подарочки. Поскольку время было обеденное, нам рассказали о близлежащих ресторанах и подвезли к ресторану" Тётка Фишер". Кстати тоже рекомендуем. Ещё раз говорим большое спасибо Елене и её супругу- водителю за доставленное удовольствие, новые знания, новые виды Калининграда, которые мы получили во время экскурсии. Советуем всем, и большим, и малым.

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Ксения
Обалденная прогулка, вернулись довольные, большое спасибо Елене - красивой женщине, замечательному человеку и очень очень профессиональному гиду. Так все интересно рассказывала, не просто перечислила даты имена и прочая, а как
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то все в форме диалога - просто потрясающе. Квартира-музей - однозначно стоит посетить, во первых экспонаты можно трогать руками - вот так запросто прикоснуться к более чем столетней истории - просто потрясающе. Зоопарк - одни восторги, животные все очень ухоженные, сытые, довольные, к людям тянутся сами, вольеры громадные, им там привольно и хорошо и видно что их холят и лелеют и очень любят. В восторге будут все

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С
Спасибо Елене и Илье за увлекательную экскурсию! Мы очень довольны всем: и рассказом о конкретных достопримечательностях, и комментариями по ходу перемещений по городу о современных городских объектах, и самим маршрутом
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и способом перемещения (на минивэне Елены и Ильи). Даже при нашем нестандартном составе (двое взрослых, дети 11 и 3 лет и младенец в коляске) мы получили удовольствие от экскурсии и много новой интересной информации. Елена -очень приятный, дружелюбный и обаятельный человек, а также профессиональный и клиентоориентированный гид. Особенно рекомендуем эту экскурсию семьям с детьми, поскольку она, с одной стороны хороша как познавательная и знакомящая с Калининградом, с другой - формат экскурсии включает много прогулок и ребенок может сам дозировать воспринимаемую информацию.

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Входит в следующие категории Калининграда

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