11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк

Елена
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Елена – ваш гид
Знаете ли вы о том, что все бегемоты, живущие в российских зоопарках – потомки калининградских гиппопотамов Ганса и Ханны? Что вместо приветственного “добрый день” жители Кёнигсберга говорили ”видели ли вы карлика”? Как и где раньше любили отдыхать горожане? Об этих и других любопытных фактах из жизни старого Калининграда вы узнаете на семейной экскурсии по городу – будет интересно и взрослым, и детям!
3360 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
4.82
Семейная прогулка по Калининграду
Семейная прогулка по Калининграду

Что вас ожидает

Мифы и легенды Калининграда. У стен Кафедрального собора я расскажу вам о роли русалок в коронации прусских королей, а с башен собора нам помашут рукой гномики. Прогуливаясь по набережной знаменитой Рыбной деревни, вы полюбуетесь на маяк, речную пристань и поздороваетесь со старым Шкипером и его обезьянкой.

Знакомство с бытом прошедшей эпохи. В музее-квартире без ограждений, витрин и вахтеров гостеприимные хозяева угостят вас рассказами о старых традициях и чаем с оригинальной выпечкой. Вы посидите на антикварных стульях и креслах, поиграете на старинной фисгармонии, смелете кофейные зерна на старой кофемолке и заварите ароматный крепкий напиток в фарфоровом кофейнике.

Прогулка по одному из старейших зоопарков страны. Мы пройдем по самым интересным местам, по дороге я расскажу вам о зоопарке и его обитателях. Вы узнаете о его основателе – немецком предпринимателе Германе Клаасе, о штурме 1945 года, в результате которого уцелело только 4 зверей: осел, барсук, лань и бегемот. Вы услышите удивительную историю спасения 18-летнего бегемота Ганса, который позже стал символом Калининградского зоопарка. Мало кто знает, но именно Ганс стал “прародителем” всех бегемотов, ныне обитающих в зоопарках России!

Обед в немецком ресторане. Дети побалуются традиционной немецкой выпечкой, а взрослые попробуют пиво по старинным рецептам.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в 9:30 у Кафедрального собора и завершается примерно в 15:00.
  • Прогулка проходит в разных уголках города, между которыми мы будем перемещаться на комфортном семиместном минивэне.
  • С понедельника по пятницу экскурсия проходит в сопровождении помощника гида Ильи – соавтора экскурсий, кинолога и любителя живой природы

В стоимость не входит:

  • обед в ресторане (средняя цена блюд 350-500 руб.)
  • посещение музея-квартиры – 300 рублей за человека
  • посещение зоопарка – 200 рублей – взрослый билет, 50 рублей – детский

Рекомендуем прихватить с собой школьные, студенческие и пенсионные удостоверения.

Семейная прогулка по Калининграду
Семейная прогулка по Калининграду
Семейная прогулка по Калининграду
Семейная прогулка по Калининграду
Семейная прогулка по Калининграду
Семейная прогулка по Калининграду
Семейная прогулка по Калининграду
Семейная прогулка по Калининграду
Семейная прогулка по Калининграду
Семейная прогулка по Калининграду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я отношусь к тому поколению калининградцев, которые с любовью исследуют свой город и с гордостью рассказывают о его неповторимости. Историк по образованию, я с удовольствием копаюсь в архивных материалах, свои интересные находки публикую для широкого читателя. Мне хочется увлечь наших гостей загадками этого старинного и романтического места.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
4 января мы, трое туристов из Тверской губернии, были экскурсантами по маршруту " Семейная прогулка по Калининграду". И не смотря на непогоду , то ливень, то град, то снег, мы остались очень довольны экскурсией. Наш гид Елена очень обаятельная, спокойная, материал рассказывает интересно, есть свои изюминки. Всем советуем посетить музей-квартиру, где воссоздан интерьер квартиры прусской семьи. Посещение зоопарка оставило много положительных эмоций не только у внука, но и у нас взрослых. Очень практично был построен маршрут посещения зоопарка, мы смогли увидеть кормление медведей и тюленей. Очень приятно было то, что у Елены были припасены лакомства для зверей: яблочки, морковка. При посещении " Пряничнова домика" Елена рассказала о вкусняшках Калининграда, чем мы и воспользовались и приобрели рождественские подарочки. Поскольку время было обеденное, нам рассказали о близлежащих ресторанах и подвезли к ресторану " Тётка Фишер" . Кстати тоже рекомендуем. Ещё раз говорим большое спасибо Елене и её супругу- водителю за доставленное удовольствие, новые знания, новые виды Калининграда, которые мы получили во время экскурсии. Советуем всем, и большим, и малым.
24 ноября 2019
Очень классная экскурсия
9 июня 2019
Очень замечательно провели время с прекрасным гидом Еленой! Всем советую, особенно тем кто с детьми;)
26 мая 2019
В целом экскурсия понравилась, кроме посещения музея квартиры, экскурсия в музее квартире была не интересна, интерьер квартиры просто замечательный, но все излагалось довольно скучно и для посещения с детьми не рекомендую. Так же считаю, что для многодетной семьи 300 рублей на каждого члена семьи это дорого.
7 октября 2018
Многое уже написано по экскурсии Елены, добавлю: все четко по времени, автомобиль чистый и комфортный для семьи с детьми. Я ожидала немного побольше содержательной части, т.к. вторая часть экскурсии по сути была транспортировкой до квартиры-музея (там своя собственная экскурсия, проводимая сотрудниками мини-музея) и сопровождение в зоопарк.
Но мы были с двумя детьми, и им было вполне комфортно в таком объеме.
Так что смело рекомендую семьям с маленькими детьми в качестве обзорного мероприятия в свой первый приезд в город.
4 апреля 2018
Замечательная экскурсия ! Прогулка по всем обозначенным пунктам получилась очень душевной, а благодаря гномикам и солнечной!) Сложилась дружеская , тёплая, легкая и непринужденная атмосфера общения, как будто мы давно знакомы. Елена, спасибо! За дополнительный комфорт и оперативное перемещение по городу особое спасибо Илье! Рекомендую!
20 марта 2018
спасибо огромное Елене за прекрасный день! Было очень интересно, причем не только мне - но и ребенку 7 лет. План экскурсии под нас подстроили, забрали утром прямо из гостиницы, добавили места которые просил ребенок... Вообщем, замечательно!
14 января 2018
Очень благодарны Елене за интереснейшую экскурсию. Были с двумя детьми школьниками - ребятишки в восторге! На все 10 миллионов наших вопросов, большая из которых не относилась к маршруту экскурсии, а касалась в основном Почему это? Кто это? Что это? Когда это? и т.п. - так вот на каждый такой вопрос у Елены всегда был готов полный развёрнутый ответ, икак правило с сопутствующей интересной историей))
Ксения
7 октября 2017
Обалденная прогулка, вернулись довольные, большое спасибо Елене - красивой женщине, замечательному человеку и очень очень профессиональному гиду. Так все интересно рассказывала, не просто перечислила даты имена и прочая, а как то все в форме диалога - просто потрясающе. Квартира-музей - однозначно стоит посетить, во первых экспонаты можно трогать руками - вот так запросто прикоснуться к более чем столетней истории - просто потрясающе. Зоопарк - одни восторги, животные все очень ухоженные, сытые, довольные, к людям тянутся сами, вольеры громадные, им там привольно и хорошо и видно что их холят и лелеют и очень любят. В восторге будут все
9 августа 2017
Спасибо Елене и Илье за увлекательную экскурсию! Мы очень довольны всем: и рассказом о конкретных достопримечательностях, и комментариями по ходу перемещений по городу о современных городских объектах, и самим маршрутом и способом перемещения (на минивэне Елены и Ильи). Даже при нашем нестандартном составе (двое взрослых, дети 11 и 3 лет и младенец в коляске) мы получили удовольствие от экскурсии и много новой интересной информации. Елена -очень приятный, дружелюбный и обаятельный человек, а также профессиональный и клиентоориентированный гид. Особенно рекомендуем эту экскурсию семьям с детьми, поскольку она, с одной стороны хороша как познавательная и знакомящая с Калининградом, с другой - формат экскурсии включает много прогулок и ребенок может сам дозировать воспринимаемую информацию.
Ещё 1 отзыв

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