Ирина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Отыскать хомлинов в знаковых местах Калининграда

По всему городу в уютных нишах спрятались удивительные создания — и нам предстоит найти 5 крошек-хомлинов и их замок! В поисках гномиков мы объедем самые живописные и значимые районы Кенигсберга-Калининграда:

увидим старейший в Европе зоопарк и вспомним его забавные истории

и вспомним его забавные истории пройдем по району Амалиенау , рассматривая виллы в стиле модерн и раскрывая секреты их прежних хозяев

, рассматривая виллы в стиле модерн и раскрывая секреты их прежних хозяев познакомимся с территорией музея Мирового океана

побываем в легендарной Рыбной деревне и на острове Канта с величественным Кафедральным собором

и на с величественным Кафедральным собором осмотрим здание биржи Кенигсберга , где сегодня расположился музей 🖼 изобразительных искусств

, где сегодня расположился музей 🖼 изобразительных искусств окажемся у башни Дер Донна и старинных Росгартенских ворот.

Квест для всей семьи

Выполняя веселые задания квеста, мы разберемся, кто такие хомлины и кто их создал, у каких именно хозяев они могут поселиться и что они любят. А после разгадки финального шифра в ваших руках окажется ключ от волшебного города хомлинов. В финале приключения дети получат небольшой подарок от гномиков, да и для взрослых домовята тоже кое-что припасли!

Организационные детали