Ирина проводит ещё 3 экскурсии

Отыскать хомлинов в знаковых местах Калининграда По всему городу в уютных нишах спрятались удивительные создания — и нам предстоит найти 5 крошек-хомлинов и их замок! В поисках гномиков мы объедем самые живописные и значимые районы Кенигсберга-Калининграда:
увидим старейший в Европе зоопарк и вспомним его забавные истории
пройдем по району Амалиенау, рассматривая виллы в стиле модерн и раскрывая секреты их прежних хозяев
познакомимся с территорией музея Мирового океана
побываем в легендарной Рыбной деревне и на острове Канта с величественным Кафедральным собором
осмотрим здание биржи Кенигсберга, где сегодня расположился музей 🖼 изобразительных искусств
окажемся у башни Дер Донна и старинных Росгартенских ворот.
Квест для всей семьи Выполняя веселые задания квеста, мы разберемся, кто такие хомлины и кто их создал, у каких именно хозяев они могут поселиться и что они любят. А после разгадки финального шифра в ваших руках окажется ключ от волшебного города хомлинов. В финале приключения дети получат небольшой подарок от гномиков, да и для взрослых домовята тоже кое-что припасли!
Организационные детали
Экскурсию-квест для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Квест проходит на автомобиле 🚘 с остановками и прогулками в интересных местах, транспорт включен в стоимость
Захватите ручку или карандаш. Также вам может понадобится немного денег на выкуп Хомлина из Замка (если захотите прихватить кого-либо на память).
Задания квеста подойдут участникам любого возраста от 7 до 80 лет 😃
Начало и место завершения
🚩 у центрального входа в зоопарк
Выберите день для проведения квеста
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я на протяжении 20 лет занимаюсь организацией отдыха гостей янтарного края — Калининграда и Калининградского побережья. Предлагаю экскурсии как групповые, так и индивидуальные на машине с опытным гидом.