Ирина проводит ещё 3 экскурсии

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В поисках Хомлинов: квест-экскурсия для всей семьи

Проехать по главным районам Калининграда и познакомиться с волшебными обитателями города

Ирина
Ирина – Гид из Калининграда
Приготовьтесь отправиться в путешествие по самым интересным местам Калининграда.

Наша миссия — отыскать гномиков-хомлинов, которые разбрелись по району Амалиенау и Рыбной деревне, набережной музея Мирового океана и окрестностям зоопарка Кенигсберга.

Выполняя задания квеста, вы узнаете о сказочных домовятах, обнаружите их замок 🏰, а в финале получите приз!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🕵️Квест
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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В поисках Хомлинов: квест-экскурсия для всей семьи
В поисках Хомлинов: квест-экскурсия для всей семьи

Что вас ожидает

Отыскать хомлинов в знаковых местах Калининграда
По всему городу в уютных нишах спрятались удивительные создания — и нам предстоит найти 5 крошек-хомлинов и их замок! В поисках гномиков мы объедем самые живописные и значимые районы Кенигсберга-Калининграда:

  • увидим старейший в Европе зоопарк и вспомним его забавные истории
  • пройдем по району Амалиенау, рассматривая виллы в стиле модерн и раскрывая секреты их прежних хозяев
  • познакомимся с территорией музея Мирового океана
  • побываем в легендарной Рыбной деревне и на острове Канта с величественным Кафедральным собором
  • осмотрим здание биржи Кенигсберга, где сегодня расположился музей 🖼 изобразительных искусств
  • окажемся у башни Дер Донна и старинных Росгартенских ворот.

Квест для всей семьи
Выполняя веселые задания квеста, мы разберемся, кто такие хомлины и кто их создал, у каких именно хозяев они могут поселиться и что они любят. А после разгадки финального шифра в ваших руках окажется ключ от волшебного города хомлинов. В финале приключения дети получат небольшой подарок от гномиков, да и для взрослых домовята тоже кое-что припасли!

Организационные детали

  • Экскурсию-квест для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Квест проходит на автомобиле 🚘 с остановками и прогулками в интересных местах, транспорт включен в стоимость
  • Захватите ручку или карандаш. Также вам может понадобится немного денег на выкуп Хомлина из Замка (если захотите прихватить кого-либо на память).
  • Задания квеста подойдут участникам любого возраста от 7 до 80 лет 😃
Начало и место завершения
🚩 у центрального входа в зоопарк
В поисках Хомлинов: квест-экскурсия для всей семьи
В поисках Хомлинов: квест-экскурсия для всей семьи
В поисках Хомлинов: квест-экскурсия для всей семьи
В поисках Хомлинов: квест-экскурсия для всей семьи

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я на протяжении 20 лет занимаюсь организацией отдыха гостей янтарного края — Калининграда и Калининградского побережья. Предлагаю экскурсии как групповые, так и индивидуальные на машине с опытным гидом.
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Ирина проводит ещё 3 экскурсии

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