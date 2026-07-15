Ирина проводит ещё 3 экскурсии

В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Приглашаем вас и вашу семью на захватывающую квест-экскурсию по Калининграду, где вас ждет встреча с удивительными хомлинами.
Ваша задача - найти семь маленьких гномиков и их таинственный замок, скрытый среди живописных читать дальшеуменьшить
уголков города. В процессе путешествия вы узнаете много интересных фактов о Калининграде, его истории и архитектуре.
Эта квест-экскурсия станет отличным способом провести время с семьей, разгадывая загадки и выполняя задания. В конце приключения на вас ждет приятный сюрприз от гномиков. Не упустите шанс создать незабываемые воспоминания
🔍 Увлекательный поиск хомлинов по всему Калининграду
🏰 Посещение знаковых мест города
🎁 Призы и подарки для всей семьи
🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
👨👩👧👦 Подходит для детей и взрослых
🍲 Возможность попробовать фирменную кашу от бабушки Марты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на квест-экскурсию в Калининграде летом, в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а зелень парков и садов создает особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, но возможны дожди и прохлада. Зимой, хотя и прохладно, квест всё равно доступен, но лучше одеться теплее и быть готовыми к возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Зоопарк
Район Амалиенау
Музей Мирового океана
Рыбная деревня
Остров Канта
Кафедральный собор
Биржа Кенигсберга
Башня Дер Донна
Росгартенские ворота
Описание квеста
Отыскать хомлинов в знаковых местах Калининграда
По всему городу в уютных нишах спрятались удивительные создания — и нам предстоит найти 7 крошек-хомлинов и их замок! В поисках гномиков мы объедем самые живописные и значимые районы Кенигсберга-Калининграда:
увидим старейший в Европе зоопарк и вспомним его забавные истории
пройдем по району Амалиенау, рассматривая виллы в стиле модерн и раскрывая секреты их прежних хозяев
познакомимся с территорией музея Мирового океана
побываем в легендарной Рыбной деревне и на острове Канта с величественным Кафедральным собором
осмотрим здание биржи Кенигсберга, где сегодня расположился музей изобразительных искусств
окажемся у башни Дер Донна и старинных Росгартенских ворот.
Квест для всей семьи
Выполняя веселые задания квеста, мы разберемся, кто такие хомлины и кто их создал, у каких именно хозяев они могут поселиться и что они любят. А после разгадки финального шифра в ваших руках окажется ключ от волшебного города хомлинов. В финале приключения дети получат небольшой подарок от гномиков, да и для взрослых домовята тоже кое-что припасли!
💛 Ура! Наконец-то Холминам удалось открыть сказочный ресторанчик, где бабушка Марта трудится, не покладая рук — готовит для гостей фирменную кашу, которую вы сможете попробовать на экскурсии, и изобретает новые рецепты сладостей.
Организационные детали
Экскурсию-квест для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительно по желанию оплачивается каша от бабушки Марты (с грибами, сельдереем, ягодами) — 350 руб. за порцию
Квест проходит на автомобиле с остановками и прогулками в интересных местах, транспорт включен в стоимость; автокресла для детей младше 7 лет не предусмотрены
Экскурсия подойдет участникам от 7 до 80 лет:)
Захватите ручку или карандаш. Также вам может понадобится немного денег на выкуп Хомлина из Замка (если захотите прихватить кого-либо на память).
Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа в зоопарк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 5335 туристов
Я со своей командой предлагаю увлекательные экскурсии для всей семьи, на которых взрослым и детям будет очень интересно! Мои экскурсии по старинному Кёнигсбергу и экзотическому Маврикию наполнены страстью к открытиям, читать дальшеуменьшить
уникальны и безопасны.
Калининград — это тайны Тевтонского ордена, прогулки по Куршской косе, поиск янтаря и встречи с хомлинами. Маврикий — плавание с китами, встречи с дельфинами, путешествия на необитаемые острова.
Авторские маршруты, душевный подход и яркие эмоции гарантированы!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 197 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
9
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9
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Татьяна
Добрый день! Искали хомлинов 15 июля 2026 года всей семьёй. Прекрасная экскурсия и прекрасная рассказчица!
Нетривиальная, яркая и интересная подача с необычными легендами, органично и красиво вплетенными в фактический материал.
Необычные каверзные читать дальшеуменьшить
вопросы, на которые интересно отвечать и придумывать версии. Прекрасный маршрут, подсвечивающий все самые знаковые места города, и ооочень полезные факты и инсайты о кафе, музеях и ресторанах, которые не так просто найти на карте)
Все удобно, позитивно, интересно, креативно, с большой любовью и уважением к городу. Спасибо!
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В
Виталий
Были с ребенкои на новогодних каникулах. У нам ребенок очень активный, куча вопросов. Не каждый гид это выдержиаает. Нужно отдать должное Ирине она была максимально внимательна и вежлива. Сама экскурсич очень динамичная, интересная. Ребенок в восторге! Еще и подарок подарили. Однозначно рекомендуем!
Ирина
Ответ организатора:
Огромное спасибо за отзыв! Буду ждать вас в гости уже летом, чтобы искупаться на Балтике))
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Н
Надежда
Добрый день))) экскурсия прошла на ура)))) нам очень повезло, очень интересно было найти всех маленьких хомлинов, сказочных жителей Калининграда, узнать кто из них чем занимается, а еще очень интересно было послушать про исторические места где эти малыши расположены. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере, все посмотрели, на все вопросы получили ответ, спасибо вам большое))))
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О
Ольга
Наше квест-путешествия прошло замечательно, за что большое спасибо Ирине.
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А
Анна
Выбрали эту экскурсию, потому что посетили Калининград вместе с дочкой- подростком. Не хотелось перегружать ее информацией, а хотелось вызвать интерес к истории города. Формат экскурсии -квеста очень подошел. Нашим гидом читать дальшеуменьшить
была Ирина. Очень благодарны за то, что она заехала за нами в отель и после экскурсии подвезла к месту нашего ужина. Экскурсия прошла динамично и интересно, хомлины расположились в разных частях города, поэтому мы смогли его практически весь осмотреть и составить свои впечатления. Нужно было отвечать на вопросы, угадывать имена хомлинов и это увлекло не только нашего ребенка:) За правильные ответы получали монетки, которые после экскурсии обменивались на приятные подарки. Однозначно рекомендую эту экскурсию, особенно для семейных путешественников.
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Елена
В первый день по прилету в Калининград, мы пошли на эту экскурсию. Для первого знакомства с городом просто отлично. Особенно для детей, они в восторге, суета, розыски, им очень понравилось. читать дальшеуменьшить
Понравилась мастерская Хомлинов, где они приобрели себе первых друзей, Улю и маму Варю. Мы рекомендуем экскурсию для семей с детьми, детки будут счастливы. Да и взрослые тоже с удовольствием включаются в поиски, при этом узнавая много нового и интересного о городе, о его истории. Спасибо!
Ирина
Ответ организатора:
Елена, огромное спасибо за высокую оценку моей работы. Мне было очень приятно оказаться в вашей теплой компании и мы прекрасно провели время в поисках Хомлинов. Надеюсь, до новых встреч!
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