Ирина проводит ещё 3 экскурсии

Приглашаем вас и вашу семью на захватывающую квест-экскурсию по Калининграду, где вас ждет встреча с удивительными хомлинами.Ваша задача - найти семь маленьких гномиков и их таинственный замок, скрытый среди живописных

уголков города. В процессе путешествия вы узнаете много интересных фактов о Калининграде, его истории и архитектуре. Эта квест-экскурсия станет отличным способом провести время с семьей, разгадывая загадки и выполняя задания. В конце приключения на вас ждет приятный сюрприз от гномиков. Не упустите шанс создать незабываемые воспоминания

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на квест-экскурсию в Калининграде летом, в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а зелень парков и садов создает особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, но возможны дожди и прохлада. Зимой, хотя и прохладно, квест всё равно доступен, но лучше одеться теплее и быть готовыми к возможным осадкам.

Сейчас август — это идеальное время.