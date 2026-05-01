Предлагаю вам совершить увлекательное путешествие по Калининграду. Пешком? На автомобиле? А вот и нет: мы поедем на трамвае! Правда не на 10-м, как в известном стихотворении Сергея Михалкова, а по маршруту №3. Сядем у Южного вокзала и прокатимся до Амалиенау, по пути погружаясь в историю города.

Описание экскурсии

Мы отправимся с Южного вокзала Калининграда, который был главным в Кёнигсберге.

Проедем по Высокому мосту мимо домика смотрителя, в котором когда-то останавливался барон Мюнхгаузен.

Полюбуемся из окна современной архитектурой Калининграда.

Сделаем небольшую остановку и пойдём гулять по острову Канта.

Проедем по широким проспектам вдоль бывших вальных укреплений Кёнигсберга и очутимся на главной площади города.

Увидим башню, где в апреле 1945 года Красная армия водрузила знамя Победы. Вы удивитесь, узнав, что в этой башне сейчас.

Проезжая мимо зоопарка, обсудим историю бегемота Ганса и львиной семьи.

Рассмотрим скульптуру «Зубры» и выясним, где же они путешествовали.

Выйдем на конечной остановке в прекрасном районе города — Амалиенау.

Вы узнаете:

сколько трамвайных маршрутов было в Кёнигсберге, сколько — в советском Калининграде и сколько — в современном

куда пошёл первый трамвай в послевоенном городе

как изменялись границы Кёнигсберга в начале 20 века и как город разрастался

какие улицы сохранились, а какие нет, и где были проложены новые проспекты

кому приходилась бабушкой королева Луиза

И многое другое!

Организационные детали

Билеты на трамвай входят в стоимость экскурсии.