Взглянуть на достопримечательности Калининграда из трамвайного окна и погулять по острову Канта
Предлагаю вам совершить увлекательное путешествие по Калининграду.
Пешком? На автомобиле? А вот и нет: мы поедем на трамвае! Правда не на 10-м, как в известном стихотворении Сергея Михалкова, а по маршруту №3. Сядем у Южного вокзала и прокатимся до Амалиенау, по пути погружаясь в историю города.
Мы отправимся с Южного вокзала Калининграда, который был главным в Кёнигсберге.
Проедем по Высокому мосту мимо домика смотрителя, в котором когда-то останавливался барон Мюнхгаузен.
Полюбуемся из окна современной архитектурой Калининграда.
Сделаем небольшую остановку и пойдём гулять по острову Канта.
Проедем по широким проспектам вдоль бывших вальных укреплений Кёнигсберга и очутимся на главной площади города.
Увидим башню, где в апреле 1945 года Красная армия водрузила знамя Победы. Вы удивитесь, узнав, что в этой башне сейчас.
Проезжая мимо зоопарка, обсудим историю бегемота Ганса и львиной семьи.
Рассмотрим скульптуру «Зубры» и выясним, где же они путешествовали.
Выйдем на конечной остановке в прекрасном районе города — Амалиенау.
Вы узнаете:
сколько трамвайных маршрутов было в Кёнигсберге, сколько — в советском Калининграде и сколько — в современном
куда пошёл первый трамвай в послевоенном городе
как изменялись границы Кёнигсберга в начале 20 века и как город разрастался
какие улицы сохранились, а какие нет, и где были проложены новые проспекты
кому приходилась бабушкой королева Луиза
И многое другое!
Организационные детали
Билеты на трамвай входят в стоимость экскурсии.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Южного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Дипломированный гид. Родилась и выросла в Калининграде. Увлеклась историей Кёнигсберга в начале 90-х, когда стала появляться литература об истории края. Люблю гулять по городу пешком и готова делиться своими знаниями читать дальшеуменьшить
с гостями и местными жителями.
С рождения жила на улице Челюскинская, которая раньше называлась Капорнер Хайде, это район Метгетен. А в районе Растсхоф/Вагонка живу с 2004 года, на улице Харьковская, и ранее она носила название Капорнерштрассе. Вот такой факт в моей биографии, и как вы думаете — могу ли я теперь не быть гидом?
Екатерина
Галина, очень эрудированный гид, отвечала на все вопросы, не только по теме экскурсии, очень хорошо чувствовала наше настроение, информацию подает доступно, все исторические факты подкреплены запоминающимися деталями, рассказ хорошо структурирован, читать дальшеуменьшить
и прогулялись, и проехали на трамвайчике через все основные достопримечательности города, после прогулки легко ориентироваться в городе и планировать самостоятельные маршруты для прогулок. На экскурсии была с сыном 14 лет- он не скучал, задавал вопросы гиду, слушал с интересом. Рекомендую данного гида!!
Галина
Ответ организатора:
Благодарю 💕 Очень приятно, когда гостям(особенно молодому поколению) города хочется много всего узнать о нашем крае… ну а мы уж с коллегами экскурсоводами постараемся сделать ваш отдых интересным! Приезжайте к нам ещё🤗
Дмитрий
Экскурсию бронировал не для себя, а для родителей: им все очень понравилось, я бы даже сказал, что они были в восторге. Очень грамотный гид, интересный рассказ и подача информации. Несмотря читать дальшеуменьшить
на непогоду и то, что экскурсия была практически индивидуальная (для двоих человек), гид отработала полностью все время и даже больше, все рассказа и показала. Без сомнений, порекомендуем всем знаком, кто будет приезжать в Калининград.
Галина
Ответ организатора:
Благодарю 💕 Дмитрий у Вас замечательные родители. А если гостям интересно, то и мне хочется как можно больше рассказать о нашем прекрасном городе. PS: надеюсь и Вас увидеть на моих экскурсиях🤗
Людмила
Спасибо большое Галине за интересную экскурсию! Много исторических фактов, рассказ сопровождался показом фотографий тех времен, что здорово дополняло картину восприятия. Погода была холодная, и потому периодические поездки на трамвайчике были очень кстати, чтобы согреться) Экскурсия получилась индивидуальной, хотя предполагалась минигруппа, за что отдельная благодарность Галине)
Галина
Ответ организатора:
Благодарю! Рада, что Вам понравилось 💕
Сергей
Все было великолепно, завораживало,очень понравилось!!!
Галина
Ответ организатора:
Город завораживает, 💯, а я только стараюсь приоткрыть его тайны, показать и рассказать о его непростой жизни… Благодарю за такой короткий, но ОЧЕНЬ содержательный по смыслу отзыв💕
Татьяна
Эта экскурсия была не просто поездкой на трамвае, а настоящим приключением, обогатившим наши знания и оставившим неизгладимый след в душе. Спасибо,Галине.
Галина
Ответ организатора:
Благодарю за такой душевный отзыв🤗 И вдвойне приятно, что это отзыв на групповую экскурсию! Татьяна и Арсений приезжайте в наш янтарный край и я уверена, что каждый раз вы будете узнавать что-то новое и интересное 💕