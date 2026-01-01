Билеты
«Трамвай времени»: мини-органный концерт + VR
Начало: Ул. Канта, 1
«Трамвай оборудованный ЖК телевизорами не спеша покажет все самое интересное в Калининграде»
Расписание: по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 14:00
2000 ₽ за билет
Групповая
Трамвай времени: обзорная экскурсия и органный мини-концерт
Понять, как менялся Калининград - от основания до наших дней
Начало: У входа в Кафедральный собор
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Шёл трамвай 10-й номер…
Взглянуть на достопримечательности Калининграда из трамвайного окна и погулять по острову Канта
Начало: От Южного вокзала
«сколько трамвайных маршрутов было в Кёнигсберге, сколько — в советском Калининграде и сколько — в современном»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
6 мар в 09:00
7 мар в 09:00
2400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 января 2026По моему мнению, немножко рассинхрон и отвлечение внимания, когда ты пытаешься смотреть на картинку за окном, следить за старыми архивными
- ООльга23 ноября 2025Замечательно было после концерта проехать по городу и узнать историю Кёнигсберга-Калининграда.
- ССветлана25 октября 2025Очень понравился органный концерт. Виртуальное посещение старого замка. Осадок от цены (если брать на прямую, будет дешевле)
- ООлеся17 сентября 2025Отличная экскурсия. Необычный опыт с vr очками. А концерт просто чудесный.
- ААлла7 сентября 2025Все было интересно, но хотелось бы ещё увидеть другие районы Калининграда.
- ЕЕкатерина7 сентября 2025Необычная экскурсия. Понравилась
- ЕЕлена1 сентября 2025Очень интересная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Трамвайные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в марте 2026
Сейчас в Калининграде в категории "Трамвайные" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 2400. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2026 год по теме «Трамвайные», 263 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май