Трамвайные экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Трамвайные» в Калининграде, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
«Трамвай времени»: мини-органный концерт + VR
Ретро трамвай
Трамвайные
2 часа
261 отзыв
Билеты
«Трамвай времени»: мини-органный концерт + VR
Начало: Ул. Канта, 1
«Трамвай оборудованный ЖК телевизорами не спеша покажет все самое интересное в Калининграде»
Расписание: по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 14:00
2000 ₽ за билет
Трамвай времени: обзорная экскурсия и органный мини-концерт
На трамвае
Трамвайные
2.5 часа
2 отзыва
Групповая
Трамвай времени: обзорная экскурсия и органный мини-концерт
Понять, как менялся Калининград - от основания до наших дней
Начало: У входа в Кафедральный собор
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2000 ₽ за человека
Шёл трамвай 10-й номер…
На трамвае
Трамвайные
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Шёл трамвай 10-й номер…
Взглянуть на достопримечательности Калининграда из трамвайного окна и погулять по острову Канта
Начало: От Южного вокзала
«сколько трамвайных маршрутов было в Кёнигсберге, сколько — в советском Калининграде и сколько — в современном»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
6 мар в 09:00
7 мар в 09:00
2400 ₽ за человека

