Замок 🏰 Шаакен

Во время экскурсии 🧭 по замку, вы увидите музей 🖼 инквизиции, макеты орудий, рыцарский зал. Гостям будет предложен чай с фирменным пирогом. Сыроварня «Шаакендорф» — частная (семейная) сыроварня открытого типа, здесь же можно посмотреть производство 100% натурального сыра и попробовать местный шоколад европейского качества торговой марки «Шоколатье».

Город-курорт Светлогорск

Органный зал Светлогорска в восстановленной капелле, естественный дендрарий и пешеходная прогулка 👣 по центру Светлогорска, с посещением набережной с солнечными часами — всё это вас ждёт во время нашей с вами прогулки.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.