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Светлогорск, замок Шаакен и сыроварня «Шаакендорф»

Королевский З.
Королевский З. – Гид из Калининграда
Приглашаем вас на экскурсию ⛳ в Светлогорск и пос.

Некрасова.

Вы посетите Замок 🏰 Шаакен — музей 🖼 инквизиции, созданный в подвальных помещениях замка, экспозиция осадных орудий, каминный зал, собственная конюшня — всё это уже сейчас можно назвать визитной карточкой Шаакена, а также сыроварню «Шаакендорф» В Светлогорске вас ждёт пешеходная прогулка 👣 по центру города и знакомство с достопримечательностями 🏛️.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 350 ₽ за человека

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Светлогорск, замок Шаакен и сыроварня «Шаакендорф»
Светлогорск, замок Шаакен и сыроварня «Шаакендорф»

Что вы увидите

  • Замок Шаакен
  • Органный зал
  • Дендрарий
  • Центр Светлогорска
  • Сыроварня «Шаакендорф»
  • Набережная с солнечными часами
Замок 🏰 Шаакен
Во время экскурсии 🧭 по замку, вы увидите музей 🖼 инквизиции, макеты орудий, рыцарский зал. Гостям будет предложен чай с фирменным пирогом. Сыроварня «Шаакендорф» — частная (семейная) сыроварня открытого типа, здесь же можно посмотреть производство 100% натурального сыра и попробовать местный шоколад европейского качества торговой марки «Шоколатье».
Город-курорт Светлогорск
Органный зал Светлогорска в восстановленной капелле, естественный дендрарий и пешеходная прогулка 👣 по центру Светлогорска, с посещением набережной с солнечными часами — всё это вас ждёт во время нашей с вами прогулки.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Автобусный и пешеходный маршрут.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
  • Входные билеты
  • Сырная дегустация — 350 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Светлогорск, замок Шаакен и сыроварня «Шаакендорф»
Светлогорск, замок Шаакен и сыроварня «Шаакендорф»
Светлогорск, замок Шаакен и сыроварня «Шаакендорф»
Светлогорск, замок Шаакен и сыроварня «Шаакендорф»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Королевский З.
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