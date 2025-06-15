Приглашаем вас на экскурсию в Светлогорск и пос. Некрасова. Вы посетите Замок Шаакен — музей инквизиции, созданный в подвальных помещениях замка, экспозиция осадных орудий, каминный зал, собственная конюшня — всё это уже сейчас можно назвать визитной карточкой Шаакена, а также сыроварню «Шаакендорф» В Светлогорске вас ждёт пешеходная прогулка по центру города и знакомство с достопримечательностями.
Описание экскурсииЗамок Шаакен Во время экскурсии по замку, вы увидите музей инквизиции, макеты орудий, рыцарский зал. Гостям будет предложен чай с фирменным пирогом. Сыроварня «Шаакендорф» — частная (семейная) сыроварня открытого типа, здесь же можно посмотреть производство 100% натурального сыра и попробовать местный шоколад европейского качества торговой марки «Шоколатье». Город-курорт Светлогорск Органный зал Светлогорска в восстановленной капелле, естественный дендрарий и пешеходная прогулка по центру Светлогорска, с посещением набережной с солнечными часами — всё это вас ждёт во время нашей с вами прогулки.
По Вторникам 11:00–17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шаакен
- Органный зал
- Дендрарий
- Центр Светлогорска
- Сыроварня «Шаакендорф»
- Набережная с солнечными часами
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Автобусный и пешеходный маршрут.
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Входные билеты
- Сырная дегустация - 500 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: По Вторникам 11:00–17:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Экскурсия в целом понравилась, потому что она разнообразная, в замке Шаакен побродили по древним помещения замка и нам провели экскурсию по пытка в средневековье и можно было поыотограыироваться с оружием
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Т
Интересно. Гид, Маргарита Владимировна, много рассказывала об истории Пруссии, всё очень понравилось.
В замке экскурсовод - краевед вообще отличный, с юмором и видно, что искренне погружен в профессию. Дегустация классная, всё вкусно и цены там приятные (в городе дороже).
Рекомендую
В замке экскурсовод - краевед вообще отличный, с юмором и видно, что искренне погружен в профессию. Дегустация классная, всё вкусно и цены там приятные (в городе дороже).
Рекомендую
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Л
Мне понравился экскурсовод Лилия Георгиевна. Рассказывала интересно, хороший и добрый человек.
А ещё мне повезло с неравнодушным водителем Эдуардом, который рассказал о некоторых интересных старых зданиях и я после автобусной экскурсии ещё несколько часов гуляла.
А ещё мне повезло с неравнодушным водителем Эдуардом, который рассказал о некоторых интересных старых зданиях и я после автобусной экскурсии ещё несколько часов гуляла.
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Л
Мне понравился экскурсовод Лилия Георгиевна. Рассказывала интересно, хороший и добрый человек.
А ещё мне повезло с неравнодушным водителем Эдуардом, который рассказал о некоторых интересных старых зданиях и я после автобусной экскурсии ещё несколько часов гуляла.
А ещё мне повезло с неравнодушным водителем Эдуардом, который рассказал о некоторых интересных старых зданиях и я после автобусной экскурсии ещё несколько часов гуляла.
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J
Организаторы молодцы, экскурсовод Маргарита просто чудо, ее увлекательные, познавательные, исторические рассказы слушаются с большим удовольствием и легко запоминаются!!! Видно, что человек искренне и с душой относится к своей работе. Спасибо Вам!
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Е
Интересная экскурсия. В Шаакене крутой гид по средневековым пыткам. Также понравилось на сыроварне. В Светлогорске времени не так много, но есть возможность остаться в городе и вернуться в Калининград самостоятельно.
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