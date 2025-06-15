Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на экскурсию в Светлогорск и пос. Некрасова. Вы посетите Замок Шаакен — музей инквизиции, созданный в подвальных помещениях замка, экспозиция осадных орудий, каминный зал, собственная конюшня — всё это уже сейчас можно назвать визитной карточкой Шаакена, а также сыроварню «Шаакендорф» В Светлогорске вас ждёт пешеходная прогулка по центру города и знакомство с достопримечательностями. 4.3 49 отзывов

Королевский Замок Ваш гид в Калининграде Задать вопрос Групповая экскурсия 1950 ₽ за человека 4.3 49 отзывов 6 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Замок Шаакен Во время экскурсии по замку, вы увидите музей инквизиции, макеты орудий, рыцарский зал. Гостям будет предложен чай с фирменным пирогом. Сыроварня «Шаакендорф» — частная (семейная) сыроварня открытого типа, здесь же можно посмотреть производство 100% натурального сыра и попробовать местный шоколад европейского качества торговой марки «Шоколатье». Город-курорт Светлогорск Органный зал Светлогорска в восстановленной капелле, естественный дендрарий и пешеходная прогулка по центру Светлогорска, с посещением набережной с солнечными часами — всё это вас ждёт во время нашей с вами прогулки.

По Вторникам 11:00–17:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Замок Шаакен

Органный зал

Дендрарий

Центр Светлогорска

Сыроварня «Шаакендорф»

Набережная с солнечными часами Что включено Транспортно-экскурсионное обслуживание

Автобусный и пешеходный маршрут. Что не входит в цену Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)

Входные билеты

Сырная дегустация - 500 руб. /чел. Место начала и завершения? Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград» Когда и сколько длится? Когда: По Вторникам 11:00–17:00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.