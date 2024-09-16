Калининградская область — один из важнейших центров гастрономического туризма страны.
Приглашаем вас в этом убедиться! Вы посетите семейное предприятие, объединяющее сыроварню и шоколадную фабрику. Понаблюдаете за производственными процессами и продегустируете местную продукцию. А также посетите расположенные поблизости руины средневекового замка Шаакен.
Приглашаем вас в этом убедиться! Вы посетите семейное предприятие, объединяющее сыроварню и шоколадную фабрику. Понаблюдаете за производственными процессами и продегустируете местную продукцию. А также посетите расположенные поблизости руины средневекового замка Шаакен.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Экскурсия по руинам замка Шаакен, где с 13 века, со времён тевтонских рыцарей, сохранились залы и подвалы. Гид расскажет про повседневную и светскую жизнь здешних обитателей и приоткроет для вас завесу средневековых тайн.
Частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Здесь вы увидите, как готовят сыр, и продегустируете 6 лучших сортов с вином и вкуснейшим шоколадом местного производства.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: комфортабельный транспорт, входные билеты, дегустации
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 164 туристов
Мы — ваш проводник в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания существует более 10 лет, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
16 сен 2024
Это была легкая,приятная экскурсия несколько часов. Наш экскурсовод Татьяна интересно всё рассказывыла по пути до сыроварни и замка. Продегустировали и сыры и сладости,было вкусненько)В замке уже был свой экскурсовод,он интересно всё рассказал и про замок и про пытки.
Татьяна
1 сен 2024
Хорошая легкая экскурсия на пол дня. Не перегружена историей. В замке прекрасный экскурсовод с чувством юмора. Сыры очень вкусные. По организации вопросов нет. Все четко по времени
Маргарита
27 авг 2024
Смс об орг моментах вечером в канун экскурсии приятно было получить!
По дороге в Шаакен и обратно нам интересно рассказывала прекрасный гид Татьяна, у неё нестандартная интересная подача истории. Ну и
По дороге в Шаакен и обратно нам интересно рассказывала прекрасный гид Татьяна, у неё нестандартная интересная подача истории. Ну и
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Калининград: от Кенигсберга до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его историческое наследие и современные достопримечательности
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
7 500₽ за всё до 8 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
29 окт в 09:00
30 окт в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Кенигсберг в Калининграде: обзорная экскурсия
Начало: Дом Советов, ул. Шевченко, 2
14 окт в 09:00
15 окт в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.