Калининградская область — один из важнейших центров гастрономического туризма страны. Приглашаем вас в этом убедиться! Вы посетите семейное предприятие, объединяющее сыроварню и шоколадную фабрику. Понаблюдаете за производственными процессами и продегустируете местную продукцию. А также посетите расположенные поблизости руины средневекового замка Шаакен.

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Описание экскурсии

Экскурсия по руинам замка Шаакен, где с 13 века, со времён тевтонских рыцарей, сохранились залы и подвалы. Гид расскажет про повседневную и светскую жизнь здешних обитателей и приоткроет для вас завесу средневековых тайн.

Частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Здесь вы увидите, как готовят сыр, и продегустируете 6 лучших сортов с вином и вкуснейшим шоколадом местного производства.

Организационные детали