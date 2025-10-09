А давайте отправимся на берег Балтийского моря? Всего в часе езды от Калининграда расположена Куршская коса — узкая песчаная полоска с необычной природой. Вы подниметесь на высоту Эфа и разгадаете тайны Танцующего леса. А еще мы прогуляемся по Зеленоградску и попробуем местные сыры в сыроварне Шаакендорф.
Описание экскурсииНациональный парк «Куршская коса» расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. Но начнется наша экскурсия на противоположном от Куршской косы берегу залива. Мы отправимся на небольшое семейное предприятие — сыроварню Шаакендорф, где попробуем местную продукцию: 6 сортов сыра, 4 вида шоколада, марципан, зефир и бокал вина. А после мы отправимся в царство песчаных дюн и уникальных природных ландшафтов — на Куршскую косу. Со смотровой площадки «Высота Эфа» вам откроется завораживающий вид на Куршский залив и небольшие деревушки, а спустившись к морю вы сможете разгадать тайну поющих песков. Также вы побываете в сказке знаменитого Танцующего леса. Наше путешествие продолжится в курортном городе Зеленоградске. Неспешная прогулка по узким улочкам бывшего Кранца и виды с променада на Балтийское море никого не оставят равнодушным. Важная информация: Основная точка сбора: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова, 34. Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования.
Ежедневно с 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куршская коса
- Смотровая площадка «Высота Эфа»
- Танцующий лес
- Зеленоградск
- Балтийское море и пляжи
- Шаакен Дорф
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Экологический сбор: 400 руб. /чел. (дети до 18 лет и пенсионеры бесплатно)
- Дегустация: взрослые - 400 руб. /чел., дети от 3 до 18 лет - 300 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34
Завершение: Ул. Профессора Баранова, 34
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Основная точка сбора: ТЦ «Акрополь»
- Улица Проф. Баранова
- 34. Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
9 окт 2025
Г
Галина
5 авг 2025
В целом все понравилось! Гид Ксения интересно, познавательно и ненавязчиво в пути рассказала о многом. Было приятно слушать. Времени в принципе на всех локациях было дано достаточно, может быть стоит
Д
Дарья
8 июл 2025
Добрый день!
Остались крайне недовольны экскурсией, к большому сожалению … специально заказали экскурсию в мини группе, чтоб комфортно все посмотреть. По итогу в машине было на одно место меньше, чем организаторы
Входит в следующие категории Калининграда
