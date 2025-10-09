Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы А давайте отправимся на берег Балтийского моря? Всего в часе езды от Калининграда расположена Куршская коса — узкая песчаная полоска с необычной природой. Вы подниметесь на высоту Эфа и разгадаете тайны Танцующего леса. А еще мы прогуляемся по Зеленоградску и попробуем местные сыры в сыроварне Шаакендорф. 3.4 3 отзыва

Групповая экскурсия
Длитель­ность 9 часов
Размер группы 1-18 человек
На чём проводится На автобусе
На микроавтобусе
Когда Ежедневно с 8:30
3700 ₽ за человека

Описание экскурсии Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. Но начнется наша экскурсия на противоположном от Куршской косы берегу залива. Мы отправимся на небольшое семейное предприятие — сыроварню Шаакендорф, где попробуем местную продукцию: 6 сортов сыра, 4 вида шоколада, марципан, зефир и бокал вина. А после мы отправимся в царство песчаных дюн и уникальных природных ландшафтов — на Куршскую косу. Со смотровой площадки «Высота Эфа» вам откроется завораживающий вид на Куршский залив и небольшие деревушки, а спустившись к морю вы сможете разгадать тайну поющих песков. Также вы побываете в сказке знаменитого Танцующего леса. Наше путешествие продолжится в курортном городе Зеленоградске. Неспешная прогулка по узким улочкам бывшего Кранца и виды с променада на Балтийское море никого не оставят равнодушным. Важная информация: Основная точка сбора: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова, 34. Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Куршская коса

Смотровая площадка «Высота Эфа»

Танцующий лес

Зеленоградск

Балтийское море и пляжи

Шаакен Дорф Что включено Услуги экскурсовода

Транспортное обслуживание Что не входит в цену Экологический сбор: 400 руб. /чел. (дети до 18 лет и пенсионеры бесплатно)

Экологический сбор: 400 руб. /чел. (дети до 18 лет и пенсионеры бесплатно)
Дегустация: взрослые - 400 руб. /чел., дети от 3 до 18 лет - 300 руб. /чел.
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34
Завершение: Ул. Профессора Баранова, 34
Когда: Ежедневно с 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.

Улица Проф. Баранова

Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования