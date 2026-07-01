Кенигсберг — уникальный город, рождённый в XIII веке. Вы пройдете по старинным валам и бастионам, увидите Росгартенские ворота, бойницы и арочные своды. Гид-инженер просто и увлекательно расскажет о хитростях обороны и строительных материалах. По пути встретите забавных хомлинов.
В конце вас ждет дегустация знаменитого марципана, связывающего легенды старого города с гастрономическим вкусом Калининграда.
В конце вас ждет дегустация знаменитого марципана, связывающего легенды старого города с гастрономическим вкусом Калининграда.
Описание экскурсии
Кенигсберг — уникальный город, рождённый в XIII веке. На этой экскурсии мы предлагаем вам разобраться в тонкостях развития города- крепости, коснуться легенд, узнать и попробовать, что же такое марципан и причем здесь Калининград? Пешеходная экскурсия начинается на площади Василевского у одноимённого памятника. Гид-инженер проведет вас по сохранившимся валам и крепостным стенам Кёнигсберга, когда‑то считавшегося «непреступной крепостью» XIX века. Вы увидите массивные стены, арочные кирпичные своды, броне-двери и бойницы, артиллеристские позиции, а так же Росгартенские ворота, Музей янтаря, крепостную стену и ров. Также мы встретим удивительных персонажей‑хомлинов. Простыми словами расскажу вам, как работали оборонительные сооружения, почему использовались те или иные материалы и какие решения применялись при строительстве. В конце вас ждет небольшая дегустация марципана как приятное завершение прогулки. Важная информация:
Одевайтесь по погоде, удобная обувь • Экскурсия возможна от 10 лет. Без дополнительных расходов, но есть возможность после дегустации приобрести марципан.
Одевайтесь по погоде, удобная обувь • Экскурсия возможна от 10 лет. Без дополнительных расходов, но есть возможность после дегустации приобрести марципан.
•Одевайтесь по погоде, удобная обувь • Экскурсия возможна от 10 лет. Без дополнительных расходов, но есть возможность после дегустации приобрести марципан.
По понедельникам, средам и пятницам в 22:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей янтаря
- Хомлины
- Росгартенские ворота
- Верхнее озеро
- Валы города-крепости
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация марципана
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Маршала Василевского
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам и пятницам в 22:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде, удобная обувь
- Экскурсия возможна от 10 лет
- Без дополнительных расходов, но есть возможность после дегустации приобрести марципан
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо Алексею за подробную и очень интересную экскурсию. Такую информацию надо получить первой,для того чтобы понять и изучить такой исторически большой город Калининград. Алексей,как строитель,заложил фундамент изучения города. Большое спасибо! Живая подача, прекрасное чувство юмора.
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Е
Экскурсия прошла замечательно, услышали много нового и интересного о городе. Алексей прошёл нас тайными тропами города и показал его с другой стороны. В конце была дегустация марципана.
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Н
Планировали в поездке по Калининградской области посетить форты, заинтересовала ночная экскурсия, быстро удалось забронировать, Экскурсию нам провёл, Алексей.
Человек знает сколько интересных фактов, историю, видно что увлечён и занимается професеонально. Группа
Человек знает сколько интересных фактов, историю, видно что увлечён и занимается професеонально. Группа
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А
Шикарно, атмосферно, информативно
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М
Очень крутая экскурсия
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А
Супер интересная и необычная экскурсия! Посетили Форт №1 Штайн в вечернее время - в темноте с фонариками ходили по форту, спускались вниз и поднимались на самый верх. Были с тремя
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