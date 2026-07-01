Кенигсберг — уникальный город, рождённый в XIII веке. На этой экскурсии мы предлагаем вам разобраться в тонкостях развития города- крепости, коснуться легенд, узнать и попробовать, что же такое марципан и причем здесь Калининград? Пешеходная экскурсия начинается на площади Василевского у одноимённого памятника. Гид-инженер проведет вас по сохранившимся валам и крепостным стенам Кёнигсберга, когда‑то считавшегося «непреступной крепостью» XIX века. Вы увидите массивные стены, арочные кирпичные своды, броне-двери и бойницы, артиллеристские позиции, а так же Росгартенские ворота, Музей янтаря, крепостную стену и ров. Также мы встретим удивительных персонажей‑хомлинов. Простыми словами расскажу вам, как работали оборонительные сооружения, почему использовались те или иные материалы и какие решения применялись при строительстве. В конце вас ждет небольшая дегустация марципана как приятное завершение прогулки. Важная информация:

Одевайтесь по погоде, удобная обувь • Экскурсия возможна от 10 лет. Без дополнительных расходов, но есть возможность после дегустации приобрести марципан.

Одевайтесь по погоде, удобная обувь • Экскурсия возможна от 10 лет. Без дополнительных расходов, но есть возможность после дегустации приобрести марципан.

•Одевайтесь по погоде, удобная обувь • Экскурсия возможна от 10 лет. Без дополнительных расходов, но есть возможность после дегустации приобрести марципан.