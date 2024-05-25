Встречаемся в Калининграде и едем в Талпаки (бывший Таплакен), чтобы посмотреть на руины замка Таплакен — объект культурного наследия регионального значения Отправляемся на шлюз № 2 реки Преголя. Он был сооружён
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание водной прогулки
- Наше увлекательное путешествие начнется из Калининграда. По пути, любуясь видами из окон автобуса, мы будем слушать историю нашего удивительного края. 🚌 - Приезжаем в Талпаки (бывший Таплакен до 1946 года), смотрим руины замка Таплакен - объект культурного наследия регионального значения. 🏰 - Далее мы отправляемся на шлюз № 2 реки Преголя. Длина шлюза составляет 45 м, ширина - 7,5 м. Сооружен в Таплакене в первой половине 1920-х годов. Здесь же находится старый трехарочный немецкий мост. В январе 45-го мост уцелел не был взорван, благодаря танкистам 89-й бригады полковника А. И. Соммера. Он обманул немецкую охрану у моста в Таплакене, заговорив с ней по-немецки, представившись генералом танковых войск Соммером, что позволило захватить мост. - После осмотра достопримечательностей отправимся в Чебуречную Талпаки - самое знаменитое кафе Калининградской области. Можно будет попить кофе и попробовать наивкуснейшие горячие чебуреки. ☕️ - Выезжаем в Знаменск (бывший Велау). Принадлежит к числу «утраченных городов». Здесь начинается наша увлекательная пешеходная экскурсия. Все это будет внешний осмотр!!! Увидим😍: 1. Водонапорная башня, которая была построена в 1913 году. В годы ВОВ башня не пострадала и снабжала водой местных жителей почти до конца 20 века. Является объектом культурного наследия местного значения. 2. Католическая капелла, которая была построена в 1928 году около городского кладбища, действовала до 1945 года. . 3. Кирха Святого Якоба. Кирха построена в Велау в 1360-1380 годах. 4. Немецкая школа, которая является действующей школой. Здание было построено в 1929 году. На фасаде школы размещены часы, под которыми закреплены колокольчики, каждый час звонящие. 5. Фамильный склеп Лауэ. Он находится на бывшей территории старого кладбища Велау / Знаменск. О принадлежности склепа гласит сохранившая табличка с надписью на немецком языке:"Фамильная усыпальница семьи Лауэ из Пиннау. 1849". 6. Мельница. Внешний осмотр. Она была построена в 1766 году купцом К. Дитрихом. Река приводила в движение турбину, которая управлялась еще приводом паровой машины. Мельница могла выполнять четыре функции: молоть рожь и пшеницу, вырабатывать масло и использовалась ещё как лесопилка. Большая часть муки использовалась в провинции, но были и отправки в Скандинавию, страны Западной Европы. К 1890 году она уже превосходила многие аналогичные постройки Кенигсберга. Самое интересное в том, что на прогулке по Велау будет присутствовать местный житель, который был рожден в этом же городке и его родители были первыми переселенцами в Калининградскую область. Он расскажет нам много интересного🔥 - Далее мы отправляемся к месту сплава в Знаменске, где у нас будет небольшой инструктаж и двухчасовой сплав на байдарках по р. Лава. - После такого активного отдыха, нас ждёт вкуснейший домашний обед в уютном семейном кафе (по желанию).
- Ну, а после вкусного обеда полагается … можно конечно и поспать😁 - И отправимся обратно, в Калининград, отдохнувшими и полными впечатлений!!! Важная информация: Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет Путешествие проходит на микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter Достопримечательности осматриваем снаружи Отдельно оплачивается аренда байдарки — 700 руб. /чел., еда и напитки (по желанию) Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
По четвергам в 9:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Сплав - 700 руб. за человека
- Обед - 700 руб.
Место начала и завершения?
Калининград, ул. Шевченко, 2к5
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- На заметку:
- Рекомендуем взять с собой купальник
- Необходима сменная одежда после сплава
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
25 мая 2024
Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую.
Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно.
Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно.
Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
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