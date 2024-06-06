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воды. И мы не прогадали!!! Сказать, что это был сплав, язык не поворачивается! Это была водная прогулка. Приехав на место, оказалось, что это не групповая экскурсия, а индивидуальная, так как мы были одни. Экскурсия города с воды ощущалась совсем по-другому. За трёхчасовую спокойную прогулку по воде получилось сделать кучу фоток с ракурсов, которые не сделаешь с суши. Получилось потрогать почти каждый корабль, пришвартованный к берегу. Потрясающий вид на Рыбную деревню, музей Мирового океана, спорткомплекс, монетный двор и т. д. И всё это сопровождалось интересными комментариями гида. Моя девушка на байдарке была первый раз, ей очень понравилась, поэтому даже кто ни разу не сидел в байдарке, не надо бояться этой экскурсии, так как гид в зависимости от опытности путешественников может скорректировать маршрут и научить технике гребли. На случай дождя нам дали дождевики, которые и не пригодились, так как повезло с погодой. Спасибо большое за экскурсию!!! Мы остались довольны!