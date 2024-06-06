Сплавы по рекам на рафтах в Калининграде

Найдено 8 экскурсий в категории «Сплавы и рафтинг» в Калининграде, цены от 1 740 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплав на байдарках по центру Калининграда
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
2.5 часа
182 отзыва
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100 за человека
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Под шёпот волн и плеск весла отдохнуть от суеты города, находясь в его центре
Начало: На улице Дзержинского
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000 за человека
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
🚲 На велосипеде
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
5 часов
8 отзывов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500 за человека
Знакомство с Калининградом на сапе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Знакомство с Калининградом на сапе
Уникальная прогулка по городу с веслом в руке (с мая до конца октября)
Начало: на смотровой площадке Московский проспект 66
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 500 за человека
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
10%
Групповая
7 часов
43 отзыва
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740 за человека
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
🚗 На машине
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
6 часов
14 отзывов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000 за человека
Сап-тур на Куршскую косу
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Сап-тур на Куршскую косу
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
Начало: в Зеленоградске
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 12 000 за всё до 5 чел.
Руины замка Таплакен и загадочный Велау
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Руины замка Таплакен и загадочный Велау
Отправиться в путешествие по нетуристическим локациям Калининградской области (в группе)
Начало: На улице Шевченко
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
2 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    6 июня 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Это совершенно уникальное мероприятие! И целое приключение: ты сам себя на байдарке везешь на экскурсию! Да, надо немного потрудиться, но
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    при этом ты чувствуешь потрясающую свободу и видишь город с обратной стороны) Неожиданно и восхитительно! Наши гиды были очень внимательны, объясняли доступно, интересно оформили экскурсию аудиовключениями - было и весело, и познавательно! Спасибо огромное и удачи!

  • Л
    Лилия
    2 июня 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
    Добрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда буду в Калининграде, обязательно приду на экскурсию повторно, для меня это был душевный отдых🔥🤗
    Добрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда будуДобрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда будуДобрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда будуДобрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда буду
  • М
    Мария
    26 мая 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Только положительные эмоции от данной водной прогулки. Было здорово, что во время сплава информация была именно о тех объектах/кораблях и пр.,
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    которые мы проплывали, а не в целом о городе, его истории, как на пешеходных обзорных экскурсиях + круто то, что сопровождалось всё шутками-прибаутками))) Как оказалось, гребля - это не так то просто, но если Вы уверены в своих силах, то полный вперёд!;)

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
    Отправилась на сплав по просьбе сына- подростка. Маршрут на байдарках не сложный, если хоть раз держали весло в руках, совсем
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    не сложный. Спокойная река, приятная для глаз местность, и вежливые рыбаки по берегам, которые точно скажут сколько ещё поворотов осталось до водопада😅. Меня конечно порадовала историческая часть маршрута, Наталья Александровна очень интересно рассказывает о Вилау. Я бы с удовольствием побродила с ней ещё часок или два😄

  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
    Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
  • О
    Ольга
    4 марта 2024
    Знакомство с Калининградом на сапе
    Это очень крутое впечатление!!! Просто огонь! Поплавать по Кенигу на сапе - бесценно! Всем рекомендую, однозначно! Ребята - вы большие молодцы❤️
  • К
    Константин
    12 ноября 2023
    Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
    Доброго времени суток! На байдарочный сплав я со своей девушкой сделал бронь ещё в Санкт-Петербурге, очень хотелось посмотреть Калининград с
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    воды. И мы не прогадали!!! Сказать, что это был сплав, язык не поворачивается! Это была водная прогулка. Приехав на место, оказалось, что это не групповая экскурсия, а индивидуальная, так как мы были одни. Экскурсия города с воды ощущалась совсем по-другому. За трёхчасовую спокойную прогулку по воде получилось сделать кучу фоток с ракурсов, которые не сделаешь с суши. Получилось потрогать почти каждый корабль, пришвартованный к берегу. Потрясающий вид на Рыбную деревню, музей Мирового океана, спорткомплекс, монетный двор и т. д. И всё это сопровождалось интересными комментариями гида. Моя девушка на байдарке была первый раз, ей очень понравилась, поэтому даже кто ни разу не сидел в байдарке, не надо бояться этой экскурсии, так как гид в зависимости от опытности путешественников может скорректировать маршрут и научить технике гребли. На случай дождя нам дали дождевики, которые и не пригодились, так как повезло с погодой. Спасибо большое за экскурсию!!! Мы остались довольны!

  • К
    Кристина
    7 ноября 2023
    Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
    Сплав оправдал ожидания, отличные виды и природа, старые постройки вдоль маршрута. Оказалось не напряжно. Отдельно отмечу работу гида Дмитрия и водителя Александра.
  • К
    Кристина
    2 ноября 2023
    Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
    Организация экскурсии и прогулка на байдарках понравились. Четко по времени, обед достойный. Однозначно рекомендую всем, кто любит провести активный выходной

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Сплав на байдарках по центру Калининграда
  2. Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
  3. По Калининградской области на велосипеде и байдарке
  4. Знакомство с Калининградом на сапе
  5. Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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