Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау

Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку

4.9
8 отзывов
Ирина
Ирина – Гид из Калининграда
В бывшем городке Велау, в 55 км от Калининграда, вы услышите предание о правителях Восточной Пруссии.

Во время речного сплава навестите «страну аистов» и насладитесь ароматами кувшинок.

В поселке Алленберг пройдете по коридорам бывшей немецкой лечебницы с жутковатой историей 📖.

А также посетите замок 🏰 Вальдау, средневековый гостевой дом.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау

Что вас ожидает

Знаменск-Велау: история 📖 одного городка
Поселение на месте слияния двух рек — Лавы и Преголи — образовалось в начале 13 века и с тех пор обросло любопытнейшей историей 📖. Здесь вы осмотрите руины церкви крестоносцев и сможете прикоснуться к древним камням сооружений. Изучите кирпичную готику и арки кирхи Св. Якоба, где хранилась библия Мартина Лютера. Узнаете, почему в Велау стремились все правители Восточной Пруссии, и услышите о бесстрашном пруссе Генрихе Монте, чей дух, по преданиям, до сих пор бродит в этих краях.

Сплав по реке
Далее вы отправитесь в речной вояж по Лаве (Алле) на байдарках или лаваходе. Дойдете до шлюза, остановитесь на песчаном островке, насладитесь ароматом кувшинок и сможете устроить небольшую фотосессию 📷. По пути вам будут встречаться кирпичные строения конца 19 века — немецкие промышленные предприятия и мельница. Также вы оцените панорамы изумрудных лугов, минуете «страну аистов» и увидите журавлей.

Мрачные тайны Алленберга
Пообедав на семейной ферме, вы отправитесь в одно зловещее место нашей области — поселок, где с середины 19 века располагалась немецкая клиника для душевнобольных. На территории прекрасно сохранившейся «заброшки», бродя про пустынным подвалам и коридорам, поговорим о том, что здесь происходило после 40-го года и до недавнего времени. А желающие обойти вниманием это жутковатое место смогут прогуляться 👣 по парку.

Кроме того, мы посетим замок 🏰 Вальдау, где вас жет экскурсия ⛳ по гостевому средневековому дому.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается сплав на байдарке — 900 руб. за 1 байдарку; обед после сплава на семейной ферме — 450 руб. /человека
  • Трансфер на автомобиле 🚘 из Калининграда до Знаменска входит в стоимость экскурсии 🧭
Начало и место завершения
🚩 на проспекте Мира
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я на протяжении 20 лет занимаюсь организацией отдыха гостей янтарного края — Калининграда и Калининградского побережья. Предлагаю экскурсии как групповые, так и индивидуальные на машине с опытным гидом.
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8 реальных отзывов от туристов

23 апр 2021
Побывали на экскурсии в замке Вальдау, посетили заброшенные строения бывшей в/ч, распологавшейся на месте бывшей психиатрической лечебницы Алленберг. Бонусом стал сплав на байдарке. Рекомендую для любителей подобных строений, у каждого из которых своя интересная история.
21 авг 2020
Экскурсия очень необычная, активная в плане физической нагрузки. Рекомендую ее посетить. Таинственная заброшка впечатляет своей историей, а потому ждёшь больше ужасов, и хочется интерактива. Ирина расскажет вам про малейшие детали этого места, от кладки кирпича на тропинках до истории происхождения стекла и т. д. Ирина знает все про архитектуру, так что ценителям и особенно понраится. Сплав на байдарках был для нас первым опытом, и когда ты доплываешь до водопада, то полюбовавшись появляются силы на обратный путь. На экскурсии вы сделаете суперские селфи, фото. Лучше одеть шлепки, шорты, головной убор тоже не помешает. Берите экскурсию, не пожалеете. Тем более с таким внимательным, опытным, увлечённым экскурсоводом как Ирина.
20 авг 2020
Долго тянула с отзывом на эту экскурсию. Мы брали две экскурсии подряд от этого агенства и это были первые экскурсии от tripster, которые мы взяли в России, так что мы подумали, что упор на трансфер, тайминг, обсуждение политики и обеспечение пропитания - это особенность российского экскурсионного сервиса. Однако, после этих экскурсий мы встречались с гидами других агентств, которые как песню тему развивают, имеют в копилке множество исторических фактов и легенд, смешных и курьезных исторических ситуаций. Преданий Восточной Пруссии мы не услышали, как и не было ни слова про библию Лютера и лютеранство. Услышали про особенности архитектуры руинированной церкви в Знаменске, про поведении и повадки аистов, гнездящихся на ней. Далее посетили действительно жемчужину архитектуры - заброшенную территорию больницы. Однако, так как официально для посещений данный комплекс закрыт, а гид боялась за нашу безопасность, конфиденциальность нашего посещения и тайминг (выехав на экскурсию из Калининграда в 9:00 уже в 11:00 мы должны были быть на лодочной станции), нам не удалось свободно побродить по нему и прочувствовать атмосферу. Мы откровенно завидовали молодежи, приехавшей на этот объект собственными силами. После трансфера до лодочной станции функция гида была уже не нужна. За аренду байд вы все равно заплатите отдельно. Итого: 2 часа экскурсии, остальное - трансфер. Само по себе приключение придумано хорошо, но вот реализация чуток подкачала.
Катя
10 авг 2020
Шикарная экскурсия! Сплав - 🔥, по силам и детям, и взрослым. Есть время спокойно доплыть до водопада на байдарках, искупаться и сделать классные фото. Масса впечатлений👍🏻
10 авг 2020
Всё было великолепно, за исключением момента отношение к пожилым людям. Мой муж и не очень старый, он всегда был медлительный и, когда был молодой. В принципе Витя и группу не задерживал нигде. И не очень-то приятно слышать от сопровождающего: надо ограничения ставить по возрасту, когда человек уже приехал. Что понравилось: конечно виды, организация. Даже то, что за пару дней приходит email с напоминанием - великолепно придумано.
26 июл 2020
Ирина большая Умничка ! Сумела замечательно организовать и согласовать по времени все части маршрута , ни минутки не молчала, наполняя переезды и паузы ожидания максимальным количеством легкодоступной информации. Могла ответить абсолютно на любой вопрос, обладая великолепными знаниями по истории Калининградской области и даже знаниями в орнитологии ! Сам маршрут очень интересен. В нашей большой и разновозрастной ( от 65 до 6 лет ) компании каждый нашёл для себя что-то интересное. Прекрасные впечатления остались у каждого.
24 июл 2020
Огромное спасибо за экскурсию! Это, наверно, была лучшая поездка за 2 недели моего отдыха в Калининградской области! Заброшенная больница - это чудо немецкой архитектуры! Я никогда не была внутри заброшенных зданий, это новый незабываемый опыт. Уникальное место, на оьычных экскурсиях вам его не покажут. Очень понравилась экскурсия по Вальдау, её провела удивительная женщина, принимавшая участие в восстановлении замка и создании музея. Интересный рассказ, с любовью, нескучно, даже загадки поотгадывали. А зал с деревянными скульптурами, которые вырезал её муж, -это чудо из чудес! Сплав на байдарках я очень хотела, счастлива, что он состоялся. Маршрут несложный, можно не бояться, что не сможете. Природа очень красивая! Ирине большое спасибо за такой интересный маршрут! За такие необычные места, которые никогда не увидишь с обычными гидами!
8 июл 2020
Это был потрясающий, захватывающий опыт. Мы первый раз сплавлялись на байдарках и в этом не было ничего страшного или не безопасного, как кажется! Мы доплыли до водопада и смогли осмотреть окрестности с воды – потрясающе. Экскурсия по заброшенной психбольнице это уникально, очень советуем. Вы сможете окунуться в мир завораживающей архитектуры, полазить по зданиям и в это же время узнать про архитектуру.

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Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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