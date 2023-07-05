Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве
В бывшем городке Велау, в 55 км от Калининграда, вы услышите предание о правителях Восточной Пруссии. Во время речного сплава навестите «страну аистов» и насладитесь ароматами кувшинок. А также посетите замок Вальдау, средневековый гостевой дом.
Поселение на месте слияния двух рек — Лавы и Преголи — образовалось в начале 13 века и с тех пор обросло любопытнейшей историей. Здесь вы осмотрите руины церкви крестоносцев и сможете прикоснуться к древним камням сооружений. Изучите кирпичную готику и арки кирхи Св. Якоба, где хранилась библия Мартина Лютера. Узнаете, почему в Велау стремились все правители Восточной Пруссии, и услышите о бесстрашном пруссе Генрихе Монте, чей дух, по преданиям, до сих пор бродит в этих краях.
Сплав по реке
Далее вы отправитесь в речной вояж по Лаве (Алле) на байдарках или лаваходе. Дойдете до шлюза, остановитесь на песчаном островке, насладитесь ароматом кувшинок и сможете устроить небольшую фотосессию. По пути вам будут встречаться кирпичные строения конца 19 века — немецкие промышленные предприятия и мельница. Также вы оцените панорамы изумрудных лугов, минуете «страну аистов».
Кроме того, мы посетим замок Вальдау, где вас жет экскурсия по гостевому средневековому дому.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается сплав на байдарке — 1800 ₽ за 1 байдарку; входной билет в замок Вальдау
Трансфер на автомобиле из Калининграда до Знаменска входит в стоимость экскурсии
во вторник в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 5328 туристов
Я со своей командой предлагаю увлекательные экскурсии для всей семьи, на которых взрослым и детям будет очень интересно! Мои экскурсии по старинному Кёнигсбергу и экзотическому Маврикию наполнены страстью к открытиям, читать дальшеуменьшить
уникальны и безопасны.
Калининград — это тайны Тевтонского ордена, прогулки по Куршской косе, поиск янтаря и встречи с хомлинами. Маврикий — плавание с китами, встречи с дельфинами, путешествия на необитаемые острова.
Авторские маршруты, душевный подход и яркие эмоции гарантированы!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
2
3
–
2
–
1
–
В
Валерия
Были 4июля 2023 года, нам очень понравилось. Очень хороший гид, Ирина. Информация интересная,посетили много исторических мест,увидели красоту Кенигсберга. Узнали много интересных фактов. Справились по реке,тихая спокойная извилистая река с прекрасными видами Очень советую. Узнаете много нового, узнаете историю этих мест,услышите про удивительнвх людей и узнаете про яркие события Калининградского региона
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Ирина своевременно ожидала нас в назначенном месте мы немного опоздали, гид доброжелательно встретила нас. Экскурсия прошла успешно, динамично, ирина прекрасно владеет материалом. Понравился сплав, Дмитрий провел читать дальшеуменьшить
короткий, но внятный инструктаж, река Лава спокойная, справится совершенно неподготовленный турист. Мы увидели аиста, посмотрели на водопад, почувствовали себя капитанами корабля. Пообелали в кафе. Обслуживание оперативное, готовят вкусно,рекомендуем суп с белыми грибами, вареники с творогом, ягодами с нежнейшим тестом. Ирина рассказала много интересного и не только по содержанию экскурсии, но и донесоа до нас много дополнительного материала. Настроение было великолепным. У нас была прекрасная команда
Вам был полезен этот отзыв?
Валентина
Экскурсия очень необычная, активная в плане физической нагрузки. Рекомендую ее посетить. Таинственная заброшка впечатляет своей историей, а потому ждёшь больше ужасов, и хочется интерактива. Ирина расскажет вам про малейшие детали читать дальшеуменьшить
этого места, от кладки кирпича на тропинках до истории происхождения стекла и т. д. Ирина знает все про архитектуру, так что ценителям и особенно понраится. Сплав на байдарках был для нас первым опытом, и когда ты доплываешь до водопада, то полюбовавшись появляются силы на обратный путь. На экскурсии вы сделаете суперские селфи, фото. Лучше одеть шлепки, шорты, головной убор тоже не помешает. Берите экскурсию, не пожалеете. Тем более с таким внимательным, опытным, увлечённым экскурсоводом как Ирина.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Огромное спасибо за экскурсию! Это, наверно, была лучшая поездка за 2 недели моего отдыха в Калининградской области! Заброшенная больница - это чудо немецкой архитектуры! Я никогда не была внутри заброшенных читать дальшеуменьшить
зданий, это новый незабываемый опыт. Уникальное место, на оьычных экскурсиях вам его не покажут. Очень понравилась экскурсия по Вальдау, её провела удивительная женщина, принимавшая участие в восстановлении замка и создании музея. Интересный рассказ, с любовью, нескучно, даже загадки поотгадывали. А зал с деревянными скульптурами, которые вырезал её муж, -это чудо из чудес! Сплав на байдарках я очень хотела, счастлива, что он состоялся. Маршрут несложный, можно не бояться, что не сможете. Природа очень красивая! Ирине большое спасибо за такой интересный маршрут! За такие необычные места, которые никогда не увидишь с обычными гидами!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Ирина большая Умничка! Сумела замечательно организовать и согласовать по времени все части маршрута, ни минутки не молчала, наполняя переезды и паузы ожидания максимальным количеством легкодоступной информации. Могла ответить абсолютно на читать дальшеуменьшить
любой вопрос, обладая великолепными знаниями по истории Калининградской области и даже знаниями в орнитологии! Сам маршрут очень интересен. В нашей большой и разновозрастной (от 65 до 6 лет) компании каждый нашёл для себя что-то интересное. Прекрасные впечатления остались у каждого.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Спасибо большое экскурсоводу Ирине за прекрасные экскурсии её рассказы очень вдохновили нас. Сама экскурсия очень потрясающая я бы сказала Улётная так было весело замечательных позитивных много эмоций настроение просто зашкаливало читать дальшеуменьшить
от увиденного от рассказав. Очень много слов может быть и не сказано но эмоции зашкаливают до сих пор экскурсия понравилось советую всем!!!! Спасибо ещё раз хотим сказать нашему гиду Ирине желаем ей процветания!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Сплав на байдарках: тайны пруссов и замка Вальдау»