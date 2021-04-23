Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Знаменск-Велау: история 📖 одного городка

Поселение на месте слияния двух рек — Лавы и Преголи — образовалось в начале 13 века и с тех пор обросло любопытнейшей историей 📖. Здесь вы осмотрите руины церкви крестоносцев и сможете прикоснуться к древним камням сооружений. Изучите кирпичную готику и арки кирхи Св. Якоба, где хранилась библия Мартина Лютера. Узнаете, почему в Велау стремились все правители Восточной Пруссии, и услышите о бесстрашном пруссе Генрихе Монте, чей дух, по преданиям, до сих пор бродит в этих краях.

Сплав по реке

Далее вы отправитесь в речной вояж по Лаве (Алле) на байдарках или лаваходе. Дойдете до шлюза, остановитесь на песчаном островке, насладитесь ароматом кувшинок и сможете устроить небольшую фотосессию 📷. По пути вам будут встречаться кирпичные строения конца 19 века — немецкие промышленные предприятия и мельница. Также вы оцените панорамы изумрудных лугов, минуете «страну аистов» и увидите журавлей.

Мрачные тайны Алленберга

Пообедав на семейной ферме, вы отправитесь в одно зловещее место нашей области — поселок, где с середины 19 века располагалась немецкая клиника для душевнобольных. На территории прекрасно сохранившейся «заброшки», бродя про пустынным подвалам и коридорам, поговорим о том, что здесь происходило после 40-го года и до недавнего времени. А желающие обойти вниманием это жутковатое место смогут прогуляться 👣 по парку.

Кроме того, мы посетим замок 🏰 Вальдау, где вас жет экскурсия ⛳ по гостевому средневековому дому.

Организационные детали