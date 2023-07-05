Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

В бывшем городке Велау, в 55 км от Калининграда, вы услышите предание о правителях Восточной Пруссии. Во время речного сплава навестите «страну аистов» и насладитесь ароматами кувшинок. А также посетите замок Вальдау, средневековый гостевой дом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Знаменск-Велау: история одного городка

Поселение на месте слияния двух рек — Лавы и Преголи — образовалось в начале 13 века и с тех пор обросло любопытнейшей историей. Здесь вы осмотрите руины церкви крестоносцев и сможете прикоснуться к древним камням сооружений. Изучите кирпичную готику и арки кирхи Св. Якоба, где хранилась библия Мартина Лютера. Узнаете, почему в Велау стремились все правители Восточной Пруссии, и услышите о бесстрашном пруссе Генрихе Монте, чей дух, по преданиям, до сих пор бродит в этих краях.

Сплав по реке

Далее вы отправитесь в речной вояж по Лаве (Алле) на байдарках или лаваходе. Дойдете до шлюза, остановитесь на песчаном островке, насладитесь ароматом кувшинок и сможете устроить небольшую фотосессию. По пути вам будут встречаться кирпичные строения конца 19 века — немецкие промышленные предприятия и мельница. Также вы оцените панорамы изумрудных лугов, минуете «страну аистов».

Кроме того, мы посетим замок Вальдау, где вас жет экскурсия по гостевому средневековому дому.

Организационные детали