Д Денис Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих Все очень понравилось!

С Светлана Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих Экскурсия 🔥, всё четко, информативно, но при этом ненапряжно))) нам понравилось, гиду Антону - большое спасибо 🤗

Д Дарья Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих Все отлично

В Владимир Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….

Р Равиль Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе Все прошло на отлично. Маршрут очень интересный. Спасибо организаторам.

С Святослав Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу Большая вода - всегда не просто. Наберитесь терпения, город потрясающе красив, история города - очень информативно, эмоционально окрашено, Не пожалеете.

Т Татьяна Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу Хороший кораблик, хороший гид. Все отлин! Есть пожелание, буфет. Очень скромно… Чай, кофе-нормально, и цены нормально, но вместо или вместе с шоколадками добавьте местные вкусные марципаны, тогда желающих взять чай будет намного больше! А так, все отлично, спасибо!

Е Елена По морскому каналу на теплоходе Великолепная экскурсия, гид всё очень доступно и грамотно рассказал, ответил на всё наши вопросы, даже подсказал что ещё можно посмотреть и куда сходить в Калининграде. Всем советуем