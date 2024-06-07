Экскурсии по рекам в Калининграде 2024

Найдено 4 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Калининграде, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
4 часа
657 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
«Речная прогулка на катере (по желанию за доплату)»
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950 за человека
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
52 отзыва
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Прогулка на теплоходе по реке Преголе в Калининграде. Увидите ключевые достопримечательности города с воды, включая остров Канта и Музей мирового океана
Начало: На причале № 2 в Рыбной деревне
«Приглашаем вас на прогулку по реке Преголе, которая серебристой нитью связывает главные достопримечательности старого Кенигсберга и нового Калининграда»
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
800 за человека
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
6 отзывов
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
«Далее будет морская часть: теплоход провезет вас по каналу, соединяющему Калининград с Балтийским морем»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
1 400 за человека
По морскому каналу на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
2 отзыва
По морскому каналу на теплоходе
«Обзорная прогулка на теплоходе по реке Преголя и Калининградскому морскому каналу без остановок»
Расписание: Среда в 10:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
  2. Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
  3. Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
  4. По морскому каналу на теплоходе
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 1 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 717 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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