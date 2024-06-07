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10%
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
«Речная прогулка на катере (по желанию за доплату)»
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950₽ за человека
Групповая
1 час
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Прогулка на теплоходе по реке Преголе в Калининграде. Увидите ключевые достопримечательности города с воды, включая остров Канта и Музей мирового океана
Начало: На причале № 2 в Рыбной деревне
«Приглашаем вас на прогулку по реке Преголе, которая серебристой нитью связывает главные достопримечательности старого Кенигсберга и нового Калининграда»
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
800₽ за человека
Групповая
3 часа
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
«Далее будет морская часть: теплоход провезет вас по каналу, соединяющему Калининград с Балтийским морем»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
1 400₽ за человека
Групповая
3 часа
По морскому каналу на теплоходе
«Обзорная прогулка на теплоходе по реке Преголя и Калининградскому морскому каналу без остановок»
Расписание: Среда в 10:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис7 июня 2024Все очень понравилось!
- ССветлана6 июня 2024Экскурсия 🔥, всё четко, информативно, но при этом ненапряжно))) нам понравилось, гиду Антону - большое спасибо 🤗
- ДДарья6 июня 2024Все отлично
- ВВладимир25 мая 2024Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке ЛаваОчень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
- РРавиль17 мая 2024Все прошло на отлично. Маршрут очень интересный. Спасибо организаторам.
- ССвятослав12 сентября 2023Большая вода - всегда не просто. Наберитесь терпения, город потрясающе красив, история города - очень информативно, эмоционально окрашено, Не пожалеете.
- ТТатьяна7 сентября 2023Хороший кораблик, хороший гид. Все отлин! Есть пожелание, буфет. Очень скромно… Чай, кофе-нормально, и цены нормально, но вместо или вместе с шоколадками добавьте местные вкусные марципаны, тогда желающих взять чай будет намного больше! А так, все отлично, спасибо!
- ЕЕлена8 августа 2022Великолепная экскурсия, гид всё очень доступно и грамотно рассказал, ответил на всё наши вопросы, даже подсказал что ещё можно посмотреть и куда сходить в Калининграде. Всем советуем
- TTatiana16 июня 2022Отличный маршрут, хороший теплоход Самбия, свеженький ремонт, можно как внутри наслаждаться прогулкой, так и выйти на палубу, вежливый персонал. Единственное, что
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «По рекам и каналам»
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