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и муж истинный немец, который немного понимает по-русски. Экскурсия очень продуктивная, для тех кто не знает город, это оптимально. За это время, мы имели глубокое представление о городе и его знаковых достопримечательностях, узнали много исторических фактов и легенда о хомлинах, заинтересует даже самого неисправимого скептика. Мы осталось очень довольны и рекомендуем именно нашего гида Ирину, приятного, эрудированного человека, что в наше время не всегда встречается. Мы с удовольствием вспоминаем проведённое время вместе! И да, вернемся к мужу, он остался в полном восторге. Благодарю вас Ирина Анатольевна!