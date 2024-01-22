Мы начнём путешествие в Кёнигсберге, где жили главные герои. Затем выдвинемся в сторону Балтийска (бывшего Пиллау), где разворачивался сюжет. Посетим развалины замка Лохштедт и форт Штиле. Отыщем улицу Проповедников, старый маяк, и другие локации. И как знать, может, найдём следы мистического меча Лигуэт! Обещаю, события романа заиграют для вас новыми красками.

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Описание

Что вас ожидает

Амалиенау. В старом районе Калининграда сохранились довоенные виллы зажиточных горожан. Я покажу, где жили главные герои романа. Расскажу о покушении на гауляйтера Восточной Пруссии в 1944 году.

Фиалковая гора. Мы посетим место, где в Средние века совершались казни. Именно здесь по сюжету Каетан откопал суккуба.

Дорога в Балтийск (немецкий Пиллау). Вспомним историю Тевтонского ордена. Проедем по местам, откуда начиналось завоевание крестоносцами Самбии. Разберёмся в верованиях древних пруссов.

Руины замка Лохштедт. Повествование романа неоднократно возвращает сюда героев: «В лёгком и мощном воображении Клиховского замок Лохштедт стоял над водами Фриш-Гафа целый и невредимый — только призрачный». Старые фотографии и нам помогут представить эту древнюю крепость.

Форт «Штиле». Один из трёх фортов Пиллау, откуда главный герой бежит во время восстания. Мы поговорим о самом восстании, истории создания фортификационных сооружений морской базы и происхождении названия «Штиле».

Форт Елизаветы Петровны. К роману он отношения не имеет. Но не побывать в самой западной точке России нельзя. Мы посмотрим на проходящие морские суда и прогуляемся по широким песчаным пляжам Балтийской косы. Ведь именно здесь гуляли Володя с Хельгой.

Лоцманская башня и система береговых оборонительных укреплений. Мы подробно рассмотрим систему функционирования и защиты морского порта Пиллау и даже приоткроем завесу тайны подземелий.

Цитадель Пиллау. Вы узнаете историю шведской крепости, основанной в 1626 году. Мы вспомним войны, прокатившиеся по этой земле.

Маяк. Это старейший в России действующий маяк. Мы обсудим визиты Петра I, великий курфюрст и по старым снимкам восстановим хронику событий. Помните у Иванова: «На площади у памятника курфюрсту беззвучно разевали рты старинные гвинейские пушки — они словно выли, взывая к небу: «Пиллау-у! Пиллау-у!. .»? Заодно и выясним, что это за гвинейские пушки.

Отель «Золотой якорь». Тут и был штаб, где засиживалась допоздна Женя Луданная. Помимо событий книги, поговорим о Бродском, вспомним «мух на сахаре» и покормим лебедей.

Кроме этого, вы:

Осмотрите здания старой школы, суда, кирхи и сад «Плантаже»

Отыщите маленький «танцующий» лес

При желании прокатитесь на катере по гаваням Балтийска

И если очень повезёт — встретите краснокнижного балтийского тюленя

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида

Поездка пройдёт на автомобиле Renault Sandero

Могу забрать вас из аэропорта. Подробности обсудим в личной переписке.

Посещение крепости Пиллау возможно только для граждан России. Обязательно возьмите с собой паспорт.

Наденьте удобную обувь. Мы будем выходить в песчаные дюны и совершать небольшие подъемы по пересечённой местности.

Рекомендую экскурсию для взрослых и детей старше 12 лет. Более молодому поколению программа может показаться неинтересной.

Дополнительные расходы (по желанию):