Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Индивидуальная экскурсия в Калининграде

Увидеть, как сюжет книги оживает в атмосферных локациях

Мы начнём путешествие в Кёнигсберге, где жили главные герои. Затем выдвинемся в сторону Балтийска (бывшего Пиллау), где разворачивался сюжет. Посетим развалины замка Лохштедт и форт Штиле. Отыщем улицу Проповедников, старый маяк, и другие локации.

И как знать, может, найдём следы мистического меча Лигуэт! Обещаю, события романа заиграют для вас новыми красками.
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
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Описание

Что вас ожидает

Амалиенау. В старом районе Калининграда сохранились довоенные виллы зажиточных горожан. Я покажу, где жили главные герои романа. Расскажу о покушении на гауляйтера Восточной Пруссии в 1944 году.

Фиалковая гора. Мы посетим место, где в Средние века совершались казни. Именно здесь по сюжету Каетан откопал суккуба.

Дорога в Балтийск (немецкий Пиллау). Вспомним историю Тевтонского ордена. Проедем по местам, откуда начиналось завоевание крестоносцами Самбии. Разберёмся в верованиях древних пруссов.

Руины замка Лохштедт. Повествование романа неоднократно возвращает сюда героев: «В лёгком и мощном воображении Клиховского замок Лохштедт стоял над водами Фриш-Гафа целый и невредимый — только призрачный». Старые фотографии и нам помогут представить эту древнюю крепость.

Форт «Штиле». Один из трёх фортов Пиллау, откуда главный герой бежит во время восстания. Мы поговорим о самом восстании, истории создания фортификационных сооружений морской базы и происхождении названия «Штиле».

Форт Елизаветы Петровны. К роману он отношения не имеет. Но не побывать в самой западной точке России нельзя. Мы посмотрим на проходящие морские суда и прогуляемся по широким песчаным пляжам Балтийской косы. Ведь именно здесь гуляли Володя с Хельгой.

Лоцманская башня и система береговых оборонительных укреплений. Мы подробно рассмотрим систему функционирования и защиты морского порта Пиллау и даже приоткроем завесу тайны подземелий.

Цитадель Пиллау. Вы узнаете историю шведской крепости, основанной в 1626 году. Мы вспомним войны, прокатившиеся по этой земле.

Маяк. Это старейший в России действующий маяк. Мы обсудим визиты Петра I, великий курфюрст и по старым снимкам восстановим хронику событий. Помните у Иванова: «На площади у памятника курфюрсту беззвучно разевали рты старинные гвинейские пушки — они словно выли, взывая к небу: «Пиллау-у! Пиллау-у!. .»? Заодно и выясним, что это за гвинейские пушки.

Отель «Золотой якорь». Тут и был штаб, где засиживалась допоздна Женя Луданная. Помимо событий книги, поговорим о Бродском, вспомним «мух на сахаре» и покормим лебедей.

Кроме этого, вы:

  • Осмотрите здания старой школы, суда, кирхи и сад «Плантаже»
  • Отыщите маленький «танцующий» лес
  • При желании прокатитесь на катере по гаваням Балтийска
  • И если очень повезёт — встретите краснокнижного балтийского тюленя

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Renault Sandero
  • Могу забрать вас из аэропорта. Подробности обсудим в личной переписке.
  • Посещение крепости Пиллау возможно только для граждан России. Обязательно возьмите с собой паспорт.
  • Наденьте удобную обувь. Мы будем выходить в песчаные дюны и совершать небольшие подъемы по пересечённой местности.
  • Рекомендую экскурсию для взрослых и детей старше 12 лет. Более молодому поколению программа может показаться неинтересной.

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Посещение крепости Пиллау — 350 руб. /взрослые, 200 руб. /учащиеся, пенсионеры
  • Прогулка на катере по заливу — 2500 руб. /поездка. Продолжительность — 40–50 мин.
  • Переправа на пароме на другую сторону Балтийской косы — 70 руб. /чел. Паром ходит каждые 2 часа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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