Увидеть, как сюжет книги оживает в атмосферных локациях
И как знать, может, найдём следы мистического меча Лигуэт! Обещаю, события романа заиграют для вас новыми красками.
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Описание
Что вас ожидает
Амалиенау. В старом районе Калининграда сохранились довоенные виллы зажиточных горожан. Я покажу, где жили главные герои романа. Расскажу о покушении на гауляйтера Восточной Пруссии в 1944 году.
Фиалковая гора. Мы посетим место, где в Средние века совершались казни. Именно здесь по сюжету Каетан откопал суккуба.
Дорога в Балтийск (немецкий Пиллау). Вспомним историю Тевтонского ордена. Проедем по местам, откуда начиналось завоевание крестоносцами Самбии. Разберёмся в верованиях древних пруссов.
Руины замка Лохштедт. Повествование романа неоднократно возвращает сюда героев: «В лёгком и мощном воображении Клиховского замок Лохштедт стоял над водами Фриш-Гафа целый и невредимый — только призрачный». Старые фотографии и нам помогут представить эту древнюю крепость.
Форт «Штиле». Один из трёх фортов Пиллау, откуда главный герой бежит во время восстания. Мы поговорим о самом восстании, истории создания фортификационных сооружений морской базы и происхождении названия «Штиле».
Форт Елизаветы Петровны. К роману он отношения не имеет. Но не побывать в самой западной точке России нельзя. Мы посмотрим на проходящие морские суда и прогуляемся по широким песчаным пляжам Балтийской косы. Ведь именно здесь гуляли Володя с Хельгой.
Лоцманская башня и система береговых оборонительных укреплений. Мы подробно рассмотрим систему функционирования и защиты морского порта Пиллау и даже приоткроем завесу тайны подземелий.
Цитадель Пиллау. Вы узнаете историю шведской крепости, основанной в 1626 году. Мы вспомним войны, прокатившиеся по этой земле.
Маяк. Это старейший в России действующий маяк. Мы обсудим визиты Петра I, великий курфюрст и по старым снимкам восстановим хронику событий. Помните у Иванова: «На площади у памятника курфюрсту беззвучно разевали рты старинные гвинейские пушки — они словно выли, взывая к небу: «Пиллау-у! Пиллау-у!. .»? Заодно и выясним, что это за гвинейские пушки.
Отель «Золотой якорь». Тут и был штаб, где засиживалась допоздна Женя Луданная. Помимо событий книги, поговорим о Бродском, вспомним «мух на сахаре» и покормим лебедей.
Кроме этого, вы:
- Осмотрите здания старой школы, суда, кирхи и сад «Плантаже»
- Отыщите маленький «танцующий» лес
- При желании прокатитесь на катере по гаваням Балтийска
- И если очень повезёт — встретите краснокнижного балтийского тюленя
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Renault Sandero
- Могу забрать вас из аэропорта. Подробности обсудим в личной переписке.
- Посещение крепости Пиллау возможно только для граждан России. Обязательно возьмите с собой паспорт.
- Наденьте удобную обувь. Мы будем выходить в песчаные дюны и совершать небольшие подъемы по пересечённой местности.
- Рекомендую экскурсию для взрослых и детей старше 12 лет. Более молодому поколению программа может показаться неинтересной.
Дополнительные расходы (по желанию):
- Посещение крепости Пиллау — 350 руб. /взрослые, 200 руб. /учащиеся, пенсионеры
- Прогулка на катере по заливу — 2500 руб. /поездка. Продолжительность — 40–50 мин.
- Переправа на пароме на другую сторону Балтийской косы — 70 руб. /чел. Паром ходит каждые 2 часа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.