Анна проводит ещё 3 экскурсии

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Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»

Посетить старинный замок Шаакен, уютную сыроварню и музей инквизиции

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Калининграда
Над Калининградской землей по-прежнему витает дух Средневековья.

В группе до 35 человек вы отправитесь в таинственный замок 🏰 Шаакен, помнящий рыцарские баталии и эпоху Тевтонского ордена.

А познакомиться с «вкусной» стороной жизни региона вам поможет дегустация на семейной сыроварне!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 мин.
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 800 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»

Что вас ожидает

  • Замок 🏰 Шаакен, основанный на месте прусской крепости 13 века. Вы познакомитесь с историей 📖 его строительства, становления и процветания. Осмотрите коллекцию средневекового оружия, посетите музей 🖼 инквизиции и увидите предметы быта того времени.
  • Сыроварня Шаакен Дорф. Небольшое семейное предприятие, любимое местными жителями и гостями региона. Вы продегустируете 6 сортов полутвердых и твердых сыров и насладитесь бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.
  • Замок-отель 🏨 Нессельбек. Мы сделаем остановку для фото у этого необычного здания, стилизованного под старину и эпоху рыцарей.

Организационные детали

В стоимость не включены: билет 🎫 в замок 🏰 Шаакен — 350 рублей, дегустация в сыроварне — 350 рублей.

Начало и место завершения
🚩 на площади Победы
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»

Экскурсия проводится в четверг и субботу в 10:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию!😊
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