Анна проводит ещё 3 экскурсии

Замок 🏰 Шаакен, основанный на месте прусской крепости 13 века. Вы познакомитесь с историей 📖 его строительства, становления и процветания. Осмотрите коллекцию средневекового оружия, посетите музей 🖼 инквизиции и увидите предметы быта того времени.
Сыроварня Шаакен Дорф. Небольшое семейное предприятие, любимое местными жителями и гостями региона. Вы продегустируете 6 сортов полутвердых и твердых сыров и насладитесь бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.
Замок-отель 🏨 Нессельбек. Мы сделаем остановку для фото у этого необычного здания, стилизованного под старину и эпоху рыцарей.
Организационные детали
В стоимость не включены: билет 🎫 в замок 🏰 Шаакен — 350 рублей, дегустация в сыроварне — 350 рублей.
Начало и место завершения
🚩 на площади Победы
Экскурсия проводится в четверг и субботу в 10:15
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию!😊