«Солнечный камень»Знакомство с посёлком Янтарный (Пальмникен), местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. По одной из версий знаменитая «Янтарная комната» затоплена в шахте Анна. Также возможно посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината (по желанию, за доп. плату). Город-курорт СветлогорскАвтобусная экскурсия ⛳ по городе, в ходе которой вы познакомитесь с историей 📖 развития города-курорта, посетите знаковые места города и насладитесь морским побережьем.
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Питание
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.