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«В поисках Янтарной комнаты»: экскурсия по пос. Янтарный

Королевский З.
Королевский З. – Гид из Калининграда
Пальмникен известен издавна, как рыбацкая деревня, до тех пор пока не было открыто месторождение янтаря, сейчас это место известно, как посёлок Янтарный.

Существует поверье, что если хорошо поискать, то в старой янтарной шахте Анна можно найти Янтарную Комнату.

Мы отправимся с вами на прогулку 👣 по этому красивому поселению, а потом отправимся в Светлогорск, где нас ждёт море 🌊, буйная зелень, теплые мягкие золотистые пляжи и чистый воздух.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 050 ₽ за человека

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«В поисках Янтарной комнаты»: экскурсия по пос. Янтарный
«В поисках Янтарной комнаты»: экскурсия по пос. Янтарный

Что вы увидите

  • Янтарный
  • Центр Светлогорска
  • Органный зал
  • Дендрарий
  • Набережная
  • Театр эстрады «Янтарь холл»
  • «Второе солнце»
«Солнечный камень»Знакомство с посёлком Янтарный (Пальмникен), местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. По одной из версий знаменитая «Янтарная комната» затоплена в шахте Анна. Также возможно посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината (по желанию, за доп. плату). Город-курорт СветлогорскАвтобусная экскурсия ⛳ по городе, в ходе которой вы познакомитесь с историей 📖 развития города-курорта, посетите знаковые места города и насладитесь морским побережьем.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
«В поисках Янтарной комнаты»: экскурсия по пос. Янтарный
«В поисках Янтарной комнаты»: экскурсия по пос. Янтарный
«В поисках Янтарной комнаты»: экскурсия по пос. Янтарный
«В поисках Янтарной комнаты»: экскурсия по пос. Янтарный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Королевский З.
Королевский З.
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