Королевский З. – Гид из Калининграда

Пальмникен известен издавна, как рыбацкая деревня, до тех пор пока не было открыто месторождение янтаря, сейчас это место известно, как посёлок Янтарный.



Существует поверье, что если хорошо поискать, то в старой янтарной шахте Анна можно найти Янтарную Комнату.



Мы отправимся с вами на прогулку 👣 по этому красивому поселению, а потом отправимся в Светлогорск, где нас ждёт море 🌊, буйная зелень, теплые мягкие золотистые пляжи и чистый воздух.