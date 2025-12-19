Мы отправляемся в увлекательное путешествие по городу-курорту Светлогорску и замку Шаакен.
Готовьтесь к ярким контрастам: элегантные виллы начала 20 века сменят мрачные залы сурового Средневековья.
Вы узнаете историю этих мест и при желании оцените вкусы сыра, шоколада, марципана в замковой сыроварне.
Готовьтесь к ярким контрастам: элегантные виллы начала 20 века сменят мрачные залы сурового Средневековья.
Вы узнаете историю этих мест и при желании оцените вкусы сыра, шоколада, марципана в замковой сыроварне.
Описание экскурсии
Экскурсия начнётся сразу после посадки в автобус. Вы услышите историю мест, которые мы посетим.
Светлогорск (бывший Раушен) — элегантный курорт Восточной Пруссии. Узкие улочки, старинные виллы среди сосновых парков и виды на Балтику манят прогуляться, сделать яркие фотографии и насладиться местной кухней.
Вы увидите:
- особняки с изысканной архитектурой начала 20 века
- солнечные часы
- статуи Брахерта на улицах и в парках
- водонапорную башню 1907 года в стиле модерн
Замок Шаакен 13 века — средневековое наследие Тевтонского ордена. Вы исследуете музейные залы, заглянете в пыточные подземелья и сделаете эффектные фото в атмосфере Средневековья. В замковой сыроварне после экскурсии можно приобрести ремесленные сыры, марципан и шоколад.
Примерный тайминг
- 8:45–9:00 — сбор и выезд из Калининграда
- 10:00 — экскурсия в Светлогорске
- 12:30 — свободное время
- 13:55 — выезд в замок Шаакен
- 15:00 — экскурсия по замку
- 16:00 — посещение сыроварни «Шаакен Дорф»
- 17:00 — выезд в Калининград
Организационные детали
- Путешествуем на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
- Посещение замка Шаакен включено в стоимость. Питание и покупки в сыроварне оплачиваются дополнительно (по желанию)
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в пятницу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2760 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 47 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевские курорты Земландии - из Калининграда
Немецкий колорит уютного Зеленоградска и роскошного Солнечногорска
Начало: На улице Александра Невского
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
11 100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Начните путешествие с комфортного трансфера из аэропорта Калининграда в живописные курорты Светлогорск и Зеленоградск. Уникальный опыт и яркие впечатления
Начало: В аэропорту Калининграда
22 дек в 08:00
23 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Из Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Путешествие в прошлое Восточной Пруссии: откройте для себя очарование Светлогорска и Зеленоградска, наслаждаясь их архитектурой и морскими пейзажами
Начало: На ул. Октябрьской
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
Сегодня в 10:00
23 дек в 10:00
2000 ₽ за человека