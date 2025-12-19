Мои заказы

В Светлогорск и средневековый Шаакен - из Калининграда

Прочувствовать шарм королевского курорта и раскрыть тайны тевтонского замка
Мы отправляемся в увлекательное путешествие по городу-курорту Светлогорску и замку Шаакен.

Готовьтесь к ярким контрастам: элегантные виллы начала 20 века сменят мрачные залы сурового Средневековья.

Вы узнаете историю этих мест и при желании оцените вкусы сыра, шоколада, марципана в замковой сыроварне.
Описание экскурсии

Экскурсия начнётся сразу после посадки в автобус. Вы услышите историю мест, которые мы посетим.

Светлогорск (бывший Раушен) — элегантный курорт Восточной Пруссии. Узкие улочки, старинные виллы среди сосновых парков и виды на Балтику манят прогуляться, сделать яркие фотографии и насладиться местной кухней.

Вы увидите:

  • особняки с изысканной архитектурой начала 20 века
  • солнечные часы
  • статуи Брахерта на улицах и в парках
  • водонапорную башню 1907 года в стиле модерн

Замок Шаакен 13 века — средневековое наследие Тевтонского ордена. Вы исследуете музейные залы, заглянете в пыточные подземелья и сделаете эффектные фото в атмосфере Средневековья. В замковой сыроварне после экскурсии можно приобрести ремесленные сыры, марципан и шоколад.

Примерный тайминг

  • 8:45–9:00 — сбор и выезд из Калининграда
  • 10:00 — экскурсия в Светлогорске
  • 12:30 — свободное время
  • 13:55 — выезд в замок Шаакен
  • 15:00 — экскурсия по замку
  • 16:00 — посещение сыроварни «Шаакен Дорф»
  • 17:00 — выезд в Калининград

Организационные детали

  • Путешествуем на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
  • Посещение замка Шаакен включено в стоимость. Питание и покупки в сыроварне оплачиваются дополнительно (по желанию)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в пятницу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2760 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса
Инесса — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 47 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
читать дальше

рестораны и заботимся о вашем комфорте. У нас свой многофункциональный комплекс, где вы будете жить во время путешествия, новый транспорт и профессиональная команда, готовая помочь с любыми вопросами и воплотить в жизнь ваши идеи. Проводим как групповые, так и корпоративные туры под заказ. Приглашаем вас в активные, гастрономические и путешествия-знакомства с Калининградской областью — выбирайте то, что ближе вам!

Входит в следующие категории Калининграда

