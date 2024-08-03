7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
6 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Из Калининграда - в Зеленоградск: фотоэкскурсия
Неспешно погулять по городу, погрузиться в его прошлое и получить профессиональные снимки на память
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
100008 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Вкусный Кёнигсберг
Частная сыроварня, шоколадная фабрика и руины старинного замка (в группе из Калининграда)
Начало: На Южном ж/д вокзале
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 августа 202402.08.24 провели замечательный день в компании Ларисы. Этот день принадлежал исключительно нам, нашим желаниям, нашим возможностям, нашим впечатлениям. Имея возможность
- ЕЕвгений8 мая 2024Всё понравилось. Интересные локации. Особенно понравилась дегустация на сыроварне. Очень подкованный в своей теме гид. Комфортный, ухоженный и очень чистый автомобиль. Экскурсию рекомендую!
- ННаталья5 мая 2024Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Рекомендую! Я готовилась к информации только о гастрономии, но получила рассказы об истории и географии
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Сыроварня Шаакен Дорф»
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