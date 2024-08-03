Сыроварня Шаакен Дорф – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Сыроварня Шаакен Дорф» в Калининграде, цены от 1 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вкусное путешествие по янтарному краю
На машине
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Из Калининграда - в Зеленоградск: фотоэкскурсия
На машине
скидка
20%
1 отзыв
6 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Из Калининграда - в Зеленоградск: фотоэкскурсия
Неспешно погулять по городу, погрузиться в его прошлое и получить профессиональные снимки на память
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
100008 000 за всё до 4 чел.
Вкусный Кёнигсберг
На автобусе
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Вкусный Кёнигсберг
Частная сыроварня, шоколадная фабрика и руины старинного замка (в группе из Калининграда)
Начало: На Южном ж/д вокзале
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 августа 2024
    Из Калининграда - в Зеленоградск: фотоэкскурсия
    02.08.24 провели замечательный день в компании Ларисы. Этот день принадлежал исключительно нам, нашим желаниям, нашим возможностям, нашим впечатлениям. Имея возможность
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    сравнивать, считаю, это был один из потрясающих дней в Калининграде. Ларисе удалось за 7 часов (не понятно как!) провести экскурсию по городу, рассказать об истории зданий, парка, города, дороги, и сделать для нас много фотографий в городе, на пляже (если бы были купальники с собой, то и искупались бы). Мы покатались на колесе обозрения, побывали на сыроварне, в подвале пыток!!! И это за один день!!! И мы не устали ни от информации, ни от впечатлений!!! Спасибо за этот день Ларисе, за комфортность в общении, интересную беседу (это не был формат экскурсии профессионального гида, который рассказывает уже 100 раз заученный текст), открытость!!!! Мне очень понравился формат фотоэкскурсии, предложенный Ларисой.

  • Е
    Евгений
    8 мая 2024
    Вкусное путешествие по янтарному краю
    Всё понравилось. Интересные локации. Особенно понравилась дегустация на сыроварне. Очень подкованный в своей теме гид. Комфортный, ухоженный и очень чистый автомобиль. Экскурсию рекомендую!
  • Н
    Наталья
    5 мая 2024
    Вкусное путешествие по янтарному краю
    Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Рекомендую! Я готовилась к информации только о гастрономии, но получила рассказы об истории и географии
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    и многом другом интересном. Видно, что у Александра глубокие знания о крае. С ним было очень приятно общаться. Он забрал нас с нужного нам места - это, кстати, так удобно. И в конце тоже довез туда, куда нам было нужно. Машина чистая и комфортная. На косе узнал наши предпочтения по локациям. В общем ставлю 10 из 10. Александр, спасибо большое))

    Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Рекомендую! Я готовилась к информации только о гастрономии, но получила рассказыОчень увлекательная и познавательная экскурсия. Рекомендую! Я готовилась к информации только о гастрономии, но получила рассказыОчень увлекательная и познавательная экскурсия. Рекомендую! Я готовилась к информации только о гастрономии, но получила рассказыОчень увлекательная и познавательная экскурсия. Рекомендую! Я готовилась к информации только о гастрономии, но получила рассказыОчень увлекательная и познавательная экскурсия. Рекомендую! Я готовилась к информации только о гастрономии, но получила рассказыОчень увлекательная и познавательная экскурсия. Рекомендую! Я готовилась к информации только о гастрономии, но получила рассказы

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Сыроварня Шаакен Дорф»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
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