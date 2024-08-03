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сравнивать, считаю, это был один из потрясающих дней в Калининграде. Ларисе удалось за 7 часов (не понятно как!) провести экскурсию по городу, рассказать об истории зданий, парка, города, дороги, и сделать для нас много фотографий в городе, на пляже (если бы были купальники с собой, то и искупались бы). Мы покатались на колесе обозрения, побывали на сыроварне, в подвале пыток!!! И это за один день!!! И мы не устали ни от информации, ни от впечатлений!!! Спасибо за этот день Ларисе, за комфортность в общении, интересную беседу (это не был формат экскурсии профессионального гида, который рассказывает уже 100 раз заученный текст), открытость!!!! Мне очень понравился формат фотоэкскурсии, предложенный Ларисой.