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Вечерний Калининград: огни, истории и главные локации

Про бастион, янтарь, марципан и океан
Вечером Калининград открывается в мягком свете огней: от бастионов и городских ворот до острова Канта и набережной Преголи.

Вы увидите знаковые памятники Кёнигсберга, узнаете о фортификациях, марципане и янтаре и завершите небольшое, но насыщенное путешествие у кораблей Музея Мирового океана.
5
2 отзыва
Вечерний Калининград: огни, истории и главные локации
Вечерний Калининград: огни, истории и главные локации
Вечерний Калининград: огни, истории и главные локации

Описание экскурсии

Редюит бастиона Обертайх

Сегодня часть оборонительной линии Грольманского верхнего фронта — музейно-туристический комплекс.

Площадь Победы и «Борющиеся зубры»

На площади — храм Христа Спасителя, главный православный собор области. Здесь же — скульптура «Борющиеся зубры» работы Августа Гауля, установленная в 1912 году.

Музей янтаря и Росгартенские ворота

Музей находится в бывшей оборонительной башне 19 века, что стала символом соединения истории и культуры. Рядом — Росгартенские ворота, одни из немногих сохранившихся прусских въездных ворот.

Литовский вал и городские ворота

Далее — череда памятников фортификации: Литовский вал, башня «Кронпринц», Королевские и Закхаймские ворота, Московский проспект, под которым скрыт древний бастион Старого города. Мы расскажем, как была устроена оборонительная система Кёнигсберга.

Бранденбургские ворота и Музей марципана

Бранденбургские ворота — единственные действующие в городе. Здесь расположен Музей марципана, где вы познакомитесь с историей восточно-прусского лакомства, известного с 13 века.

Амалиенау

В живописном районе вы увидите тенистые аллеи и роскошные виллы в стиле модерн, которые принадлежали прусской элите.

Остров Канта и Кафедральный собор

На острове возвышается Кафедральный собор — памятник готической архитектуры 14 века и символ довоенного Кёнигсберга. Рядом — Биржа и Южный вокзал.

Набережная Петра Великого

Здесь находится Музей Мирового океана. Среди кораблей-экспонатов и воды Преголи вы почувствуете особую глубину и покой вечернего города.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в субботу в 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1100 ₽
Дети до 18 лет1000 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1437 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
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В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и уникальные авторские туры.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Юлия
нам повезло с экскурсоводом. Инна Васильевна с любовью к городу и энтузиазмом провела нас по основным достопримечательностям города. спасибо большое
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О
Ооочень понравилась экскурсия. Гид Инна просто ОГОНЬ! Много интересной информации, много локаций.
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