Астрономия, медицина, ботаника, философия — ученые Кенигсберга достигали вершин в самых разных областях науки. Предлагаю вам взглянуть на наш город как на европейскую столицу просвещения: мы рассмотрим корпуса Альбертины, обсудим открытия великих кенигсбержцев, разберем изречения Канта, а затем направимся в Ботанический сад на поиски редчайших представителей флоры.

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Описание

Что вас ожидает

Научная жизнь Кенигсберга

Сложно представить область науки, в которую не внесла свою лепту Альбертина — старейший университет Германии. Я расскажу о её студенческой жизни: вы удивитесь, но университет пользовался большими привилегиями и свободами, а его преподаватели относились к высшим слоям общества. Мы посмотрим на сохранившиеся корпуса храма науки и через локации перейдем к выдающимся ученым Кенигсберга: философам и ботаникам, физикам и астрономам.

Поговорим об открытиях Николая Коперника, работах математика Фридриха Бесселя и естествоиспытателя Карла Бэра, разберем новаторские цитаты Иммануила Канта у его могилы и памятника. А еще увидим, где располагались первый в городе анатомический театр и обсерватория.

Прогулка по Ботаническому саду

О старинном Ботаническом саде мы поговорим как о части научной истории Кенигсберга: ведь его основатель, Г. Шеффнер, собирал саженцы редких растений по всему миру. Как эколог и бывший сотрудник сада, я не только смогу рассказать вам о его истории и судьбе, но и покажу интересные экземпляры: пробковое дерево, амурский бархат, краснолистный бук и другие растения.

А если захотите, в финале прогулки мы сможем устроить здесь пикник.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются наукой, просвещением, философией и всем, кто стремится к глубокому знакомству с городом.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются: вход в ботанический сад — 100 руб., смотровая площадка «Маяк» (по желанию) — 100 руб.