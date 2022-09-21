Сложно представить область науки, в которую не внесла свою лепту Альбертина — старейший университет Германии. Я расскажу о её студенческой жизни: вы удивитесь, но университет пользовался большими привилегиями и свободами, а его преподаватели относились к высшим слоям общества. Мы посмотрим на сохранившиеся корпуса храма науки и через локации перейдем к выдающимся ученым Кенигсберга: философам и ботаникам, физикам и астрономам.
Поговорим об открытиях Николая Коперника, работах математика Фридриха Бесселя и естествоиспытателя Карла Бэра, разберем новаторские цитаты Иммануила Канта у его могилы и памятника. А еще увидим, где располагались первый в городе анатомический театр и обсерватория.
О старинном Ботаническом саде мы поговорим как о части научной истории Кенигсберга: ведь его основатель, Г. Шеффнер, собирал саженцы редких растений по всему миру. Как эколог и бывший сотрудник сада, я не только смогу рассказать вам о его истории и судьбе, но и покажу интересные экземпляры: пробковое дерево, амурский бархат, краснолистный бук и другие растения.
А если захотите, в финале прогулки мы сможем устроить здесь пикник.
Путешественникам, которые интересуются наукой, просвещением, философией и всем, кто стремится к глубокому знакомству с городом.
Дополнительно оплачиваются: вход в ботанический сад — 100 руб., смотровая площадка «Маяк» (по желанию) — 100 руб.