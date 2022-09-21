Великие умы Кёнигсберга

Пройти по следам Канта, Коперника и Бэра и исследовать Ботанический сад в компании гида-эколога

Астрономия, медицина, ботаника, философия — ученые Кенигсберга достигали вершин в самых разных областях науки.

Предлагаю вам взглянуть на наш город как на европейскую столицу просвещения: мы рассмотрим корпуса Альбертины, обсудим открытия великих кенигсбержцев, разберем изречения Канта, а затем направимся в Ботанический сад на поиски редчайших представителей флоры.
Великие умы Кёнигсберга
Великие умы Кёнигсберга
Великие умы Кёнигсберга
Великие умы Кёнигсберга
Великие умы Кёнигсберга
Великие умы Кёнигсберга
Великие умы Кёнигсберга
Великие умы Кёнигсберга
Великие умы Кёнигсберга
Великие умы Кёнигсберга
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Описание

Что вас ожидает

Научная жизнь Кенигсберга

Сложно представить область науки, в которую не внесла свою лепту Альбертина — старейший университет Германии. Я расскажу о её студенческой жизни: вы удивитесь, но университет пользовался большими привилегиями и свободами, а его преподаватели относились к высшим слоям общества. Мы посмотрим на сохранившиеся корпуса храма науки и через локации перейдем к выдающимся ученым Кенигсберга: философам и ботаникам, физикам и астрономам.

Поговорим об открытиях Николая Коперника, работах математика Фридриха Бесселя и естествоиспытателя Карла Бэра, разберем новаторские цитаты Иммануила Канта у его могилы и памятника. А еще увидим, где располагались первый в городе анатомический театр и обсерватория.

Прогулка по Ботаническому саду

О старинном Ботаническом саде мы поговорим как о части научной истории Кенигсберга: ведь его основатель, Г. Шеффнер, собирал саженцы редких растений по всему миру. Как эколог и бывший сотрудник сада, я не только смогу рассказать вам о его истории и судьбе, но и покажу интересные экземпляры: пробковое дерево, амурский бархат, краснолистный бук и другие растения.
А если захотите, в финале прогулки мы сможем устроить здесь пикник.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются наукой, просвещением, философией и всем, кто стремится к глубокому знакомству с городом.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются: вход в ботанический сад — 100 руб., смотровая площадка «Маяк» (по желанию) — 100 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Иммануилу Канту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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