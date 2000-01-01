На нашей прогулке вы узнаете историю этого места: роковую роль песков и Балтийского моря; услышите...
На нашей прогулке вы узнаете историю этого места: роковую роль песков и Балтийского моря; услышите древние и современные легенды. Мы посетим самые важные точки Косы: высоту Мюллера с невероятной природой; станцию кольцевания птиц, где при нас окольцуют и выпустят птичку; берег Куршского залива; дюну Эфа- жемчужину Косы. Моя цель — сделать ваше время на Куршской косе волшебным приключением!
Что вы увидите 🤩
- Куршскую косу во всем ее великолепии
- Поднимемся на высоту Мюллера и узнаем тайны этого места
- Посетим орнитологическую станцию (до 25 октября)
- Увидим уникальный берег Куршского залива
- Переживем виртуальное путешествие по Танцующему лесу (он закрыт для посещения)
- Дойдем до самых красивых пейзажей на Дюне Эфа
- Обязательно насладимся свободным Балтийским морем (без волнорезов)
- Для самых смелых: у меня в рукаве припасен козырь!
Предлагаю посетить самый красивый природный заповедник Калининградской области.
Что вас ждет:
- На нашей прогулке вы узнаете историю этого места: роковую роль песков и Балтийского моря; услышите древние и современные легенды.
- Мы посетим самые важные точки Косы: высоту Мюллера с невероятной природой; станцию кольцевания птиц, где при нас окольцуют и выпустят птичку; берег Куршского залива; дюну Эфа- жемчужину Косы.
Моя цель — сделать ваше время на Куршской косе волшебным приключением!
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до отеля до отеля
- Экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Дополнительная оплата:
- Экологический сбор — 450 руб. за автомобиль и водителя и 300 руб. с человека
- Экскурсия на старейшую орнитологическую станцию 200 руб. с человека
- Продление экскурсии, если вы захотите задержаться (посидеть в ресторане или встретить закат): 1000 руб. /час.
- Где начинаем и завершаем
- Начало: Заберу из отеляЗавершение: Верну в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 9-11Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Каждый день с 9-11
Виктория Б.
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