На нашей прогулке вы узнаете историю этого места: роковую роль песков и Балтийского моря; услышите древние и современные легенды. Мы посетим самые важные точки Косы: высоту Мюллера с невероятной природой; станцию кольцевания птиц, где при нас окольцуют и выпустят птичку; берег Куршского залива; дюну Эфа- жемчужину Косы. Моя цель — сделать ваше время на Куршской косе волшебным приключением!