На нашей прогулке вы узнаете историю этого места: роковую роль песков и Балтийского моря; услышите...

На нашей прогулке вы узнаете историю этого места: роковую роль песков и Балтийского моря; услышите древние и современные легенды. Мы посетим самые важные точки Косы: высоту Мюллера с невероятной природой; станцию кольцевания птиц, где при нас окольцуют и выпустят птичку; берег Куршского залива; дюну Эфа- жемчужину Косы. Моя цель — сделать ваше время на Куршской косе волшебным приключением!
Волшебная Куршская коса
Волшебная Куршская коса
Волшебная Куршская коса
Волшебная Куршская коса
Волшебная Куршская коса
Волшебная Куршская коса
Волшебная Куршская коса

Что вы увидите 🤩

  • Куршскую косу во всем ее великолепии
  • Поднимемся на высоту Мюллера и узнаем тайны этого места
  • Посетим орнитологическую станцию (до 25 октября)
  • Увидим уникальный берег Куршского залива
  • Переживем виртуальное путешествие по Танцующему лесу (он закрыт для посещения)
  • Дойдем до самых красивых пейзажей на Дюне Эфа
  • Обязательно насладимся свободным Балтийским морем (без волнорезов)
  • Для самых смелых: у меня в рукаве припасен козырь!
Предлагаю посетить самый красивый природный заповедник Калининградской области.

Что вас ждет:

  • На нашей прогулке вы узнаете историю этого места: роковую роль песков и Балтийского моря; услышите древние и современные легенды.
  • Мы посетим самые важные точки Косы: высоту Мюллера с невероятной природой; станцию кольцевания птиц, где при нас окольцуют и выпустят птичку; берег Куршского залива; дюну Эфа- жемчужину Косы.
Моя цель — сделать ваше время на Куршской косе волшебным приключением!

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Куршская коса
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля до отеля
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Дополнительная оплата:
  • Экологический сбор — 450 руб. за автомобиль и водителя и 300 руб. с человека
  • Экскурсия на старейшую орнитологическую станцию 200 руб. с человека
  • Продление экскурсии, если вы захотите задержаться (посидеть в ресторане или встретить закат): 1000 руб. /час.
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу из отеля
Завершение: Верну в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9-11
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день с 9-11

Виктория Б.
Виктория Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🌊Куршская коса🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Место силы Куршская коса
Индивидуальная экскурсия
8 500
за 1-4 чел.
Место силы Куршская коса
Мы отправимся с Вами в самое волшебное место нашего региона
В любое время
Куршская коса - необыкновенное место, созданное природой
Индивидуальная экскурсия
5
42
9 950
за 1-7 чел.
Куршская коса - необыкновенное место, созданное природой
Куршская коса - узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря
Ежедневно по договоренности
Куршская Коса - райский уголок посреди дивной природы
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
7 000
за 1-4 чел.
Куршская Коса - райский уголок посреди дивной природы
Куршская коса - тонкая песчаная полоска в Балтийском море с удивительной природой
каждый день 8:00
Легенды и таинственная природа Куршской косы с прогулкой по Зеленоградску и Нессельбеку
2 000
за 1 чел.
Легенды и таинственная природа Куршской косы с прогулкой по Зеленоградску и Нессельбеку
Это путешествие - возможность проникнуть в загадочный мир легенд Куршской косы, пройти по местам...
9:00
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
4.6
119
1 450
за 1 чел.
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
На побережье Балтийского моря находится самый западный город России - Балтийск
Аппетитная история Куршской косы
Индивидуальная экскурсия
4.5
23
8 800
за 1-3 чел.
Аппетитная история Куршской косы
Удивительные природные объекты, знакомство с прусской кухней и рыбный мастер-класс
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов
Индивидуальная экскурсия
5
96
7 800
за 1-4 чел.
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов
Природные достопримечательности и удивительная история заповедника на авто-пешеходной экскурсии
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
Индивидуальная экскурсия
5
39
8 450
за 1-3 чел.
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
На Куршскую косу с заездом в Зеленоградск
Индивидуальная экскурсия
4.9
41
7 000
за 1-6 чел.
На Куршскую косу с заездом в Зеленоградск
Куршская коса - уникальное природное явление
8:00-21:00 ежедневно
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
43
10 950
за 1-7 чел.
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
Приглашаю вас на экскурсию по самому западному берегу России
Ежедневно по договоренности.
Тёплая прогулка по Куршской косе
Индивидуальная экскурсия
5
10
7 850
за 1-3 чел.
Тёплая прогулка по Куршской косе
Открыть секреты поющих песков и танцующих лесов в дружеском путешествии по главным локациям парка
О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы
Индивидуальная экскурсия
4.2
5
8 990
за 1-5 чел.
О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы
Полное погружение в эпохи «музея природных зон» с посещением древнего замка Шаакен
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺