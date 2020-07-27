В моем отзыве хочу поблагодарить «Юнону» за профессионализм, доброжелательное и внимательное отношение к клиентам. Каждый год, приезжая в мой родной город, у меня есть возможность с помощью «Юноны» показать моим детям красоту янтарного края, дать возможность прикоснуться к его истории и культуре. При этом я сама узнаю много нового и интересного для себя. В этом году мы посетили экскурсию «Война и мир» с замечательным эрудитом Анатолием Большое спасибо, было невероятно интересно!