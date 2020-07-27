Познакомьтесь с историей военных сражений на экскурсии в музее Багратионовска
В маршрут входят места военной славы рядом с городом Калининград. В музее Багратионовска вы познакомитесь с бытом солдат, их оружием и формой.
Вы посетите поселок Железнодорожный, который брусчаткой и невысокими строениями напоминает средневековый городок. Также вы заглянете в город Гусев. Здесь вы осмотрите храм Всех Святых и памятник «Памяти забытой войны, изменившей ход истории». Экскурсию оценят любители истории и военной географии.
Вы посетите поселок Железнодорожный, который брусчаткой и невысокими строениями напоминает средневековый городок. Также вы заглянете в город Гусев. Здесь вы осмотрите храм Всех Святых и памятник «Памяти забытой войны, изменившей ход истории». Экскурсию оценят любители истории и военной географии.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Краеведческий музей г. Багратионовска
- Шлюз на Мазурском канале
- Кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш. Фридланд)
- П. Железнодорожный (бывш. Гердауэн)
- Г. Озёрск (бывш. Даркемен)
- Город Гусев (бывш. Гумбиннен)
- Памятник авторства Михаила Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия по местам сражений: Семилетней, Первой и Второй Мировых Войн. Вы услышите рассказ и увидите места, знакомые со страниц учебника истории: битва при Прейсиш Эйлау, Фридландское сражение, Гумбинненский прорыв. Посетите краеведческий музей г. Багратионовска, где представлены образцы формы солдат, оружие, карты местности, награды (эпоха наполеоновских войн). Увидите и разнообразные плоды мирного труда: шлюз на Мазурском канале, кирху Святого Георгия в Правдинске, сохранившуюся часть замкового комплекса в Железнодорожном, кирху Гердауэна XIII века и уютные средневековые улочки, старейшую ГЭС в Озёрске, памятник Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» и красивейший храм Всех Святых в Гусеве, посвященный памяти русских солдат и офицеров, павших в боях Первой мировой войны.
Суббота в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музей г. Багратионовска
- Что не входит
- Питание (на маршруте не предусмотрена остановка для питания, еду необходимо взять с собой)
- При себе иметь паспорт РФ
- Место начала и завершения?
- ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота в 09:00Экскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
- А остальные деньги — в офисе туроператора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
B
Barnaula
27 июля 2020
Сама экскурсия прошла на отлично, но вот неприятные воспоминания от курящего гида и "пахнущего" водителя
Ш
Шестакова Ольга
27 янв 2019
А
Андрей Фофанов
6 авг 2018
Г
Гости из Петербурга
4 авг 2018
Экскурсия замечательная, автор Анатолий энтузиаст своего дела, любителям истории обязательно должно понравиться. Дорогая администрация, напишите где-нибудь жирным текстом, так, чтобы бросалось в глаза, что экскурсия очень плотная, рассадка в автобусе свободная, а места и времени на обед не предусмотрено. Это, конечно, минус, но поездка того стоит, пусть каждый решает для себя заранее. Иначе некоторые наши дамы устраивают драки за места, которые они якобы бронировали, и предъявляют претензии экскурсоводу и водителю, портя отдых всем окружающим.
Т
Татьяна Херманн
10 июля 2018
В моем отзыве хочу поблагодарить «Юнону» за профессионализм, доброжелательное и внимательное отношение к клиентам. Каждый год, приезжая в мой родной город, у меня есть возможность с помощью «Юноны» показать моим детям красоту янтарного края, дать возможность прикоснуться к его истории и культуре. При этом я сама узнаю много нового и интересного для себя. В этом году мы посетили экскурсию «Война и мир» с замечательным эрудитом Анатолием Большое спасибо, было невероятно интересно!
С
Семья Маруновых
19 апр 2018
Больше всего понравилась экскурсия, конечно, благодаря потрясающему экскурсоводу Александру! Спасибо Вам огромное!!!!!! Впечатлений море!!!
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