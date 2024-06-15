Война и мир в Калининградской области (в группе)

Услышать эхо сражений и увидеть мирную жизнь в нескольких городах и посетить краеведческий музей
Вы отправитесь на экскурсию по местам крупных конфликтов — Семилетней, Первой мировой и Второй мировой войн.

Увидите места и услышите истории, связанные с битвой при Прейсиш-Эйлау, Фридландским сражением и Гумбинненским прорывом.

Рассмотрите старинное оружие в музее и увидите результаты мирного труда людей — красивые кирхи, шлюз и ГЭС.
Война и мир в Калининградской области (в группе)
Война и мир в Калининградской области (в группе)
Война и мир в Калининградской области (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите Багратионовский музей истории края. Рассмотрите образцы солдатской формы, оружие, карты местности и награды из эпохи наполеоновских войн.

Проедете по нескольким городам и увидите разнообразные плоды мирного труда, среди которых:

  • Шлюз на Мазурском канале в посёлке Озерки
  • Кирха Святого Георгия в Правдинске
  • Сохранившаяся часть замкового комплекса и кирха Гердауэна 13 века в Железнодорожном
  • Старейшая ГЭС в Озёрске
  • Скульптура «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» и красивейший храм в Гусеве, посвящённый бойцам, павшим в Первой мировой войне

Организационные детали

  • Питание возьмите с собой, но также можно пообедать в кафе (550 руб. /чел)
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 500 ₽
Льготный2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Октябрьской
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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