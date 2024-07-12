Вы отправитесь туда, где всё дышит историей, и увидите именно то, что ожидали увидеть в бывшей Германии: узкие улочки, пряничные домики, гранитную брусчатку, открыточные виды. Отыщете хаусмарки в Гердауэне, полюбуетесь панорамой Фридланда с колокольни и побываете там, где сражались русская и французская армии.

Описание экскурсии

Железнодорожный (Гердауэн) — красный от крыш, зелёный от деревьев, синий от озера, разноцветный от фасадов домов. В посёлке почти нет советской архитектуры. Мы расскажем, какие фильмы о войне без декораций здесь снимали и где искать хаусмарки. Вы зайдёте в старинную кирху и музей, где звучат патефоны.

Правдинск (Фридланд). Это застывший во времени город со старинными домами и самым высоким в Калининградской области собором. Вы подниметесь на красную черепичную крышу Фридландской кирхи и полюбуетесь живописными просторами.

Багратионовск (Прейсиш-Эйлау). Здесь сошлись в бою русская армия Беннигсена и французская армия Наполеона. Вы побываете на поле сражения, услышите бой барабанов и голос военной флейты, почтите память погибших воинов, изучите экспозицию краевого музея и зайдёте в православный храм.

На обратном пути, если будут позволять время и погода, мы заедем к немецкому довоенному шлюзу Мазурского канала.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Citroen Grand Picasso, Mazda CX-5 или другом аналогичном по комфортабельности

Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):