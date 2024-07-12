Большое путешествие по малым городам Калининградской области

Очаровательные Гердауэн, Фридланд и Прейсиш-Эйлау за 1 день
Вы отправитесь туда, где всё дышит историей, и увидите именно то, что ожидали увидеть в бывшей Германии: узкие улочки, пряничные домики, гранитную брусчатку, открыточные виды.

Отыщете хаусмарки в Гердауэне, полюбуетесь панорамой Фридланда с колокольни и побываете там, где сражались русская и французская армии.
5
1 отзыв
Большое путешествие по малым городам Калининградской области
Большое путешествие по малым городам Калининградской области
Большое путешествие по малым городам Калининградской области
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Железнодорожный (Гердауэн) — красный от крыш, зелёный от деревьев, синий от озера, разноцветный от фасадов домов. В посёлке почти нет советской архитектуры. Мы расскажем, какие фильмы о войне без декораций здесь снимали и где искать хаусмарки. Вы зайдёте в старинную кирху и музей, где звучат патефоны.

Правдинск (Фридланд). Это застывший во времени город со старинными домами и самым высоким в Калининградской области собором. Вы подниметесь на красную черепичную крышу Фридландской кирхи и полюбуетесь живописными просторами.

Багратионовск (Прейсиш-Эйлау). Здесь сошлись в бою русская армия Беннигсена и французская армия Наполеона. Вы побываете на поле сражения, услышите бой барабанов и голос военной флейты, почтите память погибших воинов, изучите экспозицию краевого музея и зайдёте в православный храм.

На обратном пути, если будут позволять время и погода, мы заедем к немецкому довоенному шлюзу Мазурского канала.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Citroen Grand Picasso, Mazda CX-5 или другом аналогичном по комфортабельности
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Вход в кирху Гердауэна — 150 ₽
  • Билет в Музей старинных патефонов — 100 ₽
  • Пожертвование Фридландской кирхе — от 100 ₽
  • Билет в Багратионовский музей истории края: взрослый — 150 ₽, детский — 50 ₽, сопровождение музейного экскурсовода — 500 ₽ за всех
  • Пожертвование храму Багратионовска — от 100 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Станислав
12 июл 2024
Все очень понравилось, Алексей прекрасный рассказчик, отвечал на все вопросы, очень красивые места, единственное, конечно, испугались в начале дождя, но он быстро закончилось, а в основном с погодой тоже повезло, так что впечатления исключительно положительные)))

Входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураЛетниеСвятые местаВыездныеНа выходныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыКирхиЖелезнодорожныйПопулярные местаПравдинскБагратионовскПо Калининградской областиОт вашего отеля

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