Железнодорожный (Гердауэн) — красный от крыш, зелёный от деревьев, синий от озера, разноцветный от фасадов домов. В посёлке почти нет советской архитектуры. Мы расскажем, какие фильмы о войне без декораций здесь снимали и где искать хаусмарки. Вы зайдёте в старинную кирху и музей, где звучат патефоны.
Правдинск (Фридланд). Это застывший во времени город со старинными домами и самым высоким в Калининградской области собором. Вы подниметесь на красную черепичную крышу Фридландской кирхи и полюбуетесь живописными просторами.
Багратионовск (Прейсиш-Эйлау). Здесь сошлись в бою русская армия Беннигсена и французская армия Наполеона. Вы побываете на поле сражения, услышите бой барабанов и голос военной флейты, почтите память погибших воинов, изучите экспозицию краевого музея и зайдёте в православный храм.
На обратном пути, если будут позволять время и погода, мы заедем к немецкому довоенному шлюзу Мазурского канала.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Citroen Grand Picasso, Mazda CX-5 или другом аналогичном по комфортабельности
Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию):
Вход в кирху Гердауэна — 150 ₽
Билет в Музей старинных патефонов — 100 ₽
Пожертвование Фридландской кирхе — от 100 ₽
Билет в Багратионовский музей истории края: взрослый — 150 ₽, детский — 50 ₽, сопровождение музейного экскурсовода — 500 ₽ за всех
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 3144 туристов
Профессиональная прогульщица — это если коротко. Если подробнее, то моя работа — это моё хобби и призвание. Обожаю пешие прогулки и заражаю любовью к ним своих гостей, взрослых и детей читать дальше
любого возраста (общий язык нахожу со всеми!). А ещё провожу экскурсии на автомобиле и автобусе, разработаю для вас индивидуальный маршрут. Мой опыт работы с туристами в России и Европе, а также высшее историческое и экскурсоводческое образование позволяют делать это профессионально, без штампов и заученных текстов, с радостью и интересом. Люблю Калининград, хорошо знаю и продолжаю изучать его историю, передаю эту любовь гостям. Также экскурсии для вас проводят мои коллеги — дипломированные и опытные гиды. Жду вас, мои дорогие!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Станислав
12 июл 2024
Все очень понравилось, Алексей прекрасный рассказчик, отвечал на все вопросы, очень красивые места, единственное, конечно, испугались в начале дождя, но он быстро закончилось, а в основном с погодой тоже повезло, так что впечатления исключительно положительные)))