читать дальше

время четко отслеживается. Гиду Ирине - высший балл и огромная благодарность за профессионализм. Также спасибо водителю автобуса Денису за безупречную езду. Автобус новый и очень комфортный (ни у одной фирмы таких не встречала).

Основной акцент сделан в этой программе на замки, но и сами городки присутствовали в достаточном объеме, мы достаточно погуляли по улочкам, слушая рассказ Ирины. Ирина не только прекрасно владеет материалом, она еще и талантливый рассказчик. Время (9 часов на маршруте) пролетело очень быстро.

Ребята, спасибо!

Разумеется, я не ограничусь этой поездкой, в планах съездить с этой турфирмой в Советск и Неман, а также - в Роминтенскую пущу.