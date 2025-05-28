Приглашаем вас познакомиться с самыми благоустроенными городами Калининградской области — Гусевым и Черняховском.
В довоенное время в Гумбиннене и Инстербурге было много военных — как они здесь жили, мы расскажем на экскурсии.
Вы заглянете в офицерское казино, пройдёте по укромным улочкам и услышите о скромных героях Первой мировой войны.
Описание экскурсии
Город Гусев
- Вы прогуляетесь по уютным улочкам с архитектурой рубежа 19–20 веков
- Рассмотрите доходные дома и банки, которые прекрасно сочетаются с бывшими казармами и современными зданиями — всё это создаёт особый колорит
- Заглянете в офицерское казино, в котором сейчас городской музей
- Посетите мемориальный парк под открытым небом «Памяти забытой войне, изменившей ход истории»
Город Черняховск
- Чтобы узнать этот город, вы исследуете укромные уголки парадных улиц
- Познакомитесь с Порт-Артуром Инстербурга и услышите, кто проживал в этом необычном комплексе
- Увидите госпиталь времён Первой мировой войны, в которой сестрой милосердия служила великая княжна Мария Павловна
- И проникнетесь уважением к героям той великой и незаслуженно забытой войне
Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном 50-местном автобусе
- Отдельно оплачивается: Гусевский городской музей — 100 ₽ за чел. (150 ₽ с экскурсией от местного гида), посещение фрески Отто Хайхерта — 200 ₽, обед — по желанию
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник в 08:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2390 ₽
|Дети до 18 лет
|2350 ₽
|Льготники
|2350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Черняховского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 113068 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
28 мая 2025
На данную экскурсию группа не набралась, поэтому ее заменили на экскурсию "Замки Восточной Пруссии", экскурсия очень понравилась, экскурсовод Ирина рассказала много интересного, очень понравился замок Инстербург, экскурсовод Евгений очень увлечен историей замка. 9 часов пролетели легко и незаметно
Я
Яна
20 мая 2025
Группа на этот маршрут на нужную мне дату не набралась. Я благодарна организатору - турфирме "Бюро путешествий" за предложение присоединиться к другому маршруту -"Замки Восточной Пруссии (Гвардейск/Тапиау + Черняховск/Инстербург)".
Маршрут продуман,
Входит в следующие категории Калининграда
