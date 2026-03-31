Мы отправимся в путешествие по средневековым локациям, чтобы поговорить о восходе и закате немецкого ордена.
Вы познакомитесь с архитектурой и религией рыцарей, узнаете, как эти территории стали прусскими, а впоследствии — нашими. Никакой духоты, только любопытные детали и история, которая останется с вами и после экскурсии.
Вы познакомитесь с архитектурой и религией рыцарей, узнаете, как эти территории стали прусскими, а впоследствии — нашими. Никакой духоты, только любопытные детали и история, которая останется с вами и после экскурсии.
Описание экскурсии
Кирха Арнау — одна из самых красивых сохранившихся средневековых церквей.
Кирха Хаинрихсвальде — уникальный объект готики, дошедший до наших дней.
Замок Тапиау — самый большой из сохранившихся, входит в тройку лучших крепостей Калининградской области.
Кирха Тапиау — пример того, как смена религии повлияла на архитектуру.
Исторический центр Тапиау — единственное место в области, где практически полностью сохранилась рыночная площадь средневекового города.
Замок Вальдау — увидим, как после Реформации и смены религии изменилась архитектура готических крепостей.
Кирха Нойхаузена — пример сосуществования немецкой архитектуры и Русской православной церкви внутри.
Замок Нойхаузен — бесспорно самый красивый из уцелевших замков.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном современном автомобиле, при необходимости установим бустеры или детские кресла
- Дополнительные расходы (за чел.): билет в Тапиау — 700 ₽, билет в Нойхаузен — 500 ₽
- Дорога до первой локации занимает около 30 мин, возвращение в Калининград — около 30 мин. Время на обед предусмотрено, заведение вы выбираете самостоятельно
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Святослав — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 1977 туристов
Если вы желаете насладиться архитектурой модерна и национального романтизма. Оценить города, которые не пострадали в период войны, проникнуться историзмом и одновременно праздничной атмосферой курортов — приглашаю вас на экскурсию со мной или таким же профессиональным гидом из нашей команды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия! Остались в полном восторге! Экскурсовод прекрасно рассказывал о достопримечательностях, было очень интересно и познавательно. Маршрут продуман отлично — успели посмотреть всё самое главное и сделать красивые фото. Большое спасибо!
Однозначно рекомендую!
Однозначно рекомендую!
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