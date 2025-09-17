После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести предоплату организатору: бронирование осуществляется по предоплате 30% от стоимости места.
Предоплата в 30% возвращается, если вы предупредите о своем отсутствии не позднее чем за 14 дней до начала путешествия. Предоплата возвращается на карту, с которой осуществлялась оплата, в срок, который зависит от условий вашего банка.
Программа тура по дням
1 день
Обзорная экскурсия, рыцарский турнир, органный концерт и форт
Встретим вас в аэропорту Калининграда и отвезём в центр. После обзорной экскурсии по городу побываем в кузнице. Вы познакомитесь со средневековым гончарным делом, сможете примерить доспехи и даже поучаствовать в рыцарском турнире. Далее вас ждёт органный концерт в Кафедральном соборе. А вечером спустимся под землю — в один из Кёнигсбергских фортов.
2 день
Старинная архитектура области: кирхи, замки и психиатрическая больница
Позавтракаем и поедем за пределы Калининграда. Сегодня посетим Тильзит, Фридланд и Гумбиннен и полюбуемся средневековой архитектурой. Увидим старинные кирхи, замки, уникальные фортификационные и гидротехнические сооружения. И даже заглянем в заброшенную психиатрическую больницу 19 века.
Вечером отправимся на пивоварню, чтобы отведать местного пенного напитка.
3 день
Балтийск и Янтарный
После завтрака поедем к морю. Побываем в Балтийске и осмотрим базу флота ВМФ РФ с воды. А ещё в городе сохранились немецкие военные объекты, которые мы также осмотрим. Дальше посетим Янтарный — одно из главных месторождений «балтийского золота». Увидим, как добывают камень на Янтарном карьере.
4 день
Зеленоградск, Куршская коса, дегустация сыра, Светлогорск и кулинарный мастер-класс
Позавтракаем и отправимся в Зеленоградск, а оттуда — на Куршскую косу. Погуляем по оборудованным дорожкам, полюбуемся природой и видами Балтики. Заедем на сыроварню, где вас ждёт дегустация сыра с вином. Посетим Светлогорск со множеством сказочных домиков и переедем в посёлок Донское, увидим песчаные дюны.
Вечером для вас проведут мастер-класс по приготовлению блюд восточно-прусской кухни. После ужина — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
60 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Завтраки
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Экскурсии и активности по программе
Мастер-класс
Страховка
Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
Билеты до Калининграда и обратно
Проживание
Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Калининграда, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 47 туристов
Занимаюсь организацией путешествий более 5 лет. Дипломированный гид, профессиональный историк. Знаю много и обо всём. Умею качественно, насыщенно, безопасно погружать в территории и смыслы.
Организую экспедиции и путешествия для людей, которые не хотят быть типичными туристами.
В каждом путешествии стараюсь раскрыть максимум деталей каждой территории, на которой находимся и проникнуть в детали её философии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
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О
Ольга
Поездка в Калининград оставила только приятные впечатления) Всё было организовано на высоком уровне, благодаря чему путешествие прошло легко и комфортно. Мы получили много ярких и запоминающихся эмоций. Спасибо за отличный отдых, с удовольствием обратимся к вам снова и обязательно порекомендуем вас друзьям и знакомым!
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Е
Елена
Хочется сказать огромное спасибо Кириллу, потому что отдых получился просто замечательный и запомнится надолго. Мы успели посмотреть всё, что планировали, и даже чуть больше 😊 Так что смело рекомендуем.
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Ю
Юлия
Решила в майские праздники уехать из Москвы, а куда ехать было не так важно. В итоге выбрала Калининград: забронировала тур, купила билеты, а уже на месте решила разбираться. И получилось так, читать дальшеуменьшить
что за четыре дня я успела столько, сколько иные туристы осваивают за неделю или даже за две. Программа оказалась очень насыщенной и скучать просто не оставалось времени, а мне такой формат как раз нравится. Всё было организовано отлично: чётко, продуманно, без накладок. Каждый день нас сопровождали грамотные гиды, машина была удобная, а места подобрали очень интересные. Впечатления остались не только познавательные, но где‑то даже мистические. Единственное, что я могу сказать о минусах, так это то, что их просто не оказалось. Всё сложилось настолько хорошо, что вспоминать какие‑то неприятные моменты даже не о чем.
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Н
Наталья
Впечатления всё не отпускают, поэтому хочется ещё раз поблагодарить вас от всей души 💖 Кирилл настоящий профессионал 😊 Тур прошёл на высшем уровне, и я чувствовала себя полностью готовой к читать дальшеуменьшить
насыщенной программе в Светлогорске, благодаря вашей подготовке. Вилла Гретта оказалась уютным и душевным местом, при этом всё необходимое было буквально в двух шагах — спасибо, что посоветовали её 😌 Желаю вам больших успехов ✨, потому что я уверена: у вас обязательно получится всё, что задумаете 😊
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