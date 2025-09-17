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Насыщенный трип по Калининграду: дегустации, необычные маршруты, органный концерт и рыцарский турнир

Поучиться готовить прусские блюда, посетить заброшенную больницу 19 века и Янтарный карьер
В программу мы добавили как классические локации Калининграда и области, так и необычные места, куда редко добираются путешественники.

Вы увидите песчаные дюны не только на Куршской косе, но и в посёлке
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Донское, посетите Правдинск, Советск и Гусев, осмотрите старинные кирхи и замки. Подышите морским воздухом, гуляя по Балтийску, Светлогорску и Зеленоградску.

Ещё познакомитесь с гончарным искусством и примерите рыцарские доспехи, отведаете сыра с бокалом вина и несколько сортов местного пива. Будем путешествовать в мини-группе.

5
4 отзыва
Насыщенный трип по Калининграду: дегустации, необычные маршруты, органный концерт и рыцарский турнир
Насыщенный трип по Калининграду: дегустации, необычные маршруты, органный концерт и рыцарский турнир
Насыщенный трип по Калининграду: дегустации, необычные маршруты, органный концерт и рыцарский турнир

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести предоплату организатору: бронирование осуществляется по предоплате 30% от стоимости места.

Предоплата в 30% возвращается, если вы предупредите о своем отсутствии не позднее чем за 14 дней до начала путешествия. Предоплата возвращается на карту, с которой осуществлялась оплата, в срок, который зависит от условий вашего банка.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия, рыцарский турнир, органный концерт и форт

Встретим вас в аэропорту Калининграда и отвезём в центр. После обзорной экскурсии по городу побываем в кузнице. Вы познакомитесь со средневековым гончарным делом, сможете примерить доспехи и даже поучаствовать в рыцарском турнире. Далее вас ждёт органный концерт в Кафедральном соборе. А вечером спустимся под землю — в один из Кёнигсбергских фортов.

Обзорная экскурсия, рыцарский турнир, органный концерт и фортОбзорная экскурсия, рыцарский турнир, органный концерт и фортОбзорная экскурсия, рыцарский турнир, органный концерт и фортОбзорная экскурсия, рыцарский турнир, органный концерт и форт
2 день

Старинная архитектура области: кирхи, замки и психиатрическая больница

Позавтракаем и поедем за пределы Калининграда. Сегодня посетим Тильзит, Фридланд и Гумбиннен и полюбуемся средневековой архитектурой. Увидим старинные кирхи, замки, уникальные фортификационные и гидротехнические сооружения. И даже заглянем в заброшенную психиатрическую больницу 19 века.

Вечером отправимся на пивоварню, чтобы отведать местного пенного напитка.

Старинная архитектура области: кирхи, замки и психиатрическая больницаСтаринная архитектура области: кирхи, замки и психиатрическая больницаСтаринная архитектура области: кирхи, замки и психиатрическая больницаСтаринная архитектура области: кирхи, замки и психиатрическая больницаСтаринная архитектура области: кирхи, замки и психиатрическая больница
3 день

Балтийск и Янтарный

После завтрака поедем к морю. Побываем в Балтийске и осмотрим базу флота ВМФ РФ с воды. А ещё в городе сохранились немецкие военные объекты, которые мы также осмотрим. Дальше посетим Янтарный — одно из главных месторождений «балтийского золота». Увидим, как добывают камень на Янтарном карьере.

Балтийск и ЯнтарныйБалтийск и ЯнтарныйБалтийск и ЯнтарныйБалтийск и ЯнтарныйБалтийск и Янтарный
4 день

Зеленоградск, Куршская коса, дегустация сыра, Светлогорск и кулинарный мастер-класс

Позавтракаем и отправимся в Зеленоградск, а оттуда — на Куршскую косу. Погуляем по оборудованным дорожкам, полюбуемся природой и видами Балтики. Заедем на сыроварню, где вас ждёт дегустация сыра с вином. Посетим Светлогорск со множеством сказочных домиков и переедем в посёлок Донское, увидим песчаные дюны.

Вечером для вас проведут мастер-класс по приготовлению блюд восточно-прусской кухни. После ужина — трансфер в аэропорт.

Зеленоградск, Куршская коса, дегустация сыра, Светлогорск и кулинарный мастер-классЗеленоградск, Куршская коса, дегустация сыра, Светлогорск и кулинарный мастер-классЗеленоградск, Куршская коса, дегустация сыра, Светлогорск и кулинарный мастер-классЗеленоградск, Куршская коса, дегустация сыра, Светлогорск и кулинарный мастер-класс

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник60 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии и активности по программе
  • Мастер-класс
  • Страховка
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Проживание
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Калининграда, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 47 туристов
Занимаюсь организацией путешествий более 5 лет. Дипломированный гид, профессиональный историк. Знаю много и обо всём. Умею качественно, насыщенно, безопасно погружать в территории и смыслы. Организую экспедиции и путешествия для людей, которые не хотят быть типичными туристами. В каждом путешествии стараюсь раскрыть максимум деталей каждой территории, на которой находимся и проникнуть в детали её философии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
Поездка в Калининград оставила только приятные впечатления) Всё было организовано на высоком уровне, благодаря чему путешествие прошло легко и комфортно.
Мы получили много ярких и запоминающихся эмоций. Спасибо за отличный отдых, с удовольствием обратимся к вам снова и обязательно порекомендуем вас друзьям и знакомым!
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Е
Хочется сказать огромное спасибо Кириллу, потому что отдых получился просто замечательный и запомнится надолго. Мы успели посмотреть всё, что планировали, и даже чуть больше 😊 Так что смело рекомендуем.
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Ю
Решила в майские праздники уехать из Москвы, а куда ехать было не так важно. В итоге выбрала Калининград: забронировала тур, купила билеты, а уже на месте решила разбираться.
И получилось так,
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что за четыре дня я успела столько, сколько иные туристы осваивают за неделю или даже за две. Программа оказалась очень насыщенной и скучать просто не оставалось времени, а мне такой формат как раз нравится.
Всё было организовано отлично: чётко, продуманно, без накладок. Каждый день нас сопровождали грамотные гиды, машина была удобная, а места подобрали очень интересные. Впечатления остались не только познавательные, но где‑то даже мистические.
Единственное, что я могу сказать о минусах, так это то, что их просто не оказалось. Всё сложилось настолько хорошо, что вспоминать какие‑то неприятные моменты даже не о чем.

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Н
Впечатления всё не отпускают, поэтому хочется ещё раз поблагодарить вас от всей души 💖 Кирилл настоящий профессионал 😊 Тур прошёл на высшем уровне, и я чувствовала себя полностью готовой к
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насыщенной программе в Светлогорске, благодаря вашей подготовке.
Вилла Гретта оказалась уютным и душевным местом, при этом всё необходимое было буквально в двух шагах — спасибо, что посоветовали её 😌 Желаю вам больших успехов ✨, потому что я уверена: у вас обязательно получится всё, что задумаете 😊

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