Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Авторский тур в Калининграде

Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан

5
1 отзыв
Отправимся в насыщенное природно-историческое путешествие от косы до косы с посещением Балтийских курортов.

Пройдёмся по немецкой брусчатке, подышим морским воздухом в городе-порте, где находится цитадель Пиллау, построенная шведами, русскими и немцами.

Поищем солнечный камень на пляже в Янтарном, заглянем в кошачий храм в Зеленоградске и рассмотрим кирху в Светлогорске.

В Калининграде познакомимся с хомлинами и узнаем историю о древних пруссах, жителях Кёнигсберга, советских переселенцах и современных жителях города. Желающие смогут попробовать морские деликатесы.
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Ближайшие даты:
12
мая
13
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет100 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно организовать индивидуальное путешествие только для вашей компании в удобные даты.

Проживание. В стильном гостевом доме на берегу Балтийского моря в 2-3-местных номерах.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня и 2 ужины. Остальное питание — за доплату в кафе.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Калининград

Встретим вас утром в аэропорту Храброво и отправимся в Калининград — в город с немецкой историей и парками, созданными жителями Восточной Пруссии. Вы пройдётесь по старинной брусчатке и улицам, которые видели Канта, Коперника, Бесселя, Гофмана и других знаменитых и талантливых людей. Узнаете историю о древних пруссах, жителях Кёнигсберга, советских переселенцах и о нас, современных жителях Калининграда. Увидите Кафедральный собор, Королевские ворота, остров Канта, Росгартенские ворота, посетите музей янтаря и музей оборонительного зодчества под открытым небом. Найдём хомлинов и заглянем в скрытые от глаз большинства приезжающих гостей улочки.

После экскурсии небольшой переезд к Балтийскому морю, на побережье которого мы остановимся в уютном гостевом доме.

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2 день

Корабли, дюны и история Балтийска

Сегодня отправимся в город-порт Балтийск — в суровый край штормов с великолепными дикими пляжами и цитаделью Пиллау, построенной шведами, русскими и немцами. Вы увидите дюны Балтийской косы, узнаете о морском оборонительном зодчестве 19 века, прогуляетесь по старинному балтийскому молу и посетите экскурсию в музее, на которой ещё больше погрузитесь в жизнь Балтийска. Желающие смогут отведать свежайшую рыбку.

Вечером вернёмся в гостевой дом.

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3 день

Курорты Балтийского побережья

После завтрака отправляемся в соседние Светлогорск и Янтарный — знаменитые курорты Балтийского побережья. Прогуляемся по широким пляжам, поищем янтарь и насладимся морем. Вы узнаете об истории солнечного камня и вспомните кадры из сериала «Жёлтый глаз тигра». Светлогорск порадует нас своей архитектурой и уютными улочками. На пути нам встретятся примерно 11 достопримечательностей, об истории которых вам поведует гид. Зайдём на обед в кафе, где вы сможете попробовать местную кухню. К вечеру вернёмся в гостиницу.

Курорты Балтийского побережьяКурорты Балтийского побережьяКурорты Балтийского побережьяКурорты Балтийского побережьяКурорты Балтийского побережьяКурорты Балтийского побережьяКурорты Балтийского побережьяКурорты Балтийского побережьяКурорты Балтийского побережьяКурорты Балтийского побережьяКурорты Балтийского побережьяКурорты Балтийского побережьяКурорты Балтийского побережья
4 день

Куршская коса и Зеленоградск

Встанем пораньше, чтобы до вылета успеть насладиться хрупкой красотой Куршской косы и прогуляться по городу кошек Зеленоградску. Вы увидите песчаные дюны, пройдётесь по экотропе маршрута «Высота Эфа», рассмотрите «танцующие» деревья. Желающие попробует морские деликатесы. В Зеленоградске отправимся на пешую экскурсию и рассмотрим довоенную архитектуру восточно-прусского курорта. Заглянем в кошачий храм и посмотрим на город с высоты.

Вечером проводим вас в аэропорт.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Проживание
  • Завтраки и 2 ужина
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты
  • Прогулка на яхте
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные развлечения
  • Сувениры и личные расходы
  • Если вы путешествуете вдвоём, стоимость тура для вас тоже составит 100 000 руб. (сразу за двоих)
  • Возможно организовать индивидуальное путешествие только для вашей компании в удобные даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
Завершение: Аэропорт Храброво
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
17 сен 2023
Индивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный. Наш терпеливый, внимательный и профессиональный проводник в этом чудесном путешествии Надежда. С любовь к своему краю, со знанием не только его истории, но образе жизни каждого места, где мы побывали, с рассказами об удивительных традициях жителей. В Калининграде мы как дети радовались милым фигуркам хомлинов, которых очень любят местные жители и гости города сразу влюбляются в них. Зеленоградск просто кошачая столица!! А весь Балтийск влюблён в семью лебедей, которая живёт на пирсе. Всех впечатлений не описать. Понравилась организация экскурсии. Две ночи мы ночевали в вилле на берегу. Хозяйка Наталья встречала нас с тёплыми носочками, с домашним борщом. Мы оказались не в отеле, а в гостях у хорошей знакомой: так радушно и по-домашнему нас встречали. Все гости в этом доме - а их всего 2-3 семьи - сразу становятся друзьями. Это заслуга радушного приёма и общительности хозяйки. Усталости после целого дня экскурсии не чувствовалось. Хватило сил даже на ночное купание всей компанией. Второй день мы провели в Балтийске. Прогулка на яхте по акватории, переправа на пароме на балтийскую косу. Еще одну ночь были в очень уютном СПА отеле в Зеленоградске. К слову - там отличный шеф-повар и рыбное меню. Попробуйте - не пожалеете!! 5 баллов!!
Очень много можно описывать красоты края, косы, танцующий лес, море и дюны! Если вы любите активный отдых и новые места, то поезжайте, это того стоит!! Особо отмечу организацию тура. Проживание очень комфортное, отдых и релакс. По пути мы могли останавливаться в кафе перекусить там, где нам захочется. Надежда знает все самые уютные местечки, с хорошей кухней, уникальным кофе и сладостями. Даже просто пикник на берегу, если устали. Всё, как вы хотите)) Столик для ужина вам закажут именно с той кухней, которую вы предпочитаете. Остановка для фото, для покупки сувениров - всё по вашему желанию. Мы однозначно еще раз приедем! Спасибо огромное Надежде и Марине за чудесное путешествие!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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