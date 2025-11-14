Европейские выходные на Балтийском побережье в мини-группе
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
34 900 ₽ за человека
Прошлое и настоящее Калининградской области: индивидуальный комфорт-тур
Посетить 5 городов и 3 косы, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
1 дек в 08:00
4 дек в 08:00
100 000 ₽ за человека
-
10%
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
47 340 ₽
52 600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Трипстер рекомендует»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Калининграде в ноябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Трипстер рекомендует" можно забронировать 3 тура от 34 900 до 100 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2025 год по теме «Трипстер рекомендует», 27 ⭐ отзывов, цены от 34900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь