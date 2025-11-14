Мои заказы

Трипстер рекомендует – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Трипстер рекомендует» в Калининграде, цены от 34 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Европейские выходные на Балтийском побережье в мини-группе
На машине
3 дня
4 отзыва
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
34 900 ₽ за человека
Прошлое и настоящее Калининградской области: индивидуальный комфорт-тур
На машине
4 дня
3 отзыва
Посетить 5 городов и 3 косы, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
1 дек в 08:00
4 дек в 08:00
100 000 ₽ за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
На автобусе
6 дней
-
10%
20 отзывов
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
47 340 ₽52 600 ₽ за человека

  1. Куршская Коса
  2. Танцующий лес
  3. Кафедральный собор
  4. Балтийское море
  5. Высота Эфа
  6. Остров Канта
  7. Амалиенау
  8. Рыбная деревня
  9. Янтарный комбинат
  10. Замок Шаакен
