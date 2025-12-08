Мои заказы

Вперёд в прошлое! Открываем тайны Калининграда через музеи, форты и бункер

Побывать на могиле Канта, заглянуть в Музей Марципана и спуститься в секретный бункер
Размещаемся в машине времени и отправляемся в Кёнингсберг, чтобы полюбоваться готическим и военным наследием Тевтонского ордена, прогуляться по оборонительным фортам и узнать, какие тайны хранит в себе город.

Вы примерите средневековые костюмы и побываете в музее инквизиции, почувствуете себя жителем престижного района Амалиенау и увидите, как жил купец 20 века, и попробуете калининградский марципан.
Вперёд в прошлое! Открываем тайны Калининграда через музеи, форты и бункер
Вперёд в прошлое! Открываем тайны Калининграда через музеи, форты и бункер
Вперёд в прошлое! Открываем тайны Калининграда через музеи, форты и бункер

Описание экскурсии

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.

Время встречи может измениться на более раннее в зависимости от фактического прибытия участников тура.

Программа тура по дням

1 день

Кафедральный собор, Музей Мирового океана и марципан

Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда и отправляемся в район Амалиенау, где сплетается городское и деревенское. В прошлом веке здесь селились зажиточные граждане и застраивали улицы причудливыми виллами и особняками с красной черепичной крышей. Посетим музей квартиру «Альтес Хаус», где в мельчайших деталях воссоздана обстановка дома в Восточной Пруссии 20 века, в котором жила семья купца Густава Гроссмана.

Познакомимся с бытом жителей Кёнигсберга и заглянем в Музей Мирового океана. Здесь находится единственная в стране набережная исторического флота: судно космической связи, подводная лодка, научно-исследовательское судно-музей. Мы погуляем по самой территории, а посетить объекты рекомендуем самостоятельно в третий день поездки.

Далее переместимся в самое сердце Калининграда — на остров Кнайпхоф. Здесь располагается Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14 века. Полюбуемся на необычное здание в готическом стиле из красного кирпича и посетим могилу Иммануила Канта, которая спасла собор от закрытия в советские годы.

Завершим экскурсию на сладкой ноте в Музее Марципана, где вы рассмотрите точные копии памятников Калининграда из миндального теста и старинные кондитерские формы, попробуете изделие на вкус и сможете купить сладости в подарок.

Вечером заселимся в отель.

Кафедральный собор, Музей Мирового океана и марципанКафедральный собор, Музей Мирового океана и марципанКафедральный собор, Музей Мирового океана и марципанКафедральный собор, Музей Мирового океана и марципанКафедральный собор, Музей Мирового океана и марципанКафедральный собор, Музей Мирового океана и марципанКафедральный собор, Музей Мирового океана и марципанКафедральный собор, Музей Мирового океана и марципанКафедральный собор, Музей Мирового океана и марципанКафедральный собор, Музей Мирового океана и марципанКафедральный собор, Музей Мирового океана и марципанКафедральный собор, Музей Мирового океана и марципан
2 день

Музей «Бункер» и форты

Сегодня отправляемся открывать тайны и исследовать секретные места Калининграда. Первая остановка — музей «Бункер», расположенный в немецком бомбоубежище. Экспозиция воссоздаёт события, связанные со штурмом города во время войны.

Затем посетим «Форт № 11 Дёнхофф», построенный в конце 19 века и сохранивший все строения и механизмы. А после отправимся к форту № 1 «Штайн», осмотрим его внутренние помещения и дворики: во время Второй мировой войны форт не получил существенных повреждений, а в советские годы использовался как овощехранилище.

По желанию и за дополнительную плату побываем в замке Шаакен, построенном рыцарями Тевтонского ордена. Заглянем в музей инквизиции, примерим средневековые наряды и рассмотрим осадные орудия. По запросу можем посетить сыроварню «Шаакендорф».
Вечером вернёмся в Калининград.

Музей «Бункер» и фортыМузей «Бункер» и фортыМузей «Бункер» и фортыМузей «Бункер» и фортыМузей «Бункер» и фортыМузей «Бункер» и фортыМузей «Бункер» и фортыМузей «Бункер» и фортыМузей «Бункер» и фортыМузей «Бункер» и фортыМузей «Бункер» и форты
3 день

Отъезд

После завтрака до 12:00 освобождаем номера и завершаем тур. Вы можете воспользоваться трансфером в аэропорт или на ж/д вокзал к любому удобному рейсу.

Отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет32 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • 2 завтрака
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты в объекты по программе
  • Услуги гида, возможен формат гид-водитель
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение (от 4000 до 7000 ₽, в зависимости от отеля)
  • Обеды и ужины
  • Экскурсия в замок Шаакен и посещение сыроварни «Шаакендорф»
  • Трансферы вне программы
  • Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво г. Калининград или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
Завершение: Аэропорт Храброво г. Калининград или ж/д вокзал Калининграда, вы можете выбрать любой рейс или поезд в диапазоне 8:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1131 туриста
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальше

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
На машине
4 дня
10 отзывов
Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
Переночевать в средневековом замке, спуститься в секретный бункер и послушать, как «поют» дюны
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 дек в 08:00
18 дек в 08:00
46 900 ₽ за человека
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
На машине
3 дня
1 отзыв
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 10:00
11 дек в 08:00
14 дек в 08:00
31 900 ₽ за человека
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
На автобусе
3 дня
1 отзыв
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
12 дек в 12:00
19 дек в 08:00
12 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда