Вы примерите средневековые костюмы и побываете в музее инквизиции, почувствуете себя жителем престижного района Амалиенау и увидите, как жил купец 20 века, и попробуете калининградский марципан.
Описание экскурсии
Организационные детали
В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.
Время встречи может измениться на более раннее в зависимости от фактического прибытия участников тура.
Программа тура по дням
Кафедральный собор, Музей Мирового океана и марципан
Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда и отправляемся в район Амалиенау, где сплетается городское и деревенское. В прошлом веке здесь селились зажиточные граждане и застраивали улицы причудливыми виллами и особняками с красной черепичной крышей. Посетим музей квартиру «Альтес Хаус», где в мельчайших деталях воссоздана обстановка дома в Восточной Пруссии 20 века, в котором жила семья купца Густава Гроссмана.
Познакомимся с бытом жителей Кёнигсберга и заглянем в Музей Мирового океана. Здесь находится единственная в стране набережная исторического флота: судно космической связи, подводная лодка, научно-исследовательское судно-музей. Мы погуляем по самой территории, а посетить объекты рекомендуем самостоятельно в третий день поездки.
Далее переместимся в самое сердце Калининграда — на остров Кнайпхоф. Здесь располагается Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14 века. Полюбуемся на необычное здание в готическом стиле из красного кирпича и посетим могилу Иммануила Канта, которая спасла собор от закрытия в советские годы.
Завершим экскурсию на сладкой ноте в Музее Марципана, где вы рассмотрите точные копии памятников Калининграда из миндального теста и старинные кондитерские формы, попробуете изделие на вкус и сможете купить сладости в подарок.
Вечером заселимся в отель.
Музей «Бункер» и форты
Сегодня отправляемся открывать тайны и исследовать секретные места Калининграда. Первая остановка — музей «Бункер», расположенный в немецком бомбоубежище. Экспозиция воссоздаёт события, связанные со штурмом города во время войны.
Затем посетим «Форт № 11 Дёнхофф», построенный в конце 19 века и сохранивший все строения и механизмы. А после отправимся к форту № 1 «Штайн», осмотрим его внутренние помещения и дворики: во время Второй мировой войны форт не получил существенных повреждений, а в советские годы использовался как овощехранилище.
По желанию и за дополнительную плату побываем в замке Шаакен, построенном рыцарями Тевтонского ордена. Заглянем в музей инквизиции, примерим средневековые наряды и рассмотрим осадные орудия. По запросу можем посетить сыроварню «Шаакендорф».
Вечером вернёмся в Калининград.
Отъезд
После завтрака до 12:00 освобождаем номера и завершаем тур. Вы можете воспользоваться трансфером в аэропорт или на ж/д вокзал к любому удобному рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- 2 завтрака
- Трансферы по программе
- Входные билеты в объекты по программе
- Услуги гида, возможен формат гид-водитель
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Доплата за 1-местное размещение (от 4000 до 7000 ₽, в зависимости от отеля)
- Обеды и ужины
- Экскурсия в замок Шаакен и посещение сыроварни «Шаакендорф»
- Трансферы вне программы
- Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу