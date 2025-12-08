Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда и отправляемся в район Амалиенау, где сплетается городское и деревенское. В прошлом веке здесь селились зажиточные граждане и застраивали улицы причудливыми виллами и особняками с красной черепичной крышей. Посетим музей квартиру «Альтес Хаус», где в мельчайших деталях воссоздана обстановка дома в Восточной Пруссии 20 века, в котором жила семья купца Густава Гроссмана.

Познакомимся с бытом жителей Кёнигсберга и заглянем в Музей Мирового океана. Здесь находится единственная в стране набережная исторического флота: судно космической связи, подводная лодка, научно-исследовательское судно-музей. Мы погуляем по самой территории, а посетить объекты рекомендуем самостоятельно в третий день поездки.

Далее переместимся в самое сердце Калининграда — на остров Кнайпхоф. Здесь располагается Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14 века. Полюбуемся на необычное здание в готическом стиле из красного кирпича и посетим могилу Иммануила Канта, которая спасла собор от закрытия в советские годы.

Завершим экскурсию на сладкой ноте в Музее Марципана, где вы рассмотрите точные копии памятников Калининграда из миндального теста и старинные кондитерские формы, попробуете изделие на вкус и сможете купить сладости в подарок.

Вечером заселимся в отель.