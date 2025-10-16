Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
Переночевать в средневековом замке, спуститься в секретный бункер и послушать, как «поют» дюны
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«После мы спустимся в секретный бункер, расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров»
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
46 900 ₽ за человека
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 10:00
«Мы будем рассматривать разные исторические периоды от рыцарских орденов до Второй мировой войны, исследовать немецкие форты, лазать по бункерам и находить секретные знаки и символы рыцарских орденов»
19 окт в 08:00
21 окт в 08:00
29 900 ₽ за человека
Вперёд в прошлое! Открываем тайны Калининграда через музеи, форты и бункер
Побывать на могиле Канта, заглянуть в Музей Марципана и спуститься в секретный бункер
Начало: Аэропорт Храброво г. Калининград или ж/д вокзал Ка...
«Первая остановка — музей «Бункер», расположенный в немецком бомбоубежище»
21 окт в 08:00
24 окт в 08:00
29 900 ₽ за человека
