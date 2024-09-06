Туры на 23 февраля – туры в Калининграде

Найдено 4 тура в категории «Туры на 23 февраля» в Калининграде, цены от 16 445 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
На машине
4 отзыва
3 дня
Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 9:00
Завтра в 08:00
14 окт в 08:00
48 000 за всё до 4 чел.
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
1 отзыв
4 дня
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
21 окт в 12:00
1 ноя в 12:00
17 000 за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
На автобусе
1 отзыв
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
55 012 за человека
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
На автобусе
76 отзывов
3 дня
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
16 445 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    6 сентября 2024
    Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
    Спасибо большое нашему гиду Андрею за увлекательшейшее путешествие по Калининграду, Зеленоградску и Куршской косе. Узнали много увлекательных историй об этом
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    крае и его жителях. Экскурсии динамичные, не утомительные. Андрей очень любит свой город и делится этой любовью с туристами. Нам очень понравилось! Спасибо большое Андрею и его коллегам за организацию нашего отдыха!

    Спасибо большое нашему гиду Андрею за увлекательшейшее путешествие по Калининграду, Зеленоградску и Куршской косе. Узнали многоСпасибо большое нашему гиду Андрею за увлекательшейшее путешествие по Калининграду, Зеленоградску и Куршской косе. Узнали много
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
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  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
    Большое спасибо нашим гидам Андрею и Александру за проведенные три дня в чудеснейших городах Калининградской области. Нам проводили экскурсии в
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    индивидуальном формате, на комфортных автомобилях, были учтены все наши пожелания. Всё было очень информативно, познавательно и интересно! Хочется возвращаться в Калининград еще и еще. Рекомендуем 100%!

  • Н
    Наталья
    29 февраля 2024
    Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
    Понравилось все:организация маршрута:были не только в туристических местах,а также в интересных местах,где не всегда можно побывать,если не знаешь города. Андрей
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    и Владимир -замечательные гиды-экскурсоводы,отлично знают историю своего города и области и нам было очень комфортно общаться!Всего за три дня,мы получили огромное количество информации не только об истории города и его окрестностей,но и об исторических событиях в целом. Спасибо большое Андрею,Анне и Владимиру за такое удовольствие! Еще раз обязательно вернемся и только к вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Туры на 23 февраля»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
  2. Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
  3. Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
  4. Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Кафедральный собор
  4. Балтийское море
  5. Остров Канта
  6. Танцующий лес
  7. Янтарный комбинат
  8. Замок Шаакен
  9. Рыбная деревня
  10. Балтийская коса
Сколько стоит тур в Калининграде в октябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Туры на 23 февраля" можно забронировать 4 тура от 16 445 до 55 012. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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