В марте – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «В марте» в Калининграде, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
На машине
4 отзыва
3 дня
Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 9:00
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
48 000 за всё до 4 чел.
3 города Прибалтики, Куршская коса и замок Шаакен
Пешая
1 отзыв
4 дня
3 города Прибалтики, Куршская коса и замок Шаакен
Прогуляться по европейским улочкам и у моря, увидеть дюны и спуститься в подвал крепости
Начало: Хостел, до 13:00
1 ноя в 12:00
14 ноя в 12:00
17 000 за человека
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
На автобусе
1 отзыв
4 дня
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню
Начало: Калининград, аэропорт, время - по договорённости
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
27 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    3 города Прибалтики, Куршская коса и замок Шаакен
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В марте»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
  2. 3 города Прибалтики, Куршская коса и замок Шаакен
  3. Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Балтийское море
  7. Янтарный комбинат
  8. Замок Шаакен
  9. Рыбная деревня
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в октябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "В марте" можно забронировать 3 тура от 17 000 до 48 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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