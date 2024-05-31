3 дня
Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 9:00
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
48 000₽ за всё до 4 чел.
4 дня
3 города Прибалтики, Куршская коса и замок Шаакен
Прогуляться по европейским улочкам и у моря, увидеть дюны и спуститься в подвал крепости
Начало: Хостел, до 13:00
1 ноя в 12:00
14 ноя в 12:00
17 000₽ за человека
4 дня
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню
Начало: Калининград, аэропорт, время - по договорённости
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
27 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена31 мая 2024Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В марте»
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