Знаменитые места Калининградской области за выходные

Увидеть смешение веков и эпох, послушать шуршание дюн и рассмотреть старинные замки и виллы
Приглашаем окунуться в немецкую, советскую и российскую историю, погрузиться в мир черепичных крыш и булыжных мостовых. Мы пройдём дорогами тевтонских рыцарей и прусских королей, Канта и Петра I, Наполеона и
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Бродского.

Вас ждут Светлогорск и Зеленоградск, посёлок Янтарный и заповедные территории национального парка «Куршская коса».

Вы полюбуетесь белоснежными песчаными дюнами и синевой Балтийского моря, прогуляетесь в необычном «Танцующем лесу».

Увидите, как причудливо на улицах Калининграда перемешались прошлое и настоящее, и услышите много интересных историй и легенд.

Знаменитые места Калининградской области за выходные
Знаменитые места Калининградской области за выходные
Знаменитые места Калининградской области за выходные
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Проживание. В гостиницах «Балтика» 3* или «Турист» 3*. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки (3 раза). Остальное питание оплачивается дополнительно.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Размещение в гостинице, обзорная экскурсия по Калининграду

Сегодня вы самостоятельно доберётесь до гостиницы в Калининграде (заселение — после 14:00) и отдохнёте с дороги. А во второй половине дня вас ждёт обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Вы увидите: площадь Василевского и Росгартенские ворота, Башню Дер Дона и площадь Победы. Посмотрите на районы Хуфен и Амалиенау с сохранившимися старинными немецкими виллами и особняками. Прогуляетесь по Рыбной деревне и побываете на острове Канта, где находится могила философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом. Вечером — возвращение в гостиницу и свободное время.

Размещение в гостинице, обзорная экскурсия по КалининградуРазмещение в гостинице, обзорная экскурсия по КалининградуРазмещение в гостинице, обзорная экскурсия по КалининградуРазмещение в гостинице, обзорная экскурсия по КалининградуРазмещение в гостинице, обзорная экскурсия по Калининграду
2 день

Посёлок Янтарный и курортный Светлогорск

После завтрака отправляемся в посёлок Янтарный. Вы прогуляетесь по улочкам с домами немецкой застройки и увидите главные местные достопримечательности: Храм Казанской иконы Божией Матери, площади «Города мастеров», здание Шлосс-отеля, реликтовый парк им. Беккера и променад.

Затем доедем до курортного Светлогорска. Вы полюбуетесь живописной природой, в которую гармонично вписаны старинные немецкие виллы, и насладитесь уютом и очарованием этого городка. Затем — возвращение в Калининград и свободное время.

Посёлок Янтарный и курортный СветлогорскПосёлок Янтарный и курортный СветлогорскПосёлок Янтарный и курортный СветлогорскПосёлок Янтарный и курортный СветлогорскПосёлок Янтарный и курортный Светлогорск
3 день

Национальный парк «Куршская коса» и Зеленоградск

В этот день встанем пораньше и поедем в национальный парк «Куршская коса». Побываем в загадочном «Танцующем лесу» и побродим по песчаным дюнам. Полюбуемся панорамой Куршского залива со смотровой площадки дюны Ореховой.

На обратном пути заедем в Зеленоградск. Вы познакомитесь с архитектурным достоянием города, рассмотрите фасады бывших рыбацких домиков и отелей, построенных в стиле неоклассицизм и модерн. После — возвращение в Калининград, свободное время.

Национальный парк «Куршская коса» и ЗеленоградскНациональный парк «Куршская коса» и ЗеленоградскНациональный парк «Куршская коса» и ЗеленоградскНациональный парк «Куршская коса» и Зеленоградск
4 день

Завершение тура

Утром — завтрак и выселение из гостиницы до 12:00. Если до вашего вылета останется время, рекомендуем самостоятельно прогуляться по бывшему Кёнигсбергу, заглянуть в музеи, а также купить сувениры из янтаря.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 200 ₽
Льготный билет15 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака (шведский стол)
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Экскурсии по программе
  • Экосбор за въезд в НП «Куршская коса»
Что не входит в цену
  • Трансферы от аэропорта в отель и обратно в аэропорт
  • Обеды, ужины, перекусы
  • Одноместный номер
  • Медицинская страховка
  • Проезд на общественном транспорте
  • Входные билеты
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, первая половина дня
Завершение: Калининград, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеЯнтарныйВыездныеКуршская КосаПопулярные местаСветлогорскАмалиенауЗеленоградскВсе туры3-дневные турыТанцующий лесРыбная деревняОстров КантаПрирода и пейзажи4-дневные турыНа ноябрьские праздникиНа 4 дня

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