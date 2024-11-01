Знаменитые места Калининградской области за выходные
Увидеть смешение веков и эпох, послушать шуршание дюн и рассмотреть старинные замки и виллы
Приглашаем окунуться в немецкую, советскую и российскую историю, погрузиться в мир черепичных крыш и булыжных мостовых. Мы пройдём дорогами тевтонских рыцарей и прусских королей, Канта и Петра I, Наполеона и читать дальше
Бродского.
Вас ждут Светлогорск и Зеленоградск, посёлок Янтарный и заповедные территории национального парка «Куршская коса».
Вы полюбуетесь белоснежными песчаными дюнами и синевой Балтийского моря, прогуляетесь в необычном «Танцующем лесу».
Увидите, как причудливо на улицах Калининграда перемешались прошлое и настоящее, и услышите много интересных историй и легенд.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Проживание. В гостиницах «Балтика» 3* или «Турист» 3*. Размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки (3 раза). Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
1 день
Размещение в гостинице, обзорная экскурсия по Калининграду
Сегодня вы самостоятельно доберётесь до гостиницы в Калининграде (заселение — после 14:00) и отдохнёте с дороги. А во второй половине дня вас ждёт обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Вы увидите: площадь Василевского и Росгартенские ворота, Башню Дер Дона и площадь Победы. Посмотрите на районы Хуфен и Амалиенау с сохранившимися старинными немецкими виллами и особняками. Прогуляетесь по Рыбной деревне и побываете на острове Канта, где находится могила философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом. Вечером — возвращение в гостиницу и свободное время.
2 день
Посёлок Янтарный и курортный Светлогорск
После завтрака отправляемся в посёлок Янтарный. Вы прогуляетесь по улочкам с домами немецкой застройки и увидите главные местные достопримечательности: Храм Казанской иконы Божией Матери, площади «Города мастеров», здание Шлосс-отеля, реликтовый парк им. Беккера и променад.
Затем доедем до курортного Светлогорска. Вы полюбуетесь живописной природой, в которую гармонично вписаны старинные немецкие виллы, и насладитесь уютом и очарованием этого городка. Затем — возвращение в Калининград и свободное время.
3 день
Национальный парк «Куршская коса» и Зеленоградск
В этот день встанем пораньше и поедем в национальный парк «Куршская коса». Побываем в загадочном «Танцующем лесу» и побродим по песчаным дюнам. Полюбуемся панорамой Куршского залива со смотровой площадки дюны Ореховой.
На обратном пути заедем в Зеленоградск. Вы познакомитесь с архитектурным достоянием города, рассмотрите фасады бывших рыбацких домиков и отелей, построенных в стиле неоклассицизм и модерн. После — возвращение в Калининград, свободное время.
4 день
Завершение тура
Утром — завтрак и выселение из гостиницы до 12:00. Если до вашего вылета останется время, рекомендуем самостоятельно прогуляться по бывшему Кёнигсбергу, заглянуть в музеи, а также купить сувениры из янтаря.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
3 завтрака (шведский стол)
Транспортное обслуживание
Экскурсионное сопровождение
Экскурсии по программе
Экосбор за въезд в НП «Куршская коса»
Что не входит в цену
Трансферы от аэропорта в отель и обратно в аэропорт
Обеды, ужины, перекусы
Одноместный номер
Медицинская страховка
Проезд на общественном транспорте
Входные билеты
Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, первая половина дня
Завершение: Калининград, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Калининграде
Приглашаем школьников поближе познакомиться с Калининградом, узнать историю города, сфоткаться с хомлинами, посетить национальные парки, сделать снимки на фоне Балтийского моря, примерить рыцарские доспехи, попробовать вкуснейший марципан и загадать желание читать дальше
в янтарной пирамиде. А увлекательные мастер-классы и активные квест-экскурсии дадут возможность отлично детям провести каникулы и свободное время в Янтарном крае.
В нашей команде увлечённые сертифицированные экскурсоводы, у нас комфортабельные автобусы туристического класса и профессиональные водители с многолетним стажем. Мы окружим вас заботой и окажем самый тёплый приём!