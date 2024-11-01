Сегодня вы самостоятельно доберётесь до гостиницы в Калининграде (заселение — после 14:00) и отдохнёте с дороги. А во второй половине дня вас ждёт обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Вы увидите: площадь Василевского и Росгартенские ворота, Башню Дер Дона и площадь Победы. Посмотрите на районы Хуфен и Амалиенау с сохранившимися старинными немецкими виллами и особняками. Прогуляетесь по Рыбной деревне и побываете на острове Канта, где находится могила философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом. Вечером — возвращение в гостиницу и свободное время.