Встретим вас в аэропорту и отправимся на знаменитый курорт на берегу Балтийского моря — Зеленоградск. Прогуляемся по улочкам с довоенной архитектурой, узнаем о многовековой истории этих мест и ощутим, как свежий воздух помогает перезагрузиться после ритма мегаполиса.

Пообедаем в ресторане с видом на море — нас ждут блюда, достойные аристократического стола. Затем посетим сауну рядом с пляжем, чтобы расслабиться, укрепить сосуды и снять напряжение после дороги.

Разместимся в роскошном отеле, расположенном у кромки соснового леса, вдали от городской суеты. Вечером нас ждёт вкусный ужин.