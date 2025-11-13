Мои заказы

С заботой о себе: спа-тур на побережье Балтики с экскурсиями, прогулкой на яхте и роскошными ужинами

Зарядиться энергией моря, насладиться водными процедурами и погулять по Балтийску и Зеленоградску
Только представьте: вокруг вас — шум ветра в кронах сосен и шёпот волн вдалеке, вам легко дышится морским воздухом, смешанным с хвойными ароматами, а из планов — лишь приятные прогулки,
отдых в спа и роскошный ужин. Так мы будем проводить каждый день! Никакой спешки и суеты, будем наслаждаться моментом. Посетим Балтийск и Янтарный — города с морским характером и уникальной энергетикой.

Вы поплаваете в открытом бассейне, снимете напряжение, расслабляясь в сауне, смените бешеный темп городов на неспешный курортный ритм.

Ещё вас ждёт катание на французской яхте, ужины с роскошными видами и индивидуальная спа-процедура на выбор.

Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

С собой возьмите удобную не тряпичную обувь для прогулок, желательно шарфы, шапки и не слишком короткую верхнюю одежду, купальники, тапочки.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Зеленоградск: прогулка, сауна, вкусный ужин

Встретим вас в аэропорту и отправимся на знаменитый курорт на берегу Балтийского моря — Зеленоградск. Прогуляемся по улочкам с довоенной архитектурой, узнаем о многовековой истории этих мест и ощутим, как свежий воздух помогает перезагрузиться после ритма мегаполиса.

Пообедаем в ресторане с видом на море — нас ждут блюда, достойные аристократического стола. Затем посетим сауну рядом с пляжем, чтобы расслабиться, укрепить сосуды и снять напряжение после дороги.

Разместимся в роскошном отеле, расположенном у кромки соснового леса, вдали от городской суеты. Вечером нас ждёт вкусный ужин.

2 день

Экскурсия по Балтийску и Янтарному, прогулка на французской яхте

Вставать рано не будем — хорошо выспимся, позавтракаем и начнём путешествие по уникальным приморским локациям.

Прогуляемся по Балтийску — самому западному городу России, над которым гордо возвышаются мачты кораблей. Затем отправимся в Янтарный, где перед нами откроются широкие пляжи с белым песком и лазурной полосой Балтики.

Одним из ярких впечатлений дня станет морская прогулка на французской яхте. Позже отдохнём в сауне с бассейном под открытым небом, любуясь прибрежными пейзажами, будто созданными для фотографий.

В течение дня нас будут ждать блюда местной кухни — здесь, у моря, аппетит разыгрывается особенно быстро. Вечером вернёмся в отель. У тех, кто сохранит силы после насыщенного дня, будет возможность завершить его расслабляющими водными процедурами. Также можно поужинать и познакомиться с гастрономическими особенностями региона.

3 день

Отдых в спа, свободное время в Зеленоградске и ужин на побережье

Утро начнётся с неспешного, вкусного завтрака в отеле. Этот день предлагаем посвятить индивидуальному отдыху и восстановлению. У вас будет возможность пройти спа-процедуры по предварительной записи — каждая из них направлена на расслабление, заботу о теле и внутреннюю гармонию.

До сеансов можно прогуляться по Зеленоградску — исследовать его атмосферные улочки, заглянуть в уютные кофейни или отправиться на экскурсию с гидом, чтобы узнать больше о прошлом и курортной жизни этого приморского городка.

Вечером нас ждёт особенное событие — ужин в одном из самых живописных мест на побережье. Просторная терраса с видом на Балтийское море, закатные лучи солнца и тёплая компания станут идеальным завершением дня.

4 день

Завершение тура и отъезд

Сегодня отдохнувшие, обновлённые и наполненные энергией морского побережья, мы отправимся домой.

Если ваш вылет запланирован на вечер, по желанию вы сможете заказать экскурсию на Куршскую косу — уникальный национальный парк с живописными дюнами и богатым птичьим миром. Там же будет возможность попробовать местные деликатесы: фермерский сыр, шоколад и знаменитый кёнигсбергский марципан.

Альтернативный вариант — прогулка по Калининграду, где можно глубже погрузиться в историю Восточной Пруссии. Пройдёмся по улицам бывшего Кёнигсберга, увидим один из сохранившихся фортов 19 века и почувствуем дух города-крепости.

Отвезём вас в аэропорт ко времени вылета.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет62 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Посещение бассейна, сауны
  • Спа-процедура на выбор, например: антицеллюлитный комплекс с массажем и обёртыванием комплекс по уходу за лицом и шеей массаж, обёртывания, маски
  • Морская прогулка
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Питание вне программы
  • Дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Аэропорт Калининграда, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 530 туристов
Уважаемые гости, добро пожаловать на маленький российский островок в центре Европы! Меня зовут Марина, я коренная жительница Калининграда. Моя бабушка, переселенка из Ленинградской области, была одной из тех, кто после
войны создавал историю будущей Калининградской области. Где бы я ни путешествовала, мой родной город всегда остается самым любимым. Вместе в командой коллег мы приглашаем вас на прогулку — покажем не только место на карте, но поможем собрать самые яркие впечатления в копилку памяти!

