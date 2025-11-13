Описание тура
Организационные детали
С собой возьмите удобную не тряпичную обувь для прогулок, желательно шарфы, шапки и не слишком короткую верхнюю одежду, купальники, тапочки.
Программа тура по дням
Прибытие в Зеленоградск: прогулка, сауна, вкусный ужин
Встретим вас в аэропорту и отправимся на знаменитый курорт на берегу Балтийского моря — Зеленоградск. Прогуляемся по улочкам с довоенной архитектурой, узнаем о многовековой истории этих мест и ощутим, как свежий воздух помогает перезагрузиться после ритма мегаполиса.
Пообедаем в ресторане с видом на море — нас ждут блюда, достойные аристократического стола. Затем посетим сауну рядом с пляжем, чтобы расслабиться, укрепить сосуды и снять напряжение после дороги.
Разместимся в роскошном отеле, расположенном у кромки соснового леса, вдали от городской суеты. Вечером нас ждёт вкусный ужин.
Экскурсия по Балтийску и Янтарному, прогулка на французской яхте
Вставать рано не будем — хорошо выспимся, позавтракаем и начнём путешествие по уникальным приморским локациям.
Прогуляемся по Балтийску — самому западному городу России, над которым гордо возвышаются мачты кораблей. Затем отправимся в Янтарный, где перед нами откроются широкие пляжи с белым песком и лазурной полосой Балтики.
Одним из ярких впечатлений дня станет морская прогулка на французской яхте. Позже отдохнём в сауне с бассейном под открытым небом, любуясь прибрежными пейзажами, будто созданными для фотографий.
В течение дня нас будут ждать блюда местной кухни — здесь, у моря, аппетит разыгрывается особенно быстро. Вечером вернёмся в отель. У тех, кто сохранит силы после насыщенного дня, будет возможность завершить его расслабляющими водными процедурами. Также можно поужинать и познакомиться с гастрономическими особенностями региона.
Отдых в спа, свободное время в Зеленоградске и ужин на побережье
Утро начнётся с неспешного, вкусного завтрака в отеле. Этот день предлагаем посвятить индивидуальному отдыху и восстановлению. У вас будет возможность пройти спа-процедуры по предварительной записи — каждая из них направлена на расслабление, заботу о теле и внутреннюю гармонию.
До сеансов можно прогуляться по Зеленоградску — исследовать его атмосферные улочки, заглянуть в уютные кофейни или отправиться на экскурсию с гидом, чтобы узнать больше о прошлом и курортной жизни этого приморского городка.
Вечером нас ждёт особенное событие — ужин в одном из самых живописных мест на побережье. Просторная терраса с видом на Балтийское море, закатные лучи солнца и тёплая компания станут идеальным завершением дня.
Завершение тура и отъезд
Сегодня отдохнувшие, обновлённые и наполненные энергией морского побережья, мы отправимся домой.
Если ваш вылет запланирован на вечер, по желанию вы сможете заказать экскурсию на Куршскую косу — уникальный национальный парк с живописными дюнами и богатым птичьим миром. Там же будет возможность попробовать местные деликатесы: фермерский сыр, шоколад и знаменитый кёнигсбергский марципан.
Альтернативный вариант — прогулка по Калининграду, где можно глубже погрузиться в историю Восточной Пруссии. Пройдёмся по улицам бывшего Кёнигсберга, увидим один из сохранившихся фортов 19 века и почувствуем дух города-крепости.
Отвезём вас в аэропорт ко времени вылета.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|62 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 2 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Посещение бассейна, сауны
- Спа-процедура на выбор, например: антицеллюлитный комплекс с массажем и обёртыванием комплекс по уходу за лицом и шеей массаж, обёртывания, маски
- Морская прогулка
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Питание вне программы
- Дополнительные экскурсии по желанию