Своей компанией от Балтийска до Куршской косы с прогулками по Калининграду

Узнать всё о немецком прошлом, увидеть море с высот Мюллера и Эфа, посетить курорты и замок
Колоритная архитектура, освежающий балтийский бриз, погружение в прошлое на много веков назад — таким запомнится это путешествие.

Мы проедем вдоль всего побережья, от воинственного Балтийска на западе до заповедной Куршской косы
на востоке.

Посетим все популярные курорты: в Янтарном поговорим о промышленнике Морице Беккере и попробуем настойку на солнечном камне, в Светлогорске погрузимся в атмосферу роскоши элитных вилл, в Зеленоградске пройдём по променаду и погладим котов.

Проникнемся духом Средневековья у замка Шаакен и отеля «Нессельбек», заглянем на сыроварню «Шаакен Дорф».

Напоследок познакомимся с историей и современностью Калининграда: увидим Рыбную деревню, остров Канта, район Амалиенау и ещё множество достопримечательностей.

Ближайшие даты:
14
ноя17
ноя21
ноя24
ноя28
ноя1
дек5
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

.

Программа тура по дням

1 день

Балтийск, Янтарный, Светлогорск

Встретимся в Калининграде и первым делом поедем в Балтийск, который ещё недавно был закрытой базой ВМФ. Будем двигаться по старой немецкой дороге, и я расскажу вам о её значении для Восточной Пруссии в конце Второй мировой войны. Также поведаю об истории и современности порта.

По прибытии погуляем по центру и увидим шведскую крепость 17 века, памятник Петру I, старинный маяк. Полюбуемся морскими панорамами, сделаем фото в самой западной точке на фоне пограничных столбов, покормим лебедей.

Переместимся в Янтарный. Осмотрим кирху, сложенную из гранитных валунов, поговорим о янтарном промышленнике Морице Беккере и его достоянии. Понаблюдаем, как добывают в карьере и обрабатывают на производстве солнечный камень, попробуем янтарную настойку. По аллеям, утопающим в зелени, пройдём к побережью. Задержимся на пляже, отмеченном «Голубым флагом», и поищем тут янтарь.

Если позволит погода, заедем в живописную Филинскую бухту. Завершим сегодняшнюю экскурсию в балтийской Швейцарии — Светлогорске. В тени вековых сосен погрузимся в атмосферу роскоши и комфорта, любуясь наследием самого элитного прусского курорта. Рассмотрим нарядные особняки, колоритную водонапорную башню, солнечные часы, ж/д вокзал. Если будет время, пройдём по променаду и прокатимся по канатной дороге.

2 день

Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и «Нессельбек»

Вернёмся к морским берегам. Побываем на Куршской косе, прекрасной в любое время года.

Поговорим о возникновении Королевского бора, погуляем по набережной и отведаем свежей рыбы и чая на травах в посёлке Лесном. Пройдём по территории Краеведческого музея до смотровой площадки с панорамой Балтики, окажемся в Танцующем лесу. Взберёмся на высоты Мюллера и Эфа, увидим статных лебедей в озере Чайка, послушаем поющие пески. В посёлке Рыбачьем рассмотрим кирху и дом пастора, сможем пообщаться с учёными орнитологической станции «Фрингилла».

Во время экскурсии вы узнаете, как раньше жило и чем занималось коренное население косы, как был создан этот природный уголок, что изменилось во флоре и фауне и ещё много интересных фактов.

Нагулявшись, направимся в Зеленоградск. Пройдёмся по променаду и историческому центру, погладим кошек и осмотрим архитектуру, обсудим историю и развитие курорта.

На обратном пути в Калининград заедем на сыроварню «Шаакен Дорф», где можно попробовать и приобрести сыры, шоколад, десерты. Проникнемся духом Средневековья в крепости Шаакен, где открыт Музей инквизиции, собраны коллекции старинного оружия и утвари. Также сделаем фотостоп у отеля «Нессельбек», стилизованного под замок.

3 день

Прогулки по Калининграду

Напоследок познакомимся с Калининградом. Вы узнаете, как жили древние пруссы, кто основал Кёнигсберг, какой ценой СССР далось взятие самой неприступной немецкой крепости, как менялся город за последний век и многое другое.

Мы обойдём все визитные карточки: Рыбную деревню, остров Кнайпхоф с величественным Кафедральным собором и могилой Канта, районы Амалиенау и Ратсхоф, Торговый двор, Луизен-театр, кирху памяти королевы Луизы и Верховную дирекцию почт. Увидим старинные мосты с оригинальными названиями — Высокий, Медовый и Дровяной, а также множество фортификационных сооружений: Королевские, Росгартенские и Бранденбургские ворота, башни Дона и Врангеля.

В завершение экскурсии исследуем современное сердце Калининграда. На центральной площади это собор Христа Спасителя, храм Петра и Февронии Муромских, бывший Северный вокзал и Полицейский президиум. Заедем в порты, оценим элеваторы, мукомольный завод, судоходный канал и важнейшую транспортную магистраль — реку Преголя.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • 1 дегустация
Что не входит в цену
  • Билеты в Калининград и обратно в ваш город
  • Проживание (при аренде квартиры организатора на весь период: 1-4 участника - 10 500 ₽, 5-8 участников - 21 000 ₽ + возвратный залог 3000 ₽)
  • Питание
  • Входные билеты, экосборы, дополнительные дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Калининграде, 8:00
Завершение: Место вашего проживания в Калининграде, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат
Марат — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 1102 туристов
Меня зовут Марат, я живу в Калининграде более 30 лет и очень его люблю. Увлекаюсь историей Восточной Пруссии. С радостью покажу наш необычный регион и расскажу о его чудесных людях, фантастической природе, прошлом и настоящем.
Задать вопрос

