Встретимся в Калининграде и первым делом поедем в Балтийск, который ещё недавно был закрытой базой ВМФ. Будем двигаться по старой немецкой дороге, и я расскажу вам о её значении для Восточной Пруссии в конце Второй мировой войны. Также поведаю об истории и современности порта.

По прибытии погуляем по центру и увидим шведскую крепость 17 века, памятник Петру I, старинный маяк. Полюбуемся морскими панорамами, сделаем фото в самой западной точке на фоне пограничных столбов, покормим лебедей.

Переместимся в Янтарный. Осмотрим кирху, сложенную из гранитных валунов, поговорим о янтарном промышленнике Морице Беккере и его достоянии. Понаблюдаем, как добывают в карьере и обрабатывают на производстве солнечный камень, попробуем янтарную настойку. По аллеям, утопающим в зелени, пройдём к побережью. Задержимся на пляже, отмеченном «Голубым флагом», и поищем тут янтарь.

Если позволит погода, заедем в живописную Филинскую бухту. Завершим сегодняшнюю экскурсию в балтийской Швейцарии — Светлогорске. В тени вековых сосен погрузимся в атмосферу роскоши и комфорта, любуясь наследием самого элитного прусского курорта. Рассмотрим нарядные особняки, колоритную водонапорную башню, солнечные часы, ж/д вокзал. Если будет время, пройдём по променаду и прокатимся по канатной дороге.