Мы проедем вдоль всего побережья, от воинственного Балтийска на западе до заповедной Куршской косы
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Встретимся в Калининграде и первым делом поедем в Балтийск, который ещё недавно был закрытой базой ВМФ. Будем двигаться по старой немецкой дороге, и я расскажу вам о её значении для Восточной Пруссии в конце Второй мировой войны. Также поведаю об истории и современности порта.
По прибытии погуляем по центру и увидим шведскую крепость 17 века, памятник Петру I, старинный маяк. Полюбуемся морскими панорамами, сделаем фото в самой западной точке на фоне пограничных столбов, покормим лебедей.
Переместимся в Янтарный. Осмотрим кирху, сложенную из гранитных валунов, поговорим о янтарном промышленнике Морице Беккере и его достоянии. Понаблюдаем, как добывают в карьере и обрабатывают на производстве солнечный камень, попробуем янтарную настойку. По аллеям, утопающим в зелени, пройдём к побережью. Задержимся на пляже, отмеченном «Голубым флагом», и поищем тут янтарь.
Если позволит погода, заедем в живописную Филинскую бухту. Завершим сегодняшнюю экскурсию в балтийской Швейцарии — Светлогорске. В тени вековых сосен погрузимся в атмосферу роскоши и комфорта, любуясь наследием самого элитного прусского курорта. Рассмотрим нарядные особняки, колоритную водонапорную башню, солнечные часы, ж/д вокзал. Если будет время, пройдём по променаду и прокатимся по канатной дороге.
Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и «Нессельбек»
Вернёмся к морским берегам. Побываем на Куршской косе, прекрасной в любое время года.
Поговорим о возникновении Королевского бора, погуляем по набережной и отведаем свежей рыбы и чая на травах в посёлке Лесном. Пройдём по территории Краеведческого музея до смотровой площадки с панорамой Балтики, окажемся в Танцующем лесу. Взберёмся на высоты Мюллера и Эфа, увидим статных лебедей в озере Чайка, послушаем поющие пески. В посёлке Рыбачьем рассмотрим кирху и дом пастора, сможем пообщаться с учёными орнитологической станции «Фрингилла».
Во время экскурсии вы узнаете, как раньше жило и чем занималось коренное население косы, как был создан этот природный уголок, что изменилось во флоре и фауне и ещё много интересных фактов.
Нагулявшись, направимся в Зеленоградск. Пройдёмся по променаду и историческому центру, погладим кошек и осмотрим архитектуру, обсудим историю и развитие курорта.
На обратном пути в Калининград заедем на сыроварню «Шаакен Дорф», где можно попробовать и приобрести сыры, шоколад, десерты. Проникнемся духом Средневековья в крепости Шаакен, где открыт Музей инквизиции, собраны коллекции старинного оружия и утвари. Также сделаем фотостоп у отеля «Нессельбек», стилизованного под замок.
Прогулки по Калининграду
Напоследок познакомимся с Калининградом. Вы узнаете, как жили древние пруссы, кто основал Кёнигсберг, какой ценой СССР далось взятие самой неприступной немецкой крепости, как менялся город за последний век и многое другое.
Мы обойдём все визитные карточки: Рыбную деревню, остров Кнайпхоф с величественным Кафедральным собором и могилой Канта, районы Амалиенау и Ратсхоф, Торговый двор, Луизен-театр, кирху памяти королевы Луизы и Верховную дирекцию почт. Увидим старинные мосты с оригинальными названиями — Высокий, Медовый и Дровяной, а также множество фортификационных сооружений: Королевские, Росгартенские и Бранденбургские ворота, башни Дона и Врангеля.
В завершение экскурсии исследуем современное сердце Калининграда. На центральной площади это собор Христа Спасителя, храм Петра и Февронии Муромских, бывший Северный вокзал и Полицейский президиум. Заедем в порты, оценим элеваторы, мукомольный завод, судоходный канал и важнейшую транспортную магистраль — реку Преголя.
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- 1 дегустация
Что не входит в цену
- Билеты в Калининград и обратно в ваш город
- Проживание (при аренде квартиры организатора на весь период: 1-4 участника - 10 500 ₽, 5-8 участников - 21 000 ₽ + возвратный залог 3000 ₽)
- Питание
- Входные билеты, экосборы, дополнительные дегустации