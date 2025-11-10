Утром отправимся на Куршскую косу. По пути остановимся, чтобы выйти на берег моря и полюбоваться авандюнами и фашинами. А ещё здесь можно отведать куршских лепёшек. Погуляем по Танцующему лесу и выясним, почему деревья здесь изгибаются в причудливых формах.

Поднимемся на высоту Эфа по оборудованному настилу, посетим 2 смотровые площадки, сделаем красивые кадры моря, залива и песков. На обед заедем в кафе в посёлке Рыбачий. Желающие смогут купить здесь копчёную рыбку, её упакуют в вакуумные пакеты.

Переместимся в Зеленоградск — город кошек. Почему его так прозвали, увидим сразу, как сделаем пару шагов по улицам. Усатые и хвостатые здесь повсюду. Мы погуляем по Курортному проспекту и полюбуемся сказочными домиками. К вечеру вернёмся в Светлогорск. В 22:00 выйдем на променад, чтобы с бокалом шампанского встретить Новый год!

По желанию вы сможете заказать праздничный банкет с развлекательной программой, диджеем, Дедом Морозом, конкурсами и дискотекой. Новый год будете встречать и по московскому, и по местному времени.