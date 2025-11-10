Мои заказы

Встречаем Новый год в Светлогорске: Калининград, Куршская коса и Зеленоградск

Послушать органный концерт в Кафедральном соборе, увидеть Танцующий лес и могилу Канта
Приглашаем встретить 2025 год в сказочном городе — Светлогорске. Мы с шампанским выйдем на променад, к морю, и под шумы волн и крики чаек отсчитаем 12 ударов часов.

А ещё побываем
читать дальше

в Калининграде, погуляем по элитному району с виллами в стиле модерн, послушаем самый большой орган в России и заглянем в Музей марципана.

Полюбуемся песчаными дюнами и заливом в национальном парке «Куршская коса» и погладим пушистых обитателей Зеленоградска.

Желающие смогут заказать праздничный банкет и встретить Новый год дважды: по московскому и по местному времени.

Ближайшие даты:
29
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Одежда и обувь по сезону! Не забудьте положить в чемодан хорошее настроение:)

Программа тура по дням

1 день

Знакомство со Светлогорском

Мы встретим вас в аэропорту Калининграда и отвезём в Светлогорск. Время в пути — около 30 минут. После размещения в отеле и обеда начнём экскурсию. Оденьтесь потеплее — мы пойдём гулять по сказочному городку. Вместе с нами будет опытный гид, который расскажет историю некогда прусского курорта с извилистыми улочками и старинными особняками. Продолжительность экскурсии — 2 часа.

2 день

Экскурсия по Калининграду и органный концерт в Кафедральном соборе

После завтрака поедем в Калининград. Сегодня вы пройдётесь по Рыбной деревне, осмотрите Кафедральный собор и посетите органный концерт. Увидите могилу Канта и узнаете, кто такие эти загадочные хомлины, которые встречаются тут и там на главных достопримечательностях города. Погуляем по элитному району Амалиенау, где сохранились виллы и особняки в стиле модерн.

Ещё осмотрим форты, башни, вороты и равелины — защитные и оборонительные сооружения Кёнигсберга. Заглянем в Музей марципана, где можно увидеть удивительные фигуры, сделанные из сладости. К вечеру вернёмся в Светлогорск.

3 день

Куршская коса, высота Эфа, Танцующий лес, Зеленоградск и Новый год

Утром отправимся на Куршскую косу. По пути остановимся, чтобы выйти на берег моря и полюбоваться авандюнами и фашинами. А ещё здесь можно отведать куршских лепёшек. Погуляем по Танцующему лесу и выясним, почему деревья здесь изгибаются в причудливых формах.

Поднимемся на высоту Эфа по оборудованному настилу, посетим 2 смотровые площадки, сделаем красивые кадры моря, залива и песков. На обед заедем в кафе в посёлке Рыбачий. Желающие смогут купить здесь копчёную рыбку, её упакуют в вакуумные пакеты.

Переместимся в Зеленоградск — город кошек. Почему его так прозвали, увидим сразу, как сделаем пару шагов по улицам. Усатые и хвостатые здесь повсюду. Мы погуляем по Курортному проспекту и полюбуемся сказочными домиками. К вечеру вернёмся в Светлогорск. В 22:00 выйдем на променад, чтобы с бокалом шампанского встретить Новый год!

По желанию вы сможете заказать праздничный банкет с развлекательной программой, диджеем, Дедом Морозом, конкурсами и дискотекой. Новый год будете встречать и по московскому, и по местному времени.

4 день

Свободный день

Сегодня день отдыха. Вы сможете отоспаться, погулять самостоятельно или посетить «Баден Аква Спа»: поплавать в бассейне, расслабиться в банях и саунах.

5 день

Отъезд

После завтрака выселимся из отеля, ещё раз прогуляемся по городу и спустимся к морю. Затем — личный трансфер в аэропорт к вашему рейсу.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет82 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - по запросу
  • Праздничный банкет (стоимость по запросу)
  • Посещение спа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, до 12:00
Завершение: Аэропорт Храброво, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 2557 туристов
Живу в Калининградской области, в курортном Светлогорске, 30 лет. По образованию педагог, экскурсовод, краевед, имею аккредитацию. Вместе с командой единомышленников мы проводим любые экскурсии, в том числе на автомобиле. Изучаем каждый уголок области и с удовольствием делимся интересными историями, легендами и тайнами о Восточной Пруссии. Интересуемся темой янтаря и поможем вам раскрыть тайны этого солнечного камня. С нетерпением ждём встреч!
