Одежда и обувь по сезону! Не забудьте положить в чемодан хорошее настроение:)
Программа тура по дням
1 день
Знакомство со Светлогорском
Мы встретим вас в аэропорту Калининграда и отвезём в Светлогорск. Время в пути — около 30 минут. После размещения в отеле и обеда начнём экскурсию. Оденьтесь потеплее — мы пойдём гулять по сказочному городку. Вместе с нами будет опытный гид, который расскажет историю некогда прусского курорта с извилистыми улочками и старинными особняками. Продолжительность экскурсии — 2 часа.
2 день
Экскурсия по Калининграду и органный концерт в Кафедральном соборе
После завтрака поедем в Калининград. Сегодня вы пройдётесь по Рыбной деревне, осмотрите Кафедральный собор и посетите органный концерт. Увидите могилу Канта и узнаете, кто такие эти загадочные хомлины, которые встречаются тут и там на главных достопримечательностях города. Погуляем по элитному району Амалиенау, где сохранились виллы и особняки в стиле модерн.
Ещё осмотрим форты, башни, вороты и равелины — защитные и оборонительные сооружения Кёнигсберга. Заглянем в Музей марципана, где можно увидеть удивительные фигуры, сделанные из сладости. К вечеру вернёмся в Светлогорск.
3 день
Куршская коса, высота Эфа, Танцующий лес, Зеленоградск и Новый год
Утром отправимся на Куршскую косу. По пути остановимся, чтобы выйти на берег моря и полюбоваться авандюнами и фашинами. А ещё здесь можно отведать куршских лепёшек. Погуляем по Танцующему лесу и выясним, почему деревья здесь изгибаются в причудливых формах.
Поднимемся на высоту Эфа по оборудованному настилу, посетим 2 смотровые площадки, сделаем красивые кадры моря, залива и песков. На обед заедем в кафе в посёлке Рыбачий. Желающие смогут купить здесь копчёную рыбку, её упакуют в вакуумные пакеты.
Переместимся в Зеленоградск — город кошек. Почему его так прозвали, увидим сразу, как сделаем пару шагов по улицам. Усатые и хвостатые здесь повсюду. Мы погуляем по Курортному проспекту и полюбуемся сказочными домиками. К вечеру вернёмся в Светлогорск. В 22:00 выйдем на променад, чтобы с бокалом шампанского встретить Новый год!
По желанию вы сможете заказать праздничный банкет с развлекательной программой, диджеем, Дедом Морозом, конкурсами и дискотекой. Новый год будете встречать и по московскому, и по местному времени.
4 день
Свободный день
Сегодня день отдыха. Вы сможете отоспаться, погулять самостоятельно или посетить «Баден Аква Спа»: поплавать в бассейне, расслабиться в банях и саунах.
5 день
Отъезд
После завтрака выселимся из отеля, ещё раз прогуляемся по городу и спустимся к морю. Затем — личный трансфер в аэропорт к вашему рейсу.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
4 завтрака
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до Калининграда и обратно
Обеды и ужины
Доплата за 1-местное размещение - по запросу
Праздничный банкет (стоимость по запросу)
Посещение спа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, до 12:00
Завершение: Аэропорт Храброво, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 2557 туристов
Живу в Калининградской области, в курортном Светлогорске, 30 лет. По образованию педагог, экскурсовод, краевед, имею аккредитацию. Вместе с командой единомышленников мы проводим любые экскурсии, в том числе на автомобиле. Изучаем каждый уголок области и с удовольствием делимся интересными историями, легендами и тайнами о Восточной Пруссии. Интересуемся темой янтаря и поможем вам раскрыть тайны этого солнечного камня. С нетерпением ждём встреч!