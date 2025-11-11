янв
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Питание. В стоимость включены завтраки и дегустация на сыроварне. Обеды и ужины — оплачиваются самостоятельно. Будем заезжать в кафе и рестораны по маршруту.
Транспорт. До 4 участников — поездка на Toyota RAV4. От 5 до 7 участников — на 8-местном микроавтобусе (Hyundai или Volkswagen).
Возраст участников. 10+.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Зеленоградск и Светлогорск
Встречаемся в аэропорту Калининграда до 12:00, далее отправляемся к побережью.
Заедем в Зеленоградск — город кошек. Почему его так прозвали, увидим сразу, как сделаем пару шагов по улицам. Усатые и хвостатые здесь повсюду. Мы погуляем по Курортному проспекту и полюбуемся сказочными домиками.
Затем вас ждёт короткий переезд до Светлогорска, где вы разместитесь в отеле. После обеда отправимся на 2-часовую пешую экскурсию. Вы послушаете историю некогда прусского курорта с извилистыми улочками и старинными особняками, а ещё подышите морским воздухом.
Экскурсия по Калининграду и органный концерт в Кафедральном соборе
После завтрака поедем в Калининград.
Сегодня вы пройдётесь по Рыбной деревне, осмотрите Кафедральный собор и посетите органный концерт. Увидите могилу Канта и узнаете, кто такие эти загадочные хомлины, которые встречаются тут и там у главных достопримечательностей города. Погуляем по элитному району Амалиенау, где сохранились виллы и особняки в стиле модерн. Ещё осмотрим форты, башни, ворота и равелины — защитные и оборонительные сооружения Кёнигсберга. Заглянем в Музей марципана, где можно увидеть удивительные фигуры, сделанные из сладости.
К вечеру вернёмся в Светлогорск.
Экскурсии по Балтийску
В 10:00 выезжаем в Балтийск, город кораблей.
Главная достопримечательность — крепость Пиллау. Форт-цитадель построен по приказу шведского короля в 17 веке. Вы узнаете интересные факты об этом объекте, которые пересекались с историей России.
Затем прогуляемся по набережной, увидим довоенные ДОТы, памятники Петру I и Елизавете, самый старый маяк области и пришвартованные судна. Дойдём до самой западной точки России и насладимся видом на морские просторы.
Вечером вернёмся в Светлогорск.
Экскурсий в Янтарный и на комбинат
В 9:15 выезжаем в Янтарный.
Посетим янтарный комбинат, который славится самым большим подобным карьером в мире. Вы узнаете, сколько ещё есть запасов камня, попробуете самостоятельно добыть янтарь (всё найденное можно забрать с собой). А в музее посидим в пирамиде, восстановим биополе и загадаем желание.
Во второй половине дня прогуляемся по посёлку, рассмотрим кирху 19 века, посетим площадь «Город мастеров», парк имени М. Беккера и насладимся морским бризом на одном из лучших пляжей России. Также будет время заглянуть в сувенирные лавки.
Вечером вернёмся в Светлогорск. Рекомендуем самостоятельно прогуляться по уютным улочкам курорта и отдохнуть в спа. Гид порекомендует места.
Куршская коса, сыроварня и завершение тура
Утром отправимся на Куршскую косу. По пути остановимся, чтобы выйти на берег моря и полюбоваться авандюнами и фашинами. А ещё здесь можно отведать куршских лепёшек.
На косе погуляем по Танцующему лесу и выясним, почему деревья здесь изгибаются в причудливых формах. Поднимемся на высоту Эфа по оборудованному настилу, посетим 2 смотровые площадки, сделаем красивые кадры моря, залива и песков. На обед заедем в кафе в посёлке Рыбачий. Желающие смогут купить копчёную рыбку, её упакуют в вакуумные пакеты.
Также успеем заехать на сыроварню «Шаакен Дорф». Вы продегустируете несколько сортов сыра с бокалом вина и попробуете сладости, которые тоже здесь изготавливают. Всё понравившееся сможете приобрести в магазине при сыроварне.
Затем проводим всех до аэропорта. Рекомендуем вылеты после 20:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|79 990 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака
- Дегустация на сыроварне
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Сопровождение гида
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты по программе, экосборы
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - цена по запросу