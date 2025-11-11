Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Питание. В стоимость включены завтраки и дегустация на сыроварне. Обеды и ужины — оплачиваются самостоятельно. Будем заезжать в кафе и рестораны по маршруту.

Транспорт. До 4 участников — поездка на Toyota RAV4. От 5 до 7 участников — на 8-местном микроавтобусе (Hyundai или Volkswagen).

Возраст участников. 10+.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.