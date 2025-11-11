Мои заказы

5 городов области и Куршская коса: новогодние праздники у моря

Посетить крепость Пиллау и янтарный комбинат, отведать сыра и послушать орган в Кафедральном соборе
Приглашаем в насыщенное путешествие по Калининградской области — за 5 дней увидим всё самое интересное! Вы будете жить в курортном Светлогорске, погуляете по соседнему Зеленоградску, посетите комбинат и пляж Янтарного,
погрузитесь в историю крепости Пиллау в Балтийске и послушаете орган в Калининграде.

А ещё отведаете несколько сортов сыра с бокалом вина и сладости на семейной сыроварне и насладитесь панорамами Куршской косы.

Также рассмотрите европейскую архитектуру, увидите старейший маяк области, военные корабли и побываете на самой западной точке России.

Тур адаптирован под зимний сезон: короткие прогулки чередуются с переездами и экскурсиями в помещениях.

Ближайшие даты:
3
янв
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Питание. В стоимость включены завтраки и дегустация на сыроварне. Обеды и ужины — оплачиваются самостоятельно. Будем заезжать в кафе и рестораны по маршруту.

Транспорт. До 4 участников — поездка на Toyota RAV4. От 5 до 7 участников — на 8-местном микроавтобусе (Hyundai или Volkswagen).

Возраст участников. 10+.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Зеленоградск и Светлогорск

Встречаемся в аэропорту Калининграда до 12:00, далее отправляемся к побережью.

Заедем в Зеленоградск — город кошек. Почему его так прозвали, увидим сразу, как сделаем пару шагов по улицам. Усатые и хвостатые здесь повсюду. Мы погуляем по Курортному проспекту и полюбуемся сказочными домиками.

Затем вас ждёт короткий переезд до Светлогорска, где вы разместитесь в отеле. После обеда отправимся на 2-часовую пешую экскурсию. Вы послушаете историю некогда прусского курорта с извилистыми улочками и старинными особняками, а ещё подышите морским воздухом.

2 день

Экскурсия по Калининграду и органный концерт в Кафедральном соборе

После завтрака поедем в Калининград.

Сегодня вы пройдётесь по Рыбной деревне, осмотрите Кафедральный собор и посетите органный концерт. Увидите могилу Канта и узнаете, кто такие эти загадочные хомлины, которые встречаются тут и там у главных достопримечательностей города. Погуляем по элитному району Амалиенау, где сохранились виллы и особняки в стиле модерн. Ещё осмотрим форты, башни, ворота и равелины — защитные и оборонительные сооружения Кёнигсберга. Заглянем в Музей марципана, где можно увидеть удивительные фигуры, сделанные из сладости.

К вечеру вернёмся в Светлогорск.

3 день

Экскурсии по Балтийску

В 10:00 выезжаем в Балтийск, город кораблей.

Главная достопримечательность — крепость Пиллау. Форт-цитадель построен по приказу шведского короля в 17 веке. Вы узнаете интересные факты об этом объекте, которые пересекались с историей России.

Затем прогуляемся по набережной, увидим довоенные ДОТы, памятники Петру I и Елизавете, самый старый маяк области и пришвартованные судна. Дойдём до самой западной точки России и насладимся видом на морские просторы.

Вечером вернёмся в Светлогорск.

4 день

Экскурсий в Янтарный и на комбинат

В 9:15 выезжаем в Янтарный.

Посетим янтарный комбинат, который славится самым большим подобным карьером в мире. Вы узнаете, сколько ещё есть запасов камня, попробуете самостоятельно добыть янтарь (всё найденное можно забрать с собой). А в музее посидим в пирамиде, восстановим биополе и загадаем желание.

Во второй половине дня прогуляемся по посёлку, рассмотрим кирху 19 века, посетим площадь «Город мастеров», парк имени М. Беккера и насладимся морским бризом на одном из лучших пляжей России. Также будет время заглянуть в сувенирные лавки.

Вечером вернёмся в Светлогорск. Рекомендуем самостоятельно прогуляться по уютным улочкам курорта и отдохнуть в спа. Гид порекомендует места.

5 день

Куршская коса, сыроварня и завершение тура

Утром отправимся на Куршскую косу. По пути остановимся, чтобы выйти на берег моря и полюбоваться авандюнами и фашинами. А ещё здесь можно отведать куршских лепёшек.

На косе погуляем по Танцующему лесу и выясним, почему деревья здесь изгибаются в причудливых формах. Поднимемся на высоту Эфа по оборудованному настилу, посетим 2 смотровые площадки, сделаем красивые кадры моря, залива и песков. На обед заедем в кафе в посёлке Рыбачий. Желающие смогут купить копчёную рыбку, её упакуют в вакуумные пакеты.

Также успеем заехать на сыроварню «Шаакен Дорф». Вы продегустируете несколько сортов сыра с бокалом вина и попробуете сладости, которые тоже здесь изготавливают. Всё понравившееся сможете приобрести в магазине при сыроварне.

Затем проводим всех до аэропорта. Рекомендуем вылеты после 20:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет79 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака
  • Дегустация на сыроварне
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Сопровождение гида
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты по программе, экосборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - цена по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
Завершение: Калининград, аэропорт, 18:00 (рекомендуем рейсы после 20:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 2557 туристов
Живу в Калининградской области, в курортном Светлогорске, 30 лет. По образованию педагог, экскурсовод, краевед, имею аккредитацию. Вместе с командой единомышленников мы проводим любые экскурсии, в том числе на автомобиле. Изучаем каждый уголок области и с удовольствием делимся интересными историями, легендами и тайнами о Восточной Пруссии. Интересуемся темой янтаря и поможем вам раскрыть тайны этого солнечного камня. С нетерпением ждём встреч!
