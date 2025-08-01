Мои заказы

Площадь Победы – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Победы» в Калуге, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Сияй, вечерняя Калуга
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
Завтра в 19:00
9 окт в 19:00
5200 ₽ за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Калугой
На машине
На микроавтобусе
3.5 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Dog-friendly Калуга: cобачьи истории
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Dog-friendly Калуга: cобачьи истории
Исследовать город нетипичным способом, слушая истории бронзовых и настоящих собак
Начало: В районе площади Победы
Расписание: ежедневно в 10:00
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    1 августа 2025
    Первое знакомство с Калугой
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо экскурсоводу Юлии 👍
  • С
    Сергей
    11 мая 2025
    Первое знакомство с Калугой
    С Калугой нашу семью знакомила экскурсовод Екатерина. Всё очень понравилось, рассказ шёл от души, а не заученными штампами из Википедии. Посмотрели очень много за отведённое время, получили ответы на все интересующие нас вопросы. Большое спасибо Екатерине!
  • Ю
    Юлия
    3 мая 2025
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо экскурсоводу Инне Олеговне. Было очень интересно и познавательно. Знакомство с Калугой оставило самые позитивные впечатления
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2025
    Первое знакомство с Калугой
    Нам очень понравилась обзорная экскурсия с Юлией. Все очень структурирована, четкое знание материала и любовь к своему городу.
  • Е
    Елена
    7 апреля 2025
    Первое знакомство с Калугой
    Рекомендую
  • Н
    Наталья
    4 апреля 2025
    Сияй, вечерняя Калуга
    Великолепная, насыщенная вечерняя прогулка! Два часа пролетели незаметно. Было очень интересно. Спасибо Варвара!
  • Л
    Людмила
    25 марта 2025
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо огромное за экскурсовода Ольгу. Прекрасный гид,полностью в материале,и отличная подача этого материала.
  • A
    Aleksandr
    20 февраля 2025
    Первое знакомство с Калугой
    Экскурсия была очень познавательная. Посмотрели все знаковые места города. Заехали в дом где проживал Циолковский. Очень хороший и современный музей
    читать дальше

    космонавтики. (Сходили туда после экскурсии). Гид Ксения порекомендовала где можно пообедать. (кафе "Компот" Недорого и вкусно. работает по принципу самообслуживания) Все отлично. Рекомендую.

  • Н
    Николай
    15 января 2025
    Первое знакомство с Калугой
    Только положительная оценка и эмоции. А мне есть с чем сравнивать) Все организовано и подано на высшем уровне, узнал очень много. Гиду Анне огромная благодарность и уважение, всех благ. Всем рекомендую
  • Ю
    Юлия
    7 января 2025
    Сияй, вечерняя Калуга
    Хорошая экскурсия. Хороший экскурсовод. Все понравилось. Немного испортил впечатление новогодний дождь.
  • И
    Ирина
    4 января 2025
    Первое знакомство с Калугой
    Этот маршрут подойдет доя первого знакомства с городом. Получите базовую информацию.
  • А
    Алёна
    30 декабря 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам, всё ли успели посмотреть, сфотографировать! Прогулка в заснеженную погоду прошла на одном дыхании, дочь сказала что Варвара очень добрая ❤️ Будем советовать всем!
  • И
    Ирина
    4 ноября 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Были на экскурсии с Вячеславом, всё прошло замечательно, интересно, познавательно. Благодарим за интересное путешествие по Калуге.
  • А
    Александр
    30 октября 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Друзья!
    Скажу честно, мы не пожалели нисколько! Вечерняя Калуга сама по себе красива. Подсветка зданий, деревьев, пешеходных зон, памятников вызывают эстетическое
    читать дальше

    удовольствие.
    Организатор экскурсии Варвара очень душевный и позитивный человек! Прогулка и рассказ проходили в удобном темпе, с легким и непринужденным общением.
    От всей нашей семьи, огромное Вам спасибо!

  • А
    Анна
    23 октября 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Мы с подругами получили огромное удовольствие от прогулки по вечерней Калуге. Огромное спасибо нашему гиду Варваре, очень приятной и улыбчивой девушке, мы вслушивались в каждое слово. Благодарим!
  • Е
    Елена
    19 сентября 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Очень понравилась гид Елена: много интересных фактов, замечательное место для покупки калужского сувенира-гостинца-калужского теста! 10 баллов из 10! Спасибо
  • О
    Ольга
    8 сентября 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Экскурсия прошла отлично. Много интересного узнали о городе и в целом о стране.
  • Г
    Галина
    20 августа 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Прекрасный экскурсовод, много полезной информации, замечательно провели время! Но вот только Калуга плохо освещается вечером🤷🏻‍♀️ Были в городе уже несколько
    читать дальше

    раз, хотели посмотреть с необычного ракурса🙂 Как по мне, если желаете познакомится с Калугой, лучше делать это в светлое время суток😉

  • К
    Копалина
    19 августа 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Наш экскурсовод Юлия провела нам прекрасную экскурсию. Видно, что Юлия любит свой город, гордится им и частичку своей любви к городу подарила нам. Маршрут экскурсии был составлен с учётом наших пожеланий. За что организаторам отдельное спасибо.
  • С
    Светлана
    30 июля 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Приятно встретить человека, любящего свой город, знающего его историю и умеющего передать своё отношение к теме слушателям. Спасибо Варваре за
    читать дальше

    то, что она показала нам множество интересных уголков города. Без неё мы бы не смогли составить полное впечатление о замечательной Калуге.

Забронируйте экскурсию в Калуге на 2025 год по теме «Площадь Победы», 148 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь