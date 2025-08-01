Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
Завтра в 19:00
9 окт в 19:00
5200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Dog-friendly Калуга: cобачьи истории
Исследовать город нетипичным способом, слушая истории бронзовых и настоящих собак
Начало: В районе площади Победы
Расписание: ежедневно в 10:00
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей1 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Спасибо экскурсоводу Юлии 👍
- ССергей11 мая 2025С Калугой нашу семью знакомила экскурсовод Екатерина. Всё очень понравилось, рассказ шёл от души, а не заученными штампами из Википедии. Посмотрели очень много за отведённое время, получили ответы на все интересующие нас вопросы. Большое спасибо Екатерине!
- ЮЮлия3 мая 2025Спасибо экскурсоводу Инне Олеговне. Было очень интересно и познавательно. Знакомство с Калугой оставило самые позитивные впечатления
- ТТатьяна2 мая 2025Нам очень понравилась обзорная экскурсия с Юлией. Все очень структурирована, четкое знание материала и любовь к своему городу.
- ЕЕлена7 апреля 2025Рекомендую
- ННаталья4 апреля 2025Великолепная, насыщенная вечерняя прогулка! Два часа пролетели незаметно. Было очень интересно. Спасибо Варвара!
- ЛЛюдмила25 марта 2025Спасибо огромное за экскурсовода Ольгу. Прекрасный гид,полностью в материале,и отличная подача этого материала.
- AAleksandr20 февраля 2025Экскурсия была очень познавательная. Посмотрели все знаковые места города. Заехали в дом где проживал Циолковский. Очень хороший и современный музей
- ННиколай15 января 2025Только положительная оценка и эмоции. А мне есть с чем сравнивать) Все организовано и подано на высшем уровне, узнал очень много. Гиду Анне огромная благодарность и уважение, всех благ. Всем рекомендую
- ЮЮлия7 января 2025Хорошая экскурсия. Хороший экскурсовод. Все понравилось. Немного испортил впечатление новогодний дождь.
- ИИрина4 января 2025Этот маршрут подойдет доя первого знакомства с городом. Получите базовую информацию.
- ААлёна30 декабря 2024Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам, всё ли успели посмотреть, сфотографировать! Прогулка в заснеженную погоду прошла на одном дыхании, дочь сказала что Варвара очень добрая ❤️ Будем советовать всем!
- ИИрина4 ноября 2024Были на экскурсии с Вячеславом, всё прошло замечательно, интересно, познавательно. Благодарим за интересное путешествие по Калуге.
- ААлександр30 октября 2024Друзья!
Скажу честно, мы не пожалели нисколько! Вечерняя Калуга сама по себе красива. Подсветка зданий, деревьев, пешеходных зон, памятников вызывают эстетическое
- ААнна23 октября 2024Мы с подругами получили огромное удовольствие от прогулки по вечерней Калуге. Огромное спасибо нашему гиду Варваре, очень приятной и улыбчивой девушке, мы вслушивались в каждое слово. Благодарим!
- ЕЕлена19 сентября 2024Очень понравилась гид Елена: много интересных фактов, замечательное место для покупки калужского сувенира-гостинца-калужского теста! 10 баллов из 10! Спасибо
- ООльга8 сентября 2024Экскурсия прошла отлично. Много интересного узнали о городе и в целом о стране.
- ГГалина20 августа 2024Прекрасный экскурсовод, много полезной информации, замечательно провели время! Но вот только Калуга плохо освещается вечером🤷🏻♀️ Были в городе уже несколько
- ККопалина19 августа 2024Наш экскурсовод Юлия провела нам прекрасную экскурсию. Видно, что Юлия любит свой город, гордится им и частичку своей любви к городу подарила нам. Маршрут экскурсии был составлен с учётом наших пожеланий. За что организаторам отдельное спасибо.
- ССветлана30 июля 2024Приятно встретить человека, любящего свой город, знающего его историю и умеющего передать своё отношение к теме слушателям. Спасибо Варваре за
