А Андрей Первое знакомство с Калугой Экскурсия очень понравилась. Спасибо экскурсоводу Юлии 👍

С Сергей Первое знакомство с Калугой С Калугой нашу семью знакомила экскурсовод Екатерина. Всё очень понравилось, рассказ шёл от души, а не заученными штампами из Википедии. Посмотрели очень много за отведённое время, получили ответы на все интересующие нас вопросы. Большое спасибо Екатерине!

Ю Юлия Первое знакомство с Калугой Спасибо экскурсоводу Инне Олеговне. Было очень интересно и познавательно. Знакомство с Калугой оставило самые позитивные впечатления

Т Татьяна Первое знакомство с Калугой Нам очень понравилась обзорная экскурсия с Юлией. Все очень структурирована, четкое знание материала и любовь к своему городу.

Е Елена Первое знакомство с Калугой Рекомендую

Н Наталья Сияй, вечерняя Калуга Великолепная, насыщенная вечерняя прогулка! Два часа пролетели незаметно. Было очень интересно. Спасибо Варвара!

Л Людмила Первое знакомство с Калугой Спасибо огромное за экскурсовода Ольгу. Прекрасный гид,полностью в материале,и отличная подача этого материала.

A Aleksandr Первое знакомство с Калугой читать дальше космонавтики. (Сходили туда после экскурсии). Гид Ксения порекомендовала где можно пообедать. (кафе "Компот" Недорого и вкусно. работает по принципу самообслуживания) Все отлично. Рекомендую. Экскурсия была очень познавательная. Посмотрели все знаковые места города. Заехали в дом где проживал Циолковский. Очень хороший и современный музей

Н Николай Первое знакомство с Калугой Только положительная оценка и эмоции. А мне есть с чем сравнивать) Все организовано и подано на высшем уровне, узнал очень много. Гиду Анне огромная благодарность и уважение, всех благ. Всем рекомендую

Ю Юлия Сияй, вечерняя Калуга Хорошая экскурсия. Хороший экскурсовод. Все понравилось. Немного испортил впечатление новогодний дождь.

И Ирина Первое знакомство с Калугой Этот маршрут подойдет доя первого знакомства с городом. Получите базовую информацию.

А Алёна Сияй, вечерняя Калуга Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам, всё ли успели посмотреть, сфотографировать! Прогулка в заснеженную погоду прошла на одном дыхании, дочь сказала что Варвара очень добрая ❤️ Будем советовать всем!

И Ирина Первое знакомство с Калугой Были на экскурсии с Вячеславом, всё прошло замечательно, интересно, познавательно. Благодарим за интересное путешествие по Калуге.

А Александр Сияй, вечерняя Калуга

Скажу честно, мы не пожалели нисколько! Вечерняя Калуга сама по себе красива. Подсветка зданий, деревьев, пешеходных зон, памятников вызывают эстетическое читать дальше удовольствие.

Организатор экскурсии Варвара очень душевный и позитивный человек! Прогулка и рассказ проходили в удобном темпе, с легким и непринужденным общением.

От всей нашей семьи, огромное Вам спасибо! Друзья!Скажу честно, мы не пожалели нисколько! Вечерняя Калуга сама по себе красива. Подсветка зданий, деревьев, пешеходных зон, памятников вызывают эстетическое

А Анна Сияй, вечерняя Калуга Мы с подругами получили огромное удовольствие от прогулки по вечерней Калуге. Огромное спасибо нашему гиду Варваре, очень приятной и улыбчивой девушке, мы вслушивались в каждое слово. Благодарим!

Е Елена Первое знакомство с Калугой Очень понравилась гид Елена: много интересных фактов, замечательное место для покупки калужского сувенира-гостинца-калужского теста! 10 баллов из 10! Спасибо

О Ольга Первое знакомство с Калугой Экскурсия прошла отлично. Много интересного узнали о городе и в целом о стране.

Г Галина Сияй, вечерняя Калуга читать дальше раз, хотели посмотреть с необычного ракурса🙂 Как по мне, если желаете познакомится с Калугой, лучше делать это в светлое время суток😉 Прекрасный экскурсовод, много полезной информации, замечательно провели время! Но вот только Калуга плохо освещается вечером🤷🏻‍♀️ Были в городе уже несколько

К Копалина Первое знакомство с Калугой Наш экскурсовод Юлия провела нам прекрасную экскурсию. Видно, что Юлия любит свой город, гордится им и частичку своей любви к городу подарила нам. Маршрут экскурсии был составлен с учётом наших пожеланий. За что организаторам отдельное спасибо.