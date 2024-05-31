Е Екатерина Неформально-обзорная экскурсия по Калуге читать дальше Много информации, но совсем не академическая подача, что приятно и настраивает на позитивный лад. Не было пауз, неловкости или индифферентности со стороны гида. Рекомендую и взрослым и семьями с детьми. Вера очень приятный человек, легкая в общении. Экскурсия прошла легко и непринужденно, как будто гуляли со знакомой по новому городу.

Н Наталья Неформально-обзорная экскурсия по Калуге Отличная обзорная экскурсия по городу. 3 часа пролетели незаметно! Было очень интересно! Вера рассказывает о городе с большой любовью, благодаря ей мы взглянули на город другими глазами. Познакомила нас с милыми крошками - космонавтиками. Обязательно ещё вернёмся! Спасибо, Вера!

А Алексей Неформально-обзорная экскурсия по Калуге Экскурсию Веры по Калуге очень понравилась и взрослым и детям (11 и 13 лет).. Материал доносится легко и с любовью к родному городу. В Калуге есть, что посмотреть и 3 часа пролетели незаметно.

К Ксения Таинственная Калуга под покровом ночи Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна Было много полезной информации, ещё больше интересной, а также не обошлось без увлекательного интерактива Огромное спасибо за яркий вечер!

Н Наталья Таинственная Калуга под покровом ночи Экскурсия интересная, понравилась. Не понятно только время начала экскурсии-ее можно проводить и днем. Спасибо Анне за истории, угощения тестом и гадания.