Улица Кирова – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Кирова» в Калуге, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
164 отзыва
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 500 за всё до 5 чел.
Таинственная Калуга под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500 за всё до 5 чел.
Удивительные храмы Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
    Вера очень приятный человек, легкая в общении. Экскурсия прошла легко и непринужденно, как будто гуляли со знакомой по новому городу.
    читать дальше

    Много информации, но совсем не академическая подача, что приятно и настраивает на позитивный лад. Не было пауз, неловкости или индифферентности со стороны гида. Рекомендую и взрослым и семьями с детьми.

  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
    Отличная обзорная экскурсия по городу. 3 часа пролетели незаметно! Было очень интересно! Вера рассказывает о городе с большой любовью, благодаря ей мы взглянули на город другими глазами. Познакомила нас с милыми крошками - космонавтиками. Обязательно ещё вернёмся! Спасибо, Вера!
  • А
    Алексей
    1 мая 2024
    Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
    Экскурсию Веры по Калуге очень понравилась и взрослым и детям (11 и 13 лет).. Материал доносится легко и с любовью к родному городу. В Калуге есть, что посмотреть и 3 часа пролетели незаметно.
  • К
    Ксения
    30 апреля 2024
    Таинственная Калуга под покровом ночи
    Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна Было много полезной информации, ещё больше интересной, а также не обошлось без увлекательного интерактива Огромное спасибо за яркий вечер!
    Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид АннаНас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид АннаНас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид АннаНас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна
  • Н
    Наталья
    4 января 2023
    Таинственная Калуга под покровом ночи
    Экскурсия интересная, понравилась. Не понятно только время начала экскурсии-ее можно проводить и днем. Спасибо Анне за истории, угощения тестом и гадания.
  • Е
    Евгения
    22 ноября 2021
    Удивительные храмы Калуги
    Очень понравилась экскурсия Екатерины! Настоящий профессионал, умеет увлечь даже детей! Спасибо! Обязательно вернемся еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Улица Кирова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
  2. Таинственная Калуга под покровом ночи
  3. Удивительные храмы Калуги
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Улица Кирова" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Калуге на 2024 год по теме «Улица Кирова», 176 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам