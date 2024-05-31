1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 мая 2024Вера очень приятный человек, легкая в общении. Экскурсия прошла легко и непринужденно, как будто гуляли со знакомой по новому городу.
- ННаталья10 мая 2024Отличная обзорная экскурсия по городу. 3 часа пролетели незаметно! Было очень интересно! Вера рассказывает о городе с большой любовью, благодаря ей мы взглянули на город другими глазами. Познакомила нас с милыми крошками - космонавтиками. Обязательно ещё вернёмся! Спасибо, Вера!
- ААлексей1 мая 2024Экскурсию Веры по Калуге очень понравилась и взрослым и детям (11 и 13 лет).. Материал доносится легко и с любовью к родному городу. В Калуге есть, что посмотреть и 3 часа пролетели незаметно.
- ККсения30 апреля 2024Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна Было много полезной информации, ещё больше интересной, а также не обошлось без увлекательного интерактива Огромное спасибо за яркий вечер!
- ННаталья4 января 2023Экскурсия интересная, понравилась. Не понятно только время начала экскурсии-ее можно проводить и днем. Спасибо Анне за истории, угощения тестом и гадания.
- ЕЕвгения22 ноября 2021Очень понравилась экскурсия Екатерины! Настоящий профессионал, умеет увлечь даже детей! Спасибо! Обязательно вернемся еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Улица Кирова»
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