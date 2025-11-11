Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Калуга - это не только колыбель российской космонавтики, но и город, где прошли юношеские годы Александра Чижевского.



Прогуливаясь по улицам, можно увидеть памятники и здания, связанные с его жизнью и научной деятельностью. Узнайте, как он начал свои наблюдения за Солнцем, какие картины писал и как помог Циолковскому. Это уникальная возможность почувствовать дух времени и прикоснуться к истории великих открытий