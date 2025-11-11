Калуга - это не только колыбель российской космонавтики, но и город, где прошли юношеские годы Александра Чижевского.
Прогуливаясь по улицам, можно увидеть памятники и здания, связанные с его жизнью и научной деятельностью. Узнайте, как он начал свои наблюдения за Солнцем, какие картины писал и как помог Циолковскому. Это уникальная возможность почувствовать дух времени и прикоснуться к истории великих открытий
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история Чижевского
- 📚 Калужская областная библиотека
- 🎨 Калужский дом художника
- 🚀 Памятник космическим собакам
- 🏛️ Здание мужской гимназии
Что можно увидеть
Описание экскурсии
На маршруте нам встретятся (все объекты и здания осматриваем снаружи):
- Калужская областная библиотека.
- Сквер Чижевского и его знаменитая люстра.
- Памятник самым популярным космическим собакам.
- Здание мужской гимназии и единственный в России памятник Чижевскому.
- Здание, в котором работал Циолковский.
- Калужский дом художника — с уникальными стенами, декорированными в технике сграффито.
- Кинотеатр «Центральный», скульптура Городовому с собачкой, дом купца Ракова и калужские муралы.
- Два дома 19 века.
- Мальчик с бумажным самолетиком — самый популярный калужский стрит-арт.
- Улица Чижевского и дом-музей Александра Леонидовича.
Вы узнаете:
- Как в Калуге Чижевский начал первые наблюдения за Солнцем и где располагалась его лаборатория.
- Кого юному учёному приносили в металлической кастрюле для опытов.
- Об увлечениях «Галилея 20 века»: какие картины он продавал, о чём писал стихи, где брал уроки живописи в Париже и каким подарком отца особенно дорожил.
- Где он нашёл бумагу для печати одной очень важной брошюры и как помог Циолковскому обрести мировую известность.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и предполагает внешний осмотр зданий.
- Дополнительно оплачиваются билеты в дом-музей А. Л. Чижевского (по желанию).
- С вами будет один из гидов нашей команды.
- Проведение экскурсии возможно для большего количества участников, условия уточняйте при бронировании.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе библиотеки ИМ.В.Г. Белинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
