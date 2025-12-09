Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешеходная экскурсия по Калуге: Чижевский и его время
Погрузитесь в историю Калуги и юношеские годы Чижевского, исследуя ключевые места его жизни и творчества в этом удивительном городе
Начало: В районе библиотеки ИМ.В.Г. Белинского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6200 ₽ за всё до 6 чел.
