Индивидуальная
до 6 чел.
Сосновый бор, море и монастырь - для тех, кто устал от цивилизации
Гуляем, дышим, отдыхаем и замедляемся в Калуге
Начало: У монастыря
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
5880 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Космические приключения для детей и взрослых
Калуга - город, где космос ближе, чем кажется. Погрузитесь в мир науки и истории, узнав о Циолковском и его последователях. Увлекательное путешествие ждёт вас
Завтра в 11:00
25 сен в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Калуга: там, где начинается космос
Путешествие в Калугу - это возможность узнать о космонавтике и людях, которые сделали её возможной. Откройте для себя мир науки и истории
Начало: В сквере Мира
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
5000 ₽ за всё до 4 чел.
